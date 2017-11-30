У тхэквондистов турниров в году больше, чем у футболистов: только в ноябре было два. А весной в Петербурге ждут приезд европейских сборных.

С пьедестала – в сборную

В начале ноября сборная Петербурга по тхэквондо МФТ вернулась с Кубка России, где завоевала две золотые, три серебряные и девять бронзовых медалей в одиночных разрядах. В командном туле петербургские тхэквондисты заняли второе место, а в командном спарринге – третье.

Президент петербургской федерации тхэквондо МФТ Олег Криворук рассказал, что команда к турниру подошла еще не в оптимальной форме, и результатами он доволен лишь наполовину.

Но долго отдыхать не пришлось: уже 19 ноября в СДЮСШОР по гандболу, волейболу и плаванию нашлось место и тхэквондо. Там состоялся еще один важный турнир – первенство Петербурга. С каждым годом количество участников и уровень этих соревнований растет.

В этом году в чемпионате города приняли участие 430 спортсменов из десяти клубов Петербурга, а также спортсмены из Карелии, Коми, Волгоградской и Ленинградской областей. Соревнования прошли в разных возрастных категориях: от 5 до 35 лет. Юные спортсмены до десяти лет участвовали показывали формальный комплекс. После десяти лет – два технических комплекса: туль и спарринг. В командных соревнованиях спортсмены демонстрировали туль и массоги.

Был и сильный стимул: участники из Петербурга, занявшие места на пьедестале, будут выступать за сборную города в 2018 году и смогут представить Петербург на чемпионатах и Кубках России. С основой для дальнейших успехов у федерации, которой руководит Олег Криворук, все в полном порядке.

Тренер сборной Петербурга Александр Куликов отметил, что на чемпионате города все клубы стремятся заявить как можно больше участников, чтобы увеличить шансы занять первые места. Справедливо, учитывая, что победа в турнире может позволить спортсмену выступать на соревнованиях всероссийского уровня.

Необходимый опыт для российских тхэквондистов

В мае Петербург уже 13-й раз примет «Кубок Северной Пальмиры», куда съедутся сильнейшие сборные Европы. Они встретятся с российскими тхэквондистами, чтобы у многих наших ребят появился новый необходимый опыт. Турнир-2018 примет больше тысячи спортсменов.

Точно примет участие в «Кубке Северной Пальмиры» сборная Шотландии, которая стала победителем в прошлом году. Приедут в Петербург и Греция с Ирландией. Очень ждут сборную Польши, одну из сильнейших команд Европы.

На «Кубке Северной Пальмиры» вместо одной национальной команды России будут представлены сборные Петербурга и других регионов страны. Как отметил Олег Криворук, это сделано для того, чтобы как можно больше спортсменов получили опыт в борьбе с сильнейшими тхэквондистами Европы.