ПОРАЖЕНИЕ РУБЛЕВА

- Во-первых – я сыграл лучше, чем против Макдональда. Во-вторых – я уже знал, как играть с Рублевым. Мы разработали план, кое-что попробовали на тренировках, много внимания уделили физической готовности. И вот – все сработало! – улыбался Григор Димитров.

Пока болгарин давал на корте интервью, Андрей Рублев с жутко расстроенным видом уходил под трибуны. Правда, на несколько минут задержался – чтобы раздать автографы. У него их просят все чаще и больше.

Никто не думал, что в этом матче фаворитом будет 20-летний россиянин. Все-таки, играть ему пришлось с третьей ракеткой мира! Но никто б не удивился, если бы Рублев взял верх. Он здорово начал сезон – с финала в Дохе. Он впервые пробился в посев на «Большом шлеме». Он одержал в Мельбурне две хорошие победы – над Давидом Феррером и Маркосом Багдатисом. А главное – он уже бил Димитрова. В таких же условиях. В третьем круге Открытого чемпионата США.

Димитров же так муторно и долго возился с малоизвестным Макдональдом, что сомнений в нелучшей форме болгарина почти не осталось. Это же надо – проиграть сет под ноль парню из конца второй сотни рейтинга!

- Позор, просто позор, - сокрушался сам Григор.

И все-таки – Маккензи он дожал. Сделал выводы. И куда лучше подготовился к Рублеву.

Матч, завершавший дневную сессию на центральном корте (имени Рода Лэйвера), превратился в красочное шоу. Где оба участники были хороши.

Радовали болельщиков острейшими атаками. Красивыми ударами. Долгими розыгрышами. Оба злились, не скрывая эмоций. Андрей швырял ракетку в корт (но аккуратно, бережно, плашмя – что б не сломать). Григор рвал на груди майку. Маятник игрового преимущества качался туда-сюда постоянно. То Димитров ведет с брейком в партии, и умудряется отдать ее Рублеву. То Андрей уже впереди – 4:2, и вот – дает сопернику вернуться, зацепив сет. В такой плотной борьбе всегда решает опыт. И он-то, все-таки, был больше у Димитрова. Три часа красивого тенниса – и бывший бойфренд Шараповой ставит точку в этом матче красивым выстрелом с лета.

Второй раз подряд одолеть этого парня на «Большом шлеме» Рублев не смог. Хотя… Кто сомневается, что у него еще появится подобная возможность?

МАСТЕР-КЛАСС ОТ СВИТОЛИНОЙ

Почти что праздник для украинских болельщиков – матч Свитолиной против Костюк. Жаль, не в финале, а только в третьем круге. В остальном – почти квинтэссенция всех ожиданий фанатов. Настоящее тенниса в лице Элины, которая здесь борется за первый титул ТБШ. И будущее – в лице 15-летней Марты, которой многие пророчат феноменальную карьеру. Причем Костюк давно интересна не только на родине – эту девушку и правда считают чуть ли не самой перспективной в Туре.

В прошлом году на Australian Open она взяла свой юниорский титул. Теперь же получила wild card в квалификацию, уверенно ее прошла, а следом выбила китаянку Шуай Пен (26-й посев, между прочим) и хозяйку кортов Оливию Роговску. Впервые за 21 год в третьем круге основной сетки «Большого шлема» оказалась столь юная спортсменка (после Мирьяны Лючич на Уимблдоне-1997). Даже Шараповой подобного не удавалось!

Ну как не обратить на Марту внимания?

Правда, навязать борьбу Свитолиной не удалось. Элина все решила быстро – 6:2, 6:2.

- Я первый раз играла с теннисисткой из топ-5 рейтинга, - отмечала Костюк. – И тяжело добиться победы, когда смотришь на соперницу, постоянно при этом говоря про себя: «Ну как ее обыграть, она же – богиня!». Что ж, в этот раз не получилось. Но во всем есть позитив. Сколько стоит часовой мастер-класс со Свитолиной? А мне он достался бесплатно!

СТРАСТИ ПО ЖАРЕ

Элина осталась в борьбе за трофей. Ряд других звезд – нет. Накануне выбыла Гарбина Мугуруса. Проиграла Джоанна Конта (сразу минус две девушки из топ-10). У мужчин отвалился Стэн Вавринка (что, в прочем, было ожидаемо – швейцарец все-таки едва вернулся после серьезной травмы). Наконец, в пятницу проиграла латышка Елена Остапенко – не справилась с Анетт Контавейт из соседней Эстонии.

Но главной темой дня стало не поражение чемпионки «Ролан Гарроса». А жуткая жара, накрывшая Мельбурн. И тот факт, что организаторы будто не заметили, как столбики термометра поднялись до отметки в 42 градуса!

Игроки восприняли ситуации по-разному.

Кто-то не увидел в этом проблемы.

- Я вырос в Болгарии, а у нас летом – всегда очень жарко и сухо. Так что сейчас я чувствую себя нормально, - отметил Димитров.

Кто-то готов стоически переносить эти условия.

- Профессиональный спорт не может не причинять боль, - поделился мыслями британец Кайл Эдмунд. – Его смысл не в том, чтобы быть простым. Если честно, я даже не в курсе правил касательно проведения матчей в такую погоду. Но если организаторы считают, что мы должны играть – нам остается играть.

Кто-то честно признает: это – жестко.

- Условия были ужасными, - рассказала хорватка Петра Мартич, в свой 27-й день рождения обыгравшая француженку Ализе Корне. – Когда после матча я пришла в раздевалку, то Корне просто лежала на полу. Ей было очень плохо.

Сама Корне была гораздо более категорична.

- Возвращаясь с корта я чувствовала, будто меня вынули из духовки. По ходу матча у меня, видимо, случился тепловой удар – пришлось просить вызвать врача. Потом стало легче. Но 40 минут я ощущала себя просто ужасно – кружилась голова, по всему телу был озноб… Организаторам, конечно, легче ничего не останавливать. Но, кажется, они просто ждут трагедии, чтобы внести изменения в правила.

И совсем жестко высказался Джокович.

- С нами обращаются, как с животными в клетках! – рубил правду-матку Новак. – Всему есть предел, и играть в такую жару – просто опасно для здоровья. Но организаторов мало волнует мнение игроков. Им важно продать больше билетов, получить хорошую прибыль… Хотя о теннисистах тоже надо думать. Ведь именно они обеспечивают интерес к любому турниру.

Интересно – к Джоковичу прислушаются?