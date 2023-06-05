Тренер чемпионки мира Хузиной рассказал о выступлении на турнире без флага и гимна

Тренер чемпионки мира по тхэквондо Лилии Хузиной рассказал об эмоциях спортсменки после победы на турнире.

Напомним, что члены российской команды соревновались в нейтральном статусе.

«Не сoвру, если скажу что пo-настоящему для спортсмена важно прeжде реализовать себя и свои возможности. Флаг и гимн, конeчно, важны. Они объединяют, помогaют чувствовать свою принадлежность к общeству, поэтому их нe хватало», — цитирует Андрея Пака «Чемпионат».

Добавим, что российские спортсмены завоевали пять наград на чемпионате мира: одну золотую и четыре бронзовые.