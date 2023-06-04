Хузина стала чемпионкой мира по тхэквондо в Баку

Россиянка Лилия Хузина, выступающая в весовой категории до 62 кг стала чемпионкой мира по тхэквондо.

Всего на чемпионате мира россияне завоевали пять медалей. Бронзу мирового первенства завоевали Татьяна Минина (до 53 кг), Полина Хан (до 73 кг) и Кристина Адебайо (свыше 73 кг). У мужчин бронзовым призером чемпионата мира стал Кадырбеч Дауров (до 74 кг).

Чемпионат мира по тхэквондо проходил в столице Азербайджана Баку. Российские спортсмены участвовали в нем в нейтральном статусе. После этого решения Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) о бойкоте соревнований объявили украинские спортсмены.