Российская тхэквондистка Адебайо завоевала бронзу на чемпионате мира в Баку

Российская тхэквондистка Кристина Адебайо завоевала бронзовые медали чемпионата мира в Баку в весовой категории свыше 73 кг.
В полуфинале российская спортсменка проиграла представительнице Турции Нафии Куш.
Традиционно на турнире не проводятся матчи за бронзовые награды, их получают все проигравшие в полуфиналах.
Вторым бронзовым призером стала британка Бьянка Кук, в полуфинале уступившая представительнице Узбекистана Светлане Осиповой.
Россияне принимают участие в турнире в нейтральном статусе.
источник: «Советский спорт»