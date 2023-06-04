ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хузина стала чемпионкой мира по тхэквондо в Баку

Российские спортсмены завоевали на мировом первенстве пять медалей.
04 июня 2023 19:53
автор: Александр Евграфов

Россиянка Лилия Хузина, выступающая в весовой категории до 62 кг стала чемпионкой мира по тхэквондо.

Всего на чемпионате мира россияне завоевали пять медалей. Бронзу мирового первенства завоевали Татьяна Минина (до 53 кг), Полина Хан (до 73 кг) и Кристина Адебайо (свыше 73 кг). У мужчин бронзовым призером чемпионата мира стал Кадырбеч Дауров (до 74 кг).

Чемпионат мира по тхэквондо проходил в столице Азербайджана Баку. Российские спортсмены участвовали в нем в нейтральном статусе. После этого решения Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) о бойкоте соревнований объявили украинские спортсмены.

источник: «Советский спорт»
Хузина стала чемпионкой мира по тхэквондо в Баку
Российские спортсмены завоевали на мировом первенстве пять медалей.
04.06.2023 19:53
Тхэквондо
автор: Александр Евграфов
Россиянка Хузина завоевала золотую медаль на чемпионате мира по тхэквондо
Соревнования проходят в Баку (Азербайджан).
03.06.2023 21:33
Тхэквондо
автор: Сергей Иванов
Российская тхэквондистка Адебайо завоевала бронзу на чемпионате мира в Баку
01.06.2023 21:44
Тхэквондо
автор: Александр Кожевников
Олимпийский чемпион по тхэквондо Ларин не знает, почему ему отказали в допуске на чемпионат мира
Турнир пройдет в Баку.
24.05.2023 12:05
Тхэквондо
автор: Максим Скороходов
На чемпионат мира по тхэквондо не допустили олимпийских чемпионов Храмцова и Ларина
Их заявка отклонена под предлогом несоответствия критериям отбора.
23.05.2023 14:34
Тхэквондо
автор: Александр Евграфов
Всемирная федерация тхэквондо допустила к чемпионату мира 23 российских спортсмена
Федерация тхэквондо Украины объявила о бойкоте соревнований.
23.05.2023 14:28
Тхэквондо
автор: Александр Евграфов
Российские тхэквондисты допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе
Разрешение будет действовать с чемпионата мира в Баку.
03.04.2023 12:16
Тхэквондо
автор: Александр Евграфов
Олег Матыцин: Бронза Артамонова на ОИ-2020 в Токио важна для развития тхэквондо в России
Соревнования тхэквондистов продлятся до 27 июля.
24.07.2021 17:56
Тхэквондо
автор: Александр Поволоцкий
Чемпионат мира по тхэквондо перенесен на 2022 год из-за коронавируса
Соревнование должно было пройти в Китае с 11 по 19 октября 2021 года.
25.06.2021 17:50
Тхэквондо
автор: Максим Скороходов
Ряднинская стала победительницей Юношеских Олимпийских игр по тхэквондо
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе (Аргентина).
09.10.2018 06:00
Тхэквондо
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.