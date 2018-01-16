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Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе – о шансах Шараповой на Australian Open и ближайших матчах россиян на турнире.

О ШАНСАХ ШАРАПОВОЙ

Сложно сказать, что ждет Шарапову в Мельбурне. Первый матч ожидаемо проблем не создал, ведь прямо скажем: Татьяна Мария – не самая опасная соперница. И то – с ней надо было легче разбираться во втором сете! Тут Маша немке дала спуску, допустив много ошибок в простых ситуациях. Об этом надо сделать выводы и постараться впредь подобного не повторять. Анастасия Севастова – это уже другой уровень, и с ней придется намного сложнее.

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Мария прошла Марию. Итоги второго дня Australian Open

Хотя не так сложно, как было на US Open, где Шарапова латвийке проиграла. Севастова сейчас показывает не такой мощный теннис. Возможно, дело в форме. Возможно, что покрытие в Нью-Йорке ей подходит лучше. Но, тем не менее, шансы Марии пройти дальше теперь выше. Хотя надо признать – сетка у россиянки не из легких. И меня больше беспокоит третий круг, где Шарапова (если победит Анастасию) может сыграть с Анджеликой Кербер. Кербер сейчас в отличной форме, она – угроза для любого фаворита! Да что там, немка – сама одна из фавориток.

С другой стороны, если Мария сыграет в свой теннис, непобедимых для нее не будет. Просто пока не получается собрать все воедино. Где-то мешают мелкие ошибки, где-то – недостаток уверенности, где-то – потеря внимания. Проблемы с физикой? В прошлом году Шарапову часто преследовали микроповреждения. Это обидно и очень неприятно, ведь когда что-то болит – пусть и не сильно – показывать свой лучший теннис не выходит. Ты отвлекаешься на это, об этом думаешь, где-то – перестраховываешься и снижаешь темп. Зимой Мария поменяла физиотерапевта. На мой взгляд – верное решение. Надеюсь, оно даст нужный результат, и проблемы со здоровьем Шарапову отпустят. Так что физически она прибавит. Тем более, Мария всегда довольно много уделяет этому внимания. Она постоянно работает в зале – не с весом, не с железом, но занимается прыжковой подготовкой, тренирует выносливость, и ее скорость для такого роста серьезно впечатляет! В общем, если все сложится удачно, Шарапова будет способна решать серьезные задачи. Вплоть до того, чтобы бороться за титул. Насколько она к этому готова – станет понятно по ходу первой недели.

ОБ АНДРЕЕ РУБЛЕВЕ

Андрей настраивает нас на позитив! То, что он смог пройти Феррера – огромный плюс. И дело не в победе, как таковой, хотя обыграть столь мощного и серьезного соперника – уже достойно. Рублев по ходу матча справился с кучей психологических проблем. Ему б добавить в хладнокровности! Не в спокойствии, нет. Спокойно он играть не сможет. Но у Андрея всегда две крайности – либо какая-то апатия, либо он заведен до предела. Тут важно научиться направлять свои эмоции в положительное русло. Не злиться, не заводиться по мелочам, когда что-то не получается. Плохие моменты бывают у всех игроков – даже самых элитных. Способность пережить эти моменты, не развалиться, не расстроиться, наоборот – прибавить – вот это то, чего пока не всегда хватает Рублеву. Если он сможет научиться быть хладнокровным в сложных ситуациях – точно будет в топ-10.

Касательно игры с Багдатисом, то я не думаю, что Маркос – непроходимый оппонент. Конечно, он опытный парень. У него за плечами – финал Australian Open. Но Рублев готов его обыгрывать. Если покажет свой хороший уровень, если не будет лишний раз нервничать и дергаться, то все должно пройти нормально. И сил должно хватить. Андрей, может, не самый физически сильный игрок. Он сам это признает. Но есть куда расти! Надаль ведь тоже был худым в начале карьеры. Работать в плюс в плане веса куда легче, чем в минус. Так что мышечной массой Рублев обрастет. Хотя и сейчас ему должно хватить мощи, что обыграть киприота.

О КАСАТКИНОЙ И ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Дарье будет немного легче. Магда Линетт – хорошая спортсменка. Стабильная. Но яркости ей не хватает. И ничего такого показать она не сможет, что бы поставило Касаткину в тупик. Даше нужна эта победа. Она не лучшим образом начала сезон, были обидные поражения. Так что хорошая, «рабочая» победа пойдет ей в плюс в плане уверенности.

Павлюченковой придется сложнее. Конечно, Настя – фаворит. В конце концов – она куда выше в рейтинге! Но с Катериной Бондаренко у них давняя история баталий. Ни одного простого матча против этой соперницы Анастасия не провела. Вряд ли будет легко и теперь. Забавно – второй раз подряд Павлюченковой придется играть с украинкой. В первом круге, с Козловой, она «горела» 0:3 в третьем сете, но сумела исправить ситуацию. Должна сделать выводы и вынести из допущенных ошибок урок. Бондаренко – точно не слабее. С ней придется непросто. Но номинально Настя – фаворит. Хочется верить, что ей удастся подтвердить это на корте.

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