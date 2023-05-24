Олимпийский чемпион по тхэквондо Ларин не знает, почему ему отказали в допуске на чемпионат мира

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин подтвердил, что его не пустили на чемпионат мира, который начнется 29 мая в Баку.

«Причины недопуска мне неизвестны, вам лучше связаться с представителями всемирного тхэквондо и поинтересоваться у них. Если бы я что‑то знал — сказал бы», - приводит «Матч ТВ» слова Ларина.

Ранее сообщалось, что Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) разрешила 23 российским спортсменам участие в чемпионате мира. Все спортсмены допущены в качестве нейтральных атлетов в соответствии с рекомендациями Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.

Помимо Ларина до турнира не был допущен олимпийский чемпион Максим Храмцов.