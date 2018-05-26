Кто, вместе с испанцем, настолько смел, чтобы претендовать на победу в Париже?

РАФАЭЛЬ НАДАЛЬ

ИСПАНИЯ

Рейтинг: 1

Лучший результат на «Ролан Гарросе»: победа (2005-2008, 2010-2014, 2017)

В апреле прошлого года Надаль внезапно проиграл Доминику Тиму в Риме. В апреле нынешнего уступил ему же в Мадриде. Но в промежутке между двумя поражениями от одного и того же австрийца Рафа успел выдать серию из 21 победы на грунте подряд, а главное – из 50 выигранных сетов. Что стало рекордом на одном покрытии за всю историю мужского тенниса.

Тим, конечно, красавчик. Но вы поняли главное? Бороться с Надалем практически бессмысленно!

Он всегда был главным фаворитом «Ролан Гарроса». Но раньше хотя бы соперники в сетке были серьезные. Что теперь? Федерер второй год подряд пропускает грунтовый сезон. Энди Маррей все еще приходит в себя после травмы бедра – в Париже его тоже не будет. Новак Джокович все набирает форму, как и Стэн Вавринка, но оба – далеки от оптимальных кондиций. А кто еще может дать бой Надалю в его-то оптимальных кондициях? Тим может, да. Но – лишь в трех сетах. А как насчет пяти?

Объективно – никогда ранее (за исключением прошлого года) Рафа не был настолько явным претендентом на титул, как в этот раз. При том, что и так всегда считался главным фаворитом. Помешать Надалю взять 11-й кубок могут разве что травмы (они с ним, к сожалению, случаются). Ну, либо, небо упадет на землю – и случится главная сенсация в мире мужского тенниса за всю его историю вообще.

ДОМИНИК ТИМ

АВСТРИЯ

Рейтинг: 8

Лучший результат на «Ролан Гарросе»: полуфинал (2016, 2017)

Когда Надаль уйдет на пенсию (вы правда верите, что это случится в ближайшие пять лет?), Тим должен стать новым «грунтовым королем». Никто, помимо Доминатора, не чувствует это покрытