Чемпионат мира по тхэквондо перенесен на 2022 год из-за коронавируса

Главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил о переносе чемпионата мира по тхэквондо.

«17 июня состоялся совет Всемирной федерации тхэквондо, и в связи с тем, что правительство Китая из-за эпидемиологической ситуации отказало в проведении в этом году чемпионата мира, было принято решение провести его в 2022 году. О точных сроках будет известно в октябре», - приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, что предыдущий чемпионат мира прошел в 2019 году в британском Манчестере, российская команда заняла пятое место в неофициальном общем зачете, завоевав одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медали.