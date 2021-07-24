Олег Матыцин: Бронза Артамонова на ОИ-2020 в Токио важна для развития тхэквондо в России

Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил выступление тхэквондиста Михаила Артамонова на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, что в первый день соревнований россиянин завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг.

«На старте турнира наш спортсмен уступил, но затем сумел собраться и в поединке за третье место победил аргентинца Лукаса Гузмана. Олимпийская награда россиянина в тхэквондо очень важна для дальнейшего развития в нашей стране этого вида спорта. Желаю Михаилу, в активе которого есть серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы, новых побед и достижений», - цитирует своего главу пресс-служба ведомства.

Напомним, что соревнования по тхэквондо на Олимпиадах впервые прошли в австралийском Сиднее в 2000 году.