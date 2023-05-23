Всемирная федерация тхэквондо допустила к чемпионату мира 23 российских спортсмена

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) разрешила 23 российским спортсменам участие в чемпионате мира в Азербайджане, сообщается на официальном сайте организации.

Все спортсмены допущены в качестве нейтральных атлетов в соответствии с рекомендациями Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.

«23 спортсмена были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трехэтапного процесса проверки, установленного советом организации. На месте проведения они должны будут подписать декларацию, в которой обязываются соблюдать условия участия», - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что двум спортсменам было отказано в допуске из-за их возможных связей с вооруженными силами и органами безопасности.

Федерация тхэквондо Украины объявила о своем бойкоте соревнований из-за участия в них россиян. Чемпионат мира пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку.