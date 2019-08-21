VAR отдыхает: в тхэквондо ITF зреет инновационная бомба

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Но в это же самое время настоящая революция зреет в других видах спорта, и, в частности, в единоборствах, а если совсем точнее, то в тхэквондо ИТФ. Неспроста одна из версий (WT) тхэквондо на сегодня – единственный вид ударных единоборств, кроме бокса, который входит в программу олимпийских игр.

И если в футболе просмотр спорных эпизодов пока еще существенно замедляет игру, то в тхэквондо все уже работает, как часы! А главный фокус заключается в том, что для этого удовольствия совсем не нужно дорогостоящее оборудование - всего лишь восемь смартфонов, ноутбук, интернет и соответствующее программное обеспечение.

Как такое возможно? О настоящем перевороте в мире судейства и обслуживания соревнований по боевым искусствам и, в частности, тхэквондо мы обстоятельно поговорили с экспертом в данной области, автором одной из наиболее инновационных на сегодня судейских систем Антоном Архиповым.





- Антон Борисович, в каком состоянии находятся технологии судейства в боевых искусствах сейчас?

- Вообще, проблема судейства в боевых искусствах гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Достаточно вспомнить ситуацию, которая привела к лишению международной федерации любительского бокса (AIBA) аккредитации МОК.

Большинство существующих судейских систем, применяемых в единоборствах в целом, крайне архаичны и несостоятельны относительно современных требований, предъявляемых к олимпийским видам спорта.

- Можете привести примеры?

- Простое поднятие флагов, фиксирование событий боя судьями при помощи записок или механических счетчиков, а в лучшем случае проводных джойстиков в стиле игровой приставки начала 90-х. Есть простые программы, которые отдельно считают очки и отдельно записывают видео. Самые продвинутые системы с разной степенью успешности интегрируют локальные датчики фиксации ударов. Такие решения применяются в тхэквондо WT, например. Однако эти технологии крайне затратны, а при локальном интегрировании датчиков вид спорта видоизменяется не в лучшую сторону, что является общим мнением профессионалов. Датчики расположены в определенных местах, спортсмены перестают использовать технику боевого искусства, как такового, а на первый план цинично выходят элементы, позволяющие эффективно поразить датчики. Это напрочь убивает зрительность, до неузнаваемости меняет ход и тактику поединка.

- И в этих условиях…

- Формируется огромная масса недовольных родителей, спортсменов и тренеров, от вида спорта отворачиваются поклонники, падает медийный рейтинг. Судьи вообще оказываются в самом незащищенном положении, так как лишены доказательной базы для подтверждения правильности своих решений. С учетом этого, жизненно необходимо создать адаптивную систему, которая за счет применения самых передовых технологий позволит сделать судейство более удобным, оперативным, прозрачным и, что крайне важно, будет доступной для всех. Особое внимание нужно уделить сохранению свободы творчества спортсменов и уникальной красоты каждого вида единоборств. Ни в коем случае нельзя вторгаться в процесс ведения боя и стимулировать сужение и так, ограниченного соображениями безопасности, технического арсенала спортсменов в спортивном спарринге.

- Каковы основные принципы работы именно вашей системы?

- Мы фиксируем момент нажатия кнопки угловым арбитром при выставлении балла, с видеорегистрацией результативного действия участника. Впоследствии, простым нажатием на бал в интерфейсе главного судьи можно воспроизвести эпизод с ракурса, как его видел судья при выставлении оценки.

Кроме того, компьютерная программа использует огромное количество критериев объективной оценки работы судей, помогая выявить и зафиксировать судейские ошибки. Архивируя информацию на протяжении длительного времени, путем перекрестного анализа программа также выявляет различные конфликты интересов, например, если отдельные судейские ошибки странным образом повторяются в тех боях, где участвуют ученики или работают тренеры из той школы, к которой исторически относится судья или выявляется влияние регионального/национального признака вынесения судейских решений. Также очень важным фактором улучшения качества судейства является возможность самосовершенствования для арбитров. Накопленный массив данных подтолкнул нас к созданию судейского 3D тренажера, который позволит судьям улучшать свои навыки, где бы они не находились. Достаточно будет иметь два устройства, работающие на платформе андройд и самые простые очки VR .

- Существуют аналоги подобной системы?

- Есть простые программы, которые отдельно считают очки и отдельно записывают видео. Есть профессиональные наборы дорогостоящего оборудования для проведения соревнований. Они уже используются. Но профессиональной комплексной и доступной всем системы в форме компьютерного приложения до сих пор не существовало.

- Какие требования должны быть к оборудованию?

- Разные виды спорта регламентируются разными правилами, для оценки используются те или иные параметры. Наша система представляет собой программное обеспечение, которое может быть адаптировано под регламент конкретного вида спорта. Мы изначально ставили своей целью разработать такую систему, которая позволит использовать любые устройства, работающие на платформах Android и IOS и за счет этого станет общедоступной. Для получения максимального эффекта желательно использовать устройства для захвата видео высокого разрешения. Мы применяем оборудование с разрешением не ниже 4К. Конечно, на арене необходимо наличие уверенного интернета, но, так как проблемы со связью на арене могут возникать, предусмотрена и специальная версия, которая может работать в режиме офлайн. Вот, по большому счету и все.





- Допустим, система работает и востребована. Что получают участники и зрители?

- Качественную систему судейства в первую очередь – ведь это залог честных соревнований без нарушений правил и равных условий для всех. Проведение соревнований международного уровня невозможно без современной технической базы судейства. Корректность судейства не только определяет справедливость оценки результатов и обусловливает престиж соревнований высокого уровня, но и прямо сказывается на приверженности спортсменов и интересе болельщиков к спорту высоких достижений.

Любая современная судейская программа имеет право на существование только, если позволяет организовать и показать процесс судейства так, чтобы ни у одного участника не возникало сомнений по поводу итоговых оценок.

- Система прозрачна только для судей или зрители тоже вовлечены в процесс?

- Все участники видят процесс выставления оценок и видеоповторы спорных моментов. Более того, необходимо работать со зрителем, вести разъяснительную работу - многие болельщики неправильно трактуют правила или просто их не понимают до конца. Мы со следующего года планируем предложить болельщикам самим попробовать себя в качестве судей, скачав и установив приложение, которое позволит, где бы не находился человек – на стадионе, перед экраном планшета или телевизора, не только отслеживать ход поединка, но и оценивать результативность действий участников в режиме живого времени и наблюдать, насколько они совпадают с оценками профессионального жюри. Есть идея провести конкурс среди пользователей, и те участники из числа зрителей, чьи оценки по результатам соревновательного сезона статистически окажутся наиболее близки к оценкам профессиональных арбитров, получат специальные призы, а победитель получит персональное приглашение на Чемпионат Европы или Мира и сможет познакомиться с работой лучших арбитров очно.





- Как выглядит расстановка вашего оборудования перед соревнованием?

- Ноутбук главного судьи ковра и смартфоны, которые выполняют роль судейских пультов и видеокамер. Все это объединено в единое целое специальным программным обеспечением.

- Насколько быстро можно найти спорный видео момент в случае протеста одного из секундантов?

- Применение существующих решений мы наблюдали на национальных чемпионатах в ряде европейских стран, а также на чемпионатах Европы и мира в прошлом году. В среднем процесс подачи и рассмотрения видеопротеста занимал порядка 10 минут. Это целая вечность, если учесть, что по регламенту поединок длится 2 раунда по две минуты. Бывали случаи, когда общая длительность боя превышала 40 минут. Пока центральный арбитр увидит поднятую секундантом карточку, дойдет до судейского столика, пока соберутся представители судейского комитета, удалятся к отдельному столу, где расположен единственный монитор, на который выводится картинка с камер для видеоповтора, затем следует поиск ковра и момента боя, просмотр… Если, в это же время будет подан протест на каком-либо другом ковре, то, рассмотреть его одновременно уже невозможно.





- Как реализовано у вас?

- Секундант нажимает кнопку на специальном пульте - поединок автоматически останавливается, а на экран главного судьи и зрителей выводится информация о том, какая сторона подала видеопротест и четко фиксируется время подачи протеста. Члены судейского комитета получают уведомление о вызове на конкретный ковер и по результатам просмотра видео прямо на экране главного судьи или зрительском экране данного ковра принимают решение по протесту.

- Табло с отображением счета текущего поединка доступно всем?

- Конечно! Мониторы расположены таким образом, чтобы спортсмены и их секунданты видели счет и, исходя из этого, могли менять тактику боя. Поскольку соревнования, как правило, проводятся одновременно на нескольких коврах, такое расположение мониторов часто неудобно для зрителей, сидящих на той или иной трибуне стадиона. На этот случай нами предусмотрен специальный зрительский интерфейс, который позволяет отображать монитор любого ковра соревнований в режиме онлайн на экране личного смартфона.

