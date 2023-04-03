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Российские тхэквондисты допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе

Разрешение будет действовать с чемпионата мира в Баку.
03 апреля 2023 12:16
автор: Александр Евграфов

Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, сообщается на сайте Союза тхэквондо России.

«Совет Всемирного тхэквондо принял решение разрешить индивидуальным нейтральным спортсменам и сопровождающему персоналу с российскими и белорусскими паспортами участие в чемпионатах, проводимых под эгидой World Taekwondo, начиная с чемпионата мира среди мужчин и женщин в Баку в 2023 году», - говорится в сообщении в организации.

Также отмечается, что Всемирная федерация тхэквондо приняла во внимание рекомендации исполкома МОК международным федерациям в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов.

Чемпионат мира пройдет с 29 мая по 4 июня.

источник: «Советский спорт»
Российские тхэквондисты допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе
Разрешение будет действовать с чемпионата мира в Баку.
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