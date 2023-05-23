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На чемпионат мира по тхэквондо не допустили олимпийских чемпионов Храмцова и Ларина

Их заявка отклонена под предлогом несоответствия критериям отбора.
23 мая 2023 14:34
автор: Александр Евграфов

Стали известны российские тхэквондисты, которых не допустили к участию в чемпионате мира в Азербайджане.

Заявки олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина отклонены под предлогом несоответствия критериям отбора, сообщает Inside the Games со ссылкой на Всемирную федерацию тхэквондо (World Taekwondo).

Ранее сообщалось, что всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) разрешила 23 российским спортсменам участие в чемпионате мира. Все спортсмены допущены в качестве нейтральных атлетов в соответствии с рекомендациями Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.

Исполком МОК рекомендовал не допускать к участию в соревнованиях команды из России, а также спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Чемпионат мира пройдет с 29 мая по 4 июня в Баку.

источник: Inside The Games
На чемпионат мира по тхэквондо не допустили олимпийских чемпионов Храмцова и Ларина
Их заявка отклонена под предлогом несоответствия критериям отбора.
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