- Существует еще какая-то информационная платформа помимо самого приложения?

- Да. Имеется сайт для работы с управляющей программой. Ресурс обеспечивает хранение, аналитическую обработку и отображение информации. Широкие функциональные возможности позволяют работать с информацией следующим участникам соревнований:

администрации;

судейскому комитету;

спортсменам и тренерам;

комментаторам;

зрителям;

СМИ.

Система позволяет оперативно вносить данные об участниках, командах, формировать рейтинговые таблицы не только спортсменов, но и судей.





- Где применялась эта система?

- За 18 месяцев мы прошли огромный путь от идеи до готового продукта и мы глубоко признательны всем, кто предоставил нам свои площадки для тестирования и отработки системы. За последний год нам посчастливилось обслуживать крупнейшие международные турниры класса «А» в Европе, такие как Bulgarian Open ‘2018 и King of Taekwon-Do ‘2018. Некоторые федерации оказали нам честь и доверили проведение своих национальных чемпионатов, так наша система применялась при проведении Чемпионата Болгарии ‘2019 и Чемпионата Греции ‘2019, 1-ого и 2-ого Кубков Греческой Федерации Тхэквондо, а также отборочных турниров к Чемпионату Мира ‘2019.





- Неужели обошлось без нареканий?

- Да, что вы! Конечно, проблемы были, как у любого органично развивающегося начинания. Разработчики могут придумать все что угодно, однако, лишь опыт профессионалов, накопленный годами и способность перерабатывать его – ключ к созданию оптимального продукта. В процессе внедрения мы многое изменили, благодаря обратной связи от судей, организаторов и зрителей. В самом начале, когда система была еще на уровне прототипа, требовалось большое терпение от всех участников процесса. Конечно, были и эмоции, продиктованные остротой отдельных моментов, но в целом идея FAIRPLAY и способность программы его обеспечить всегда брали верх в среде профессионалов и поклонников вида спорта, что и позволило нам довести продукт до столь высокого уровня.

- Если судья ошибся – дорога назад существует?

- Разумеется. Надо сказать, что идея нашей разработки была встречена многими судьями с большим энтузиазмом, так как мы изначально не пытались предложить пользователям готовое - удобное разработчикам, с точки зрения технического воплощения решение, а создавали систему, отталкиваясь от потребностей и пожеланий опытных представителей судейского корпуса. Вообще, как мне кажется, в современном спорте право на существование имеют лишь “живые” открытые платформы, которые должны непрерывно совершенствоваться и способствовать популяризации видов спорта, которые решатся их интегрировать.

- Какие нужны человеческие ресурсы помимо судей для обслуживания этой системы?

- Нужно стремиться к тому, чтобы при условии наличия квалифицированных арбитров, никакая помощь третьих сторон не была нужна. Скачивается программное обеспечение - и вперед. Человек, который когда-то отвечал лишь за хронометраж, сегодня получил в свои руки инструмент, который принципиально изменил его функционал. В случае необходимости или пожелания организаторов соревнований, конечно, разработчики проводят обучение и обеспечивают любую техническую поддержку.





- Каким образом загружаются данные в систему?

- Существует два способа. Заявки подаются через сайт в режиме «онлайн», если же такой возможности нет, то данные можно заносить и вручную.

- Система неуязвима?

- Если бы! Основные угрозы - перебои с интернетом, человеческий фактор и работа параллельных сетей.

Кроме того, в случае визита особо охраняемых лиц, в зале могут срабатывать так называемые «глушилки» беспроводных сетей. На этот случай разработчикам необходимо предусматривать возможность работы «по проводам».

- Где и когда ваша система будет работать в ближайшее время?

- Сейчас мы активно готовимся к самому важному на сегодня этапу – обслуживанию XXI Чемпионата Мира по Тхэквондо ИТФ и первого в истории Чемпионата Мира по полноконтактному Тхэквондо ИТФ (ITF Power Taekwon-do), которые пройдут в Пловдиве, культурной столице Европы этого года, в период c 24 по 30 августа.

- Есть какая-то основная цель у всей этой затеи?

- Безусловно. Благодаря современным технологиям появилась возможность сделать прозрачным и максимально независимым от человеческого фактора процесс выставления оценок в боевых искусствах. Глобальная цель – привести единоборства в соответствие требованиям МОК в части объективности судейства. Если объединить этой идеей разработчиков, федерации, спортсменов и болельщиков, то это вполне выполнимо.