«Советский спорт» изучил шансы экс-чемпионки турнира побороться в Мельбурне за свой второй трофей.

ЧТО ЖДЕТ МАРИЮ В ПЕРВОМ КРУГЕ?

У Татьяны Марии – интересное сочетание имени с фамилией, но больше она не интересна ничем. Немка – ровесница Шараповой (ей тоже 30 лет). В мировом рейтинге она стоит на строчку выше (занимает 46-ю позицию). Но мы-то знаем, почему россиянка пока находится в конце топ-50 – с момента ее возвращения в Тур не прошло и года, при этом пару месяцев Мария не играла из-за травм. Татьяна же лишь четыре раза за карьеру завершала сезон в сотне лучших (обычно – в ее второй половине). У нее нет одиночных титулов (не считая турниров ITF), нет крупных побед над игроками элиты. На Australian Open немка не проходила дальше второго раунда, да и всего-то одержала две отдельные победы (в 2009 и 2016 годах). В этом сезоне теннисистка из Германии сыграла дважды, и оба раза уступила – в Брисбене с «баранкой» в третьем сете расписалась в собственном бессилии против Мирьяны Лючич-Барони, в Хобарте в двух партиях уступила еще одной хорватке – Донне Векич. Проблемы с формой – налицо.

В официальных матчах Мария и Мария пока не встречались, но вряд ли стоит думать, что соперница Шараповой преподнесет какой-либо сюрприз. Здесь фаворит понятен – если экс-первая ракетка мира сыграет хоть бы в половину силы, она должна проходить дальше. Сенсация, конечно, возможна, ведь женский теннис порой непредсказуем. Но вряд ли она случится в данном конкретном матче.

ЧТО ЖДЕТ МАРИЮ ДАЛЬШЕ?

Вот дальше все куда сложнее.

Жребий был не так уж благосклонен к россиянке – слабость соперницы по стартовому раунду компенсировал тяжелой сеткой дальше. В перспективе уже во втором круге Мария может встретиться с латышкой Анастасией Севастовой, в третьем – с немкой Анджеликой Кербер, в четвертом – с испанкой Гарбиной Мугурусой.

И это будет жестко!

Севастова сейчас – 15-я в мире. У нее за плечами – лучший сезон в карьере. А главное – победа над Шараповой в четвертом круге US Open. Анастасия – цепкая, «тягучая» соперница, которая однажды подобрала ключ к игре Марии. И может сделать это вновь.

Кербер побеждала на Australian Open в тот самый год, когда Шарапова в течение турнира сдала свой злополучный допинг-тест. Не так давно была первой ракеткой мира. Да, 2017-й у Анджелики не сложился, но в нынешнем сезоне она успела взять титул в Сиднее (свой первый после US Open-2016). И призналась, что ее нынешняя форма очень близка к той, которая когда-то помогла немке с польскими корнями обыграть в Мельбурне в финале Серену Уильямс.

Наконец, Мугуруса. Для начала – третья ракетка планеты. Действующая чемпионка Уимблдона. У нее – не все гладко. Начало нового сезона Гарбине омрачили травмы, из-за которых она снялась и в Брисбене, и в Сиднее. С Шараповой испанка встречалась трижды, и все три раза проиграла – но было это в 2014 году. Если проблемы со здоровьем уйдут в прошлое, плюс у нее получится поймать свой ритм в первых кругах, то Мугуруса в Мельбурне будет претендовать на титул! И встреча с ней, набравшей ход, в четвертом раунде ничем хорошим для Марии не закончится.

По сути, каждую в отдельности из трех указанных соперниц Шарапова способна победить. Но одолеть всех трех подряд? Вот это будет сложно!

А ЕСЛИ ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ?

Многое зависит от физической готовности Шараповой. Проблемы с физикой – тот камень преткновения, который так мешал Марии в прошлом году. Усталость не позволила ей выиграть титул на первом же турнире после возвращения (в Штутгарте). Усталость привела к травмам бедра и плеча. Усталость сковала россиянку и сыграла на руку Севастовой в четвертом круге US Open. Как и в Москве, на «Кубке Кремля», где после завоеванного титула в Тяньцзине Шарапова с трудом передвигала ноги, уступив в первом раунде Магдалене Рыбариковой.

Первый турнир нового года несильно изменил картину.

Начав сезон в Шеньчжене, Мария одержала три победы. При этом все – над скромными соперницами. Прошла малоизвестную румынку Михаэлу Бузареску. С трудом справилась с американкой Элисон Риске (4:6, 6:3, 6:2). Дожала Зарину Дияс из Казахстана (6:3, 6:3). А потом… уступила в трех партиях отнюдь не самой звездной чешке Катерине Синяковой.

Возможно, что Шарапова играла под нагрузкой. Возможно, что неделя перерыва перед Australian Open сыграет свою роль. Тренерский штаб Марии – будем надеяться – все верно рассчитал в процессе подготовки, так что на кортах Мельбурна она должна выглядеть иначе. Свежее. Легче. В противном случае и до четвертьфинала не добраться. Но если так, если все сложится удачно, а проблемы с физикой отступят, то Шарапова поборется за титул!

На Australian Open не будет самых страшных соперниц россиянки – Серены Уильямс и Виктории Азаренки. Обе снялись по разным причинам (американка не успела набрать форму после родов, белоруска судится с отцом своего сына за право опеки над мальчиком). Серьезных теннисисток хватает и без них. Симона Халеп – лидер рейтинга – может поджидать Шарапову в полуфинале. В четрветьфинале есть шанс нарваться на Каролину Гарсию. На финал претендуют украинка Элина Свитолина (4-й номер рейтинга, как и Халеп, уже завоевала в этом году титул). Туда рвутся Каролина Возняцки, Елена Остапенко, Слоан Стивенс, Венус Уильямс. И еще полдюжины элитных теннисисток из верхней части рейтинга с солидным опытом побед на высшем уровне. Но ни одна из них не остановит россиянку, если Шарапова покажет лучший теннис.

Вот сможет ли она его показать – мы поймем только по ходу первой недели турнира.