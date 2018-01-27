Обыграв в финале в Мельбурне Симону Халеп, датчанка Каролина Возняцки впервые стала чемпионкой на «Большом шлеме». А заодно – вернулась на вершину рейтинга.

Кто ждал Каролину еще год назад в таком матче? Она была первой ракеткой мира, закончив в этом статусе два сезона кряду (2010 и 2011). Но «Больших шлемов» так выиграть и не смогла. Потом пошли травмы. Расставание с женихом – гольфистом Рори Макилроем. Психологический кризис. Падение результатов. Падение в рейтинге. Сначала – в конец первой десятки. Потом – и за ее пределы. Выход в финал на US Open-2014 болельщики восприняли чуть ли не как сенсацию, но возрождения – в полном смысле – тогда не получилось. Серена Уильямс вынесла с корта и Возняцки, и все ее надежды на возвращение на вершину. Сезон-2016 Каро закончила 19-й ракеткой планеты. «Сбитая летчица» – говорят в таком случае. Никто не верил, что датчанка с польскими корнями (и неплохим знанием русского) сможет пробиться в элиту опять. В топе правили балом совсем другие теннисистки. Поколение Next. Разошедшаяся Анджелика Кербер. Блестящая Гарбина Мугуруса. Стабильная и временами яркая Каролина Плишкова.

Непробиваемая Симона Халеп.

Как может Возняцки вдруг разбить эту компанию?



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В ОЖИДАНИИ НОВОГО ИМЕНИ

Всего 12 действующих теннисисток имели за плечами трофеи ТБШ. Три из них в Мельбурн не приехали – по разным причинам от участия в турнире отказались Светлана Кузнецова, Серена Уильямс и Виктория Азаренка. Семь проиграли в двух первых кругах – старт не задался у Венус Уильямс, Слоан Стивенс, Елены Остапенко, Саманты Стосур, Франчески Скьявоне, Гарбины Мугурусы. Оставшиеся две сошлись друг с другом в третьем раунде – и Мария Шарапова была жестоко бита Анджеликой Кербер. Только и Кербер не светило повторить свой успех на Australian Open двухлетней давности – в полуфинальной битве она уступила Симоне Халеп.

В итоге мы однозначно бы узнали имя новой чемпионки!

В последнем матче в Мельбурне встретились первая и вторая ракетки мира. При этом обе возглавляли рейтинг. И обе поднимались на вершину прежде, чем выиграть первый трофей на ТБШ. Таких-то в принципе в истории немного. Точнее – всего семь (мы говорим о женском теннисе). Амели Моресмо и Ким Клийстерс позднее, все же, взяли вожделенный титул – и даже не один. Динаре Сафиной – не удалось. Вряд ли получится и у Елены Янкович – она почти закончила карьеру. У Каролины Плишковой время в запасе еще есть. А вот Халеп с Возняцки должны были в субботу определить, кто же из них прямо сейчас восполнит досадный пробел. Кто станет новой королевой. А кто – останется «финальной неудачницей». Экс-первой ракеткой без «Шлемов» в списке побед.

Финалы «Больших шлемов» у девушек за плечами были. У каждой – по два. На одних и тех же турнирах. Халеп «зажигала» в Париже – в 2014 и 2017 годах. Возняцки – в Нью-Йорке (2009, 2014). При этом Симона дважды билась до последнего, уступив только в трех сетах – сначала Шараповой, потом – Остапенко. Возняцки же была заведомо слабее своих соперниц в титульных встречах – Ким Клийстерс и Серены Уильямс.

Чего нам ждать сейчас?



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ФЕЕРИЧНЫЙ ФИНАЛ

Если у женского финала был сценарист, то поработал он на славу. Впрочем, по-другому и не мог. С такой-то предысторией! Бывали случаи, когда чемпионки «Больших шлемов» брали титул, уйдя с матчболов. Но чтобы обе финалистки по ходу одного турнира висели на волоске от поражения?

Такого не случалось!

Халеп была на краю пропасти сразу в двух встречах – в четвертом круге против Лорен Дэвис и в полуфинале с Кербер. Возняцки – только раз. Зато какой! Во втором раунде, в игре с хорваткой Яной Фетт (вы раньше слышали об этой девушке?), датчанка уступала в третьей партии 1:5, 15:40.

И смогла спастись!

– Когда «горишь» с таким счетом – считай, уже вылетел. Но если выбрался из этой ситуации – то дальше действуешь свободно. Играешь на деньги казино. Все, что будет дальше – своеобразный бонус. Тебе дали шанс, и его не жалко потратить, – рассуждала Возняцки.

Кстати, в реальном казино в Мельбурне она тоже успела побывать. Даже призналась – разбогатела на целых 200 баксов. Везучая, тут ничего не скажешь!

И, согласитесь – было бы обидно, если б финал, куда обе его участницы добрались с такими приключениями, сложился бы банально, скучно и неинтересно. Например – победой в двух сетах 6:1, 6:1. Такое в титульных матчах на «Больших шлемах» бывает, к сожалению, часто.

Но сценарист не схалтурил! Собрал все, что мог.



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Качели с брейками и обратными брейками. Геймы по 8-10 минут. Упорные розыгрыши. Медицинские тайм-ауты. Невероятным образом добытые очки. Не матч – сказка! И теннис красивый. И борьба – упорная. И интрига – до последней секунды. И концовка – почти, как в лучших фильмах Шьямалана. Даже матчбол – и тот Возняцки добыла как-то фантастически, чуть ли не в лучшей перестрелке за игру.

Хотя до этого горела 3:4 в третьем сете, уступая одну свою подачу. И вызывала на корт врача. А чуть ранее – сама вела 3:1, и дала Халеп отыграться.

Вот только на матчболе, спустя почти 3 часа с начала борьбы, Симона «сломалась». Пробила в сетку. Мы ждали очередные качели, борьбу на «больше-меньше», чудесные спасения и счет 10:8 в решающей партии (или типа того). Но Каролина смогла использовать свой первый шанс завоевать заветный кубок. И упала на корт, рыдая от счастья.

Так Халеп проиграла свой третий финал ТБШ. Опять – в борьбе. Опять – в трех сетах. Но вряд ли это – утешение. Теперь Симона – только вторая в рейтинге. Возняцки – снова первая. Спустя без малого 7 лет.

Признаем – она это заслужила.