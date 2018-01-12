«Советский спорт» - о главных интригах предстоящего чемпионата Австралии.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ШАРАПОВОЙ

Шарапова четырежды играла в Мельбурне в финале. И трижды уступила – Серене Уильямс (в 2007, 2015 годах) и Виктории Азаренке (в 2012-м). На этот раз их не будет. Уильямс-младшая с чемпионата снялась – признала, что играть готова, но бороться на высшем уровне – нет, а значит, для нее нет смысла участвовать в турнире. Виктория в Австралию и вовсе не приехала – она все еще судится с отцом своего сына за право опеки над малышом, и до сих пор не ясно, когда сможет покинуть Калифорнию. Так что двух самых сложных, неудобных соперниц россиянки в Мельбурне не будет. Однако это, разумеется, не обещает, что Шарапова уверенно поборется за чемпионство.

Этот Australian Open для нее – первый за два года. Именно здесь, в 2016-м, Мария и сдала ту допинг-пробу, в которой обнаружили мельдоний. С какими чувствами экс-первая ракетка мира приезжает в Мельбурн – большой вопрос. Но она точно будет ставить перед собой задачу выиграть титул. При этом до конца не ясно, в какой же форме находится Шарапова. Выход в полуфинал в Шеньчжене и поражение от совсем не звездной чешки Катерины Синяковой не убедили в том, что мы сможем увидеть ту самую Марию, способную вернуться на вершину в ближайшие недели. Однако россиянка будет прибавлять. В том числе – уже по ходу чемпионата Австралии.

В соперницы по стартовому раунду Шараповой досталась другая Мария. Только в данном случае это не имя, а фамилия. Татьяна Мария из Германии – ровесница россиянки (обеим девушкам – по 30 лет), звезд с неба раньше не хватала, в рейтинге стоит на 46-й строчке (Шарапова, к слову – 47-я). Причем эта встреча будет для теннисисток первой в истории их очных поединков. Вряд ли чемпионка Australian Open-2007 столкнется с серьезными проблемами. Но дальше ее может ждать латышка Анастасия Севастова, которой Шарапова уступила в четвертом круге последнего US Open. А в третьем круге – и Анджелика Кербер, побеждавшая в Австралии в 2016-м и еще год назад возглавлявшая женский рейтинг. Если Мария сможет пройти таких соперниц – это будет заявка на успех! В конце концов, этот сезон для россиянки должен стать определяющим. А Australian Open традиционно задает тон на целый год. Хочется верить – тон будет хорошим.

МОЛОДО - ЗОЛОТО?

В прошлом году Андрей Рублев, Карен Хачанов и Даниил Медведев сумели прочно закрепиться в сотне. Теперь от тройки молодых россиян ждут следующий шаг. Начало нового сезона вышло позитивным – Хачанов добрался до четвертьфинала в Окленде, где уступил только Хуану-Мартину Дель-Потро. Медведев вышел в Сиднее в финал (где сыграет с юным австралийцем Алексом ди Минауром). Рублев успел отметиться финалом в Дохе, и лишь усталость помешала ему навязать борьбу более опытному, мощному Гаэлю Монфису.

Что будет на чемпионате Австралии?

Жребий по-разному отнесся к россиянам. Рублева – точно не взлюбил. Попав в посев (на «Большом шлеме» - впервые в карьере), Андрей «нарвался» в первом круге на Давида Феррера. Испанец, еще пару лет назад бывший третьей ракеткой мира, конечно, находится на спаде, но в своей хороший день способен обыграть любого. Так что Рублеву предстоит серьезная борьба. Чуть больше повезло Медведеву – ему достался Танаси Коккинакис. Но за последнего будут болеть трибуны, причем назвать Танаси слабым игроком нельзя – ровесник Даниила давно считается потенциальной звездой, и только серьезная травма плеча затормозила развитие его карьеры, выбив из тура почти на два года. Куда легче должно быть Хачанову – он стартует в Мельбурне матчем против победителя квалификации. Хотя и Карену, возможно, достанется не самый удобный соперник.

В любом случае, следить за молодыми россиянами будет интересно. Причем – не только нам. Все трое – на виду у иностранных болельщиков. Всем пророчат место в топ-20 и даже в топ-10. Пора оправдывать авансы. Рублев уже доказал, что может успешно играть «Большие шлемы» - помним его четвертьфинал на US Open (где Андрей обыграл будущих финалистов Итогового чемпионата ATP - Григора Димитрова и Давида Гоффена). Теперь ему надо доказать, что тот успех – не случаен. А Карену и Даниилу – что они тоже способны на подобный результат.

А ФАВОРИТЫ КТО?

Турнир уже потерял ряд звезд. Про Уильямс-младшую и Азаренку сказано выше. Снялся с чемпионата Энди Маррей. Не смог приехать Кеи Нишикори. Восстанавливается после операции на кисти наша Светлана Кузнецова. И до сих пор неясно, реально ли сыграет Новак Джокович – да, в жеребьевке он участвовал, но ведь ничто не помешает сербу сняться за день до матча (как сделал тот же Маррей на US Open в прошлом году) – травма руки еще дает о себе знать.

И кто же остается в фаворитах?

В мужской части турнира все понятно – конечно, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль! Их прошлогодний финал в «Мельбурн-парке» стал один из лучших матчей сезона, и мы вправе ждать повторения такой же битвы. Если, конечно, лидеры рейтинга вновь доберутся до решающей игры. Резко прибавивший Димитров после успеха в Лондона всерьез нацелен на вторую крупную победу. И Александр Зверев когда-то должен показать, что четвертая ракетка мира все же способен пройти на «Большом шлеме» дальше третьего круга. Пропустив полгода из-за травмы спины, рвется в бой Стэн Вавринка – хотя швейцарцу будет тяжело повторить в Мельбурне свой собственный успех четырехлетней давности. И в целом список игроков, способных осложнить жизнь Рафе и Роджеру, вполне внушителен. В начале сезона сюрпризы случаются чаще – наверняка их будет много и на этот раз.

Куда запутаннее ситуация у девушек, где список фавориток – почти вся первая «двадцатка» (плюс, разумеется, Шарапова). Сумеет ли Симона Халеп подтвердить свой статус лучшей в рейтинге первой победой на «Большом шлеме»? Добьется ли подобного успеха Каролина Возняцки (выигравшая Итоговый турнир в Сингапуре)? Или Гарбина Мугуруса завоюет уже свой третий титул? Вдруг нас порадуют Анастасия Павлюченкова или Елена Веснина? Или Элина Свитолина принесет Украине первую победу на подобном уровне?

Запасайтесь попкорном, готовьтесь не спать по ночам. Australian Open начнется совсем скоро!