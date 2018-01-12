Марию, пойманную на допинге на Australian Open два года назад, пригласили приять участие в жеребьевке турнира в этом году.

Первый турнир «Большого шлема» по традиции – Открытый чемпионат Австралии по теннису – Australian Open. Именно на этом турнире в 2016 году Марию Шарапову поймали на употреблении допинга – мельдония. Спустя два года российская теннисистка номер один возвращается в Мельбурн. Да как!

Дело в том, что по традиции представлять всех участников женской и мужской сетки турнира на церемонии жеребьевки должны игроки, хоть раз в своей карьере выигрывавшие Australian Open. В идеале – действующие чемпионы. У мужчин в этом году таким представителем стал Роджер Федерер, у женщин – Серена Уильямс.

Однако после того, как американка отказалась приезжать в Австралию, организаторам пришлось срочно искать замену. Выбор пал на россиянку Марию Шарапову. Именно она 11 января 2018 года открывала турнир на жеребьевке, которую сделали публичной – на церемонии присутствовало порядка 7,5 тысяч человек.

Острее других на такой выбор отреагировали британцы. Мы даже решили перевести пару отрывков из статьи о Марии, опубликованной в британской газете The Times, обычно отличавшейся сдержанностью и объективностью.

Заголовок: Мария Шарапова с трофеем в руках – неправильный месседж допингерам

Во время своего предыдущего появления в Мельбурне в 2016 году Мария Шарапова провалила допинг-тест. Вчера российская допингерша вернулась, чтобы сопровождать на церемонии жеребьевки трофей, вручаемый победительнице Australian Open.

В последнее время первый в году турнир «Большого шлема» считался лучшим из всех, однако руководство турнира выказало удивительную нехватку рассудительности, пригласив Марию Шарапову, победительницу 2008 года, в качестве замены Серене Уильямс. Именно американка должна была принять участие в жеребьевке, не откажись она приезжать в Австралию неделей ранее.

Это – очередной пример, как теннисное руководство позволяет этому виду спорта опускаться. Ужасно было смотреть, как Марию Шарапову, отбывавшую 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, принимали в Мельбурне с такой помпой. Это укрепило веру в то, что этот вид спорта раз за разом проявляет себя слабым, когда дело касается нарушителей допинг-правил.

Появление на церемонии победителей Australian Open считается давней традицией и должно делать честь всем участникам турнира. Представьте, каково было видеть это Серене Уильямс, наблюдавшей за церемонией из дома, ведь год назад она сражалась за этот титул, несмотря на восьминедельный срок беременности.

Крейг Тайли, директор турнира, попытался объяснить выбор в пользу Марии Шараповой после завершения церемонии: «Нам нужен был один из бывших чемпионов, продолжающий играть в теннис. С тех пор, как Мария выиграла титул как раз прошло десять лет. Главная проблема для нас каждый раз – турнир, который проходит в Сиднее перед стартом нашего турнира. Кроме того, есть и другие события. Нам просто нужен был бывший чемпион. Мария приняла приглашение».

Естественно, у организаторов выбора было немного, если они хотели, чтобы к ним приехал именно продолжающий выступления в туре бывший чемпион. Таких девушек только две – Мария Шарапова и Анжелика Кербер. Последняя все еще продолжает выступления в Сиднее и не могла приехать.

Но зачем настаивать на присутствии именно продолжающего играть чемпиона? Это несомненно стало бы огромной честью для одной из чемпионок, уже завершивших свою карьеру – присоединиться к Роджеру Федереру…

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Церемония превратилась в фарс, когда ведущий телеканала Channel 7 и интервьюер Хэмиш МакЛахлан не упомянул о дисквалификации Марии во время длительного интервью прямо на корте. Он назвал это «тайм аутом», будто это была какая-то пауза по желанию.

Это очередной постыдный эпизод, в котором теннис раскатал красную ковровую дорожку перед нарушительницей антидопинговых правил. К черту, по-видимому, отправляя всех, кто пытается удержаться от употребления запрещенных препаратов.

На момент перевода под статьей читатели оставили порядка четырех десятков комментариев. Переведем самые яркие из них:

Bob Hamilton: Правильный месседж – если у тебя есть спонсоры с высоким статусом, то тебя выставят на показ в мероприятии с высоким статусом.

Elaine Heyworth: Очень разочаровывает. Уверена, что Australian Open по мне скучать не будет, но я не могу на это смотреть. Тем более, что я уверена, что Марию должны были отстранить от тенниса пожизненно.

Chris Huckle: Чушь! Она – единственная причина, по которой мужчины смотрят женский теннис.