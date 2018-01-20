Больше россиян в одиночном разряде в Мельбурне не осталось.

ПОСЛЕДНИЕ ЧЕМПИОНКИ

Девять спортсменок, побеждавших на «Больших шлемах», прилетели в Мельбурн (еще три, не закончивших карьеру, по разным причинам в этот раз не смогли – Светлана Кузнецова, Виктория Азаренка и Серена Уильямс). Семь из них оступились еще до субботы. Не прошли первый круг Венус Уильямс, Слоан Стивенс, Франческа Скьявоне, Саманта Стосур. Отсеялись во втором раунде Петра Квитова с Гарбиной Мугурусой. В пятницу проиграла и Елена Остапенко. Так что остались лишь две чемпионки.

И в третьем круге им пришлось играть друг с другом.

- Мне нужен такой матч! – улыбалась накануне Анджелика Кербер. – Мы не раз встречались с Шараповой. Я помню, как мы играли в Штутгарте и на Уимблдоне – тогда мне удавалось показать хороший теннис. Надеюсь, получится и сейчас.

В 2016-м, когда Мария в Мельбурне сдавала свой злосчастный допинг-тест после поражения в четвертьфинале от Уильямс-младшей, немка устроила поход за своим первым «мейджором». И сенсационно справилась с Сереной в титульном матче! В прошлом году она вернулась на Australian Open лидером мирового рейтинга и с одной задачей – подтвердить статус чемпионки. Но… уступила в 1/8 финала. Так начался плохой сезон – к лету Кербер попрощалась со званием первой ракетки мира, к осени – вовсе вылетела из топ-10. И ни одного титула за весь 2017-й! После победы на US Open-2016 – как отрезало.

Наступил 2018-й – и ситуация опять зеркально изменилась. В Сиднее, уйдя в первом раунде с матчболов от Люси Сафаровой, Кербер набрала такой ход, что в итоге победила на турнире! И показала такой теннис, что все опять заговорили – возможно, ей светит третий «Шлем». Расклады – хороши для немки. Но – не для Шараповой. Которая попалась на пути Анджелики в 1/16 финала.

СКОРОСТЬ ПРОТИВ ШАРАПОВОЙ

Хотя к состоянию россиянки претензий, вроде, тоже не было. По крайней мере, первые два матча она сыграла хорошо. Анастасию Севастову прошла в двух сетах. Так же, как и Татьяну Марию.

- Я довольна собой. Я много атакую, удачно играю с лета и чувствую, что понемногу прибавляю с каждым днем, - улыбалась Шарапова.

Кербер вспомнила их встречи в Штутгарте-2015 и Уимблдоне-2014. Она тогда победила. Но и Шарапова ей наносила поражения. Четыре раза. В том числе – на Australian Open (в 2012 году). Пора бы и о них напомнить Анджелике?

Едва придя в себя после фантастического триллера, который на арене Рода Лэйвера с утра в субботу устроили Симона Халеп и Лорен Дэвис (румынка победила 15:13 в третьем сете), болельщики настроились на новый матч-блокбастер. Но вместо боя на 12 раундов получили нокдаун ко второй минуте…

Нет, это не Шарапова так плоха. Это просто Кербер неостановима! Чем сильнее и острее бьет Мария, тем опаснее ей отвечает немка. Каждый удар – по линии. Почти все – по углам. Один гейм, второй, первый сет – 6:1… 2:0 в следующем. Все – в пользу Анджелики!

Россиянка хотя бы час продержится?

У Марии одна тактика – бить, давить, атаковать. Другой в запасе нет. Перетерпеть, подержать мяч в игре, поиграть в тягучий, вязкий теннис? Это не про Шарапову! Но в данном случае это и плохо. Предлагая немке высокий темп, Мария сама в своей же скорости захлебывается, допуская ошибки и не успевая к мячам.

Робкая надежда появляется в середине второй партии, когда, подловив Кербер на спаде, россиянка делает ответный брейк и сравнивает счет – 2:2. Кажется, вот оно – ситуация выровнялась, и дальше будет напряженная борьба! Надо только еще чуть-чуть добавить, дожать, додавить Анджелику…

Но добавляет и додавливает сама немка.

В итоге – 6:1, 6:3. Чемпионка «Больших шлемов» в Мельбурне осталась одна. И это, увы, не Шарапова.