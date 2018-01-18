Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе – о победе Марии Шараповой, поражении молодых россиян и предстоящем матче Андрея Рублева с Григором Димитровым на Australian Open.

О ПОБЕДЕ ШАРАПОВОЙ

Мария сама отметила – против Севастовой она играла очень агрессивно. И тут я с ней согласна. Маша, в принципе, всегда действует активно. Но порой в ее игре бывает небрежность, которая приводит к ошибкам. Они копятся, копятся, копятся и выливаются в проигранные геймы, сеты, матчи. Сегодня ничего такого не было. С первого и до последнего розыгрыша Шарапова контролировала матч. А Севастова, наоборот, мало что могла сделать на корте. Возможно, сказалась жара – Мария выросла во Флориде, и ей подобные погодные условия куда привычнее, чем Насте. Возможно, корты в Мельбурне подходят латвийке не так, как в Нью-Йорке, где она обыграла Шарапову в прошлом году. Но в любом случае было заметно – по сравнению с первым кругом Шарапова заметно улучшила свой уровень. И выглядела на порядок сильнее, надежнее.

Еще она отметила, что довольна игрой с лета. Да, против Севастовой выходы к сетке Маше удавались. Правда, здесь сложно делать выводы всего по одной встрече. Не до конца понятно – есть прогресс или нет. Игра с лета – то, что может серьезно усилить Шарапову. Особенно в борьбе против цепких соперниц, которые хороши в обороне. Мария постоянно атакует с задней линии и создает себе пространство, но не всегда может выбрать нужный завершающий удар. Выходы к сетке часто бывают решением проблемы. И если ей действительно удалось прибавить в этом компоненте, то это станет для Шараповой существенным бонусом.

О ПОРАЖЕНИЯХ МЕДВЕДЕВА И ХАЧАНОВА

Даниил встретился с Хеном Ченом, а корейца многие считают лучшим в этом поколении молодых игроков. Так это или нет – узнаем позже, но он действительно – сильный игрок. И наш Медведев с ним в Мельбурне не справился. Обидно.

Возможно, на игре Даниила сказалась усталость. Он здорово начал сезон, завоевав титул в Сиднее, но там же провел еще и квалификацию, а времени на отдых перед Australian Open не было. Фактически меньше, чем за две недели, Медведев провел девять матчей. Это много! Необходимой свежести в борьбе с Хеном Чоном ему не хватило. Часто он действовал медленно, вяло. Но даже так надо признать – кореец все равно был фаворитом. И он продемонстрировал хороший теннис. Не факт, что все сложилось бы иначе, даже будь Даниил более отдохнувшим.

Другая ситуация с Хачановым – Карену выпало встречаться с Хуаном-Мартином Дель-Потро. Тяжелый жребий – во втором круге мог быть соперник и полегче! Хуан-Мартин набрал хорошую форму, перед Australian Open сыграл в финале в Окленде, вернулся в «десятку». И, конечно, у него куда больше опыта, что было важно в этом матче. Забавно – оба соперника выиграли по 147 очков! Но ключевые, самые важные из них, остались за Дель-Потро. Карен смотрелся достойно, выиграл много красивых эпизодов, и в целом боролся на равных почти четыре часа! Но как только наступал решающий момент, то Хуан-Мартин прибавлял. А Хачанов – не мог. Это – именно разница в опыте. Зато теперь у Карена его станет немного больше.

О МАТЧЕ РУБЛЕВА

Если Григор Димитров будет играть также, как во втором круге против Макдональда – больших проблем у Рублева не возникнет. Болгарин сам признал – 0:6 в четвертом сете было полным позором! А Андрей уже знает, как его обыгрывать – побеждал на последнем US Open. Но если Димитров прибавит и выступит на своем уровне, то…

То все равно будет борьба.

Да, Димитров – третья ракетка мира. Да – он выиграл Итоговый чемпионат ATP. Да, он – топ-теннисист. Но все же – не Надаль, не Федерер. Ему не хватает стабильности. И – это очень важно! – Григор не любит играть с молодыми. На элитных соперников – на тех же Рафаэля с Роджером – он настраивается порой феноменально. Но перспективных, тех, кто только рвется в элиту – словно боится. Этот мандраж бросается в глаза – отчасти мы его и видели в игре с Макдональдом. А ведь Рублев – игрок классом повыше! И у Андрея есть, что предложить Димитрову – свою скорость, свои атаки. Конечно, если Григор выступит на своем настоящем уровне и не допустит тех ошибок, что во втором круге, он будет фаворитом. И даже так я не уверенна, что он железно победит. Мне кажется, нас ждет хорошая борьба. И у Рублева есть неплохие шансы пройти дальше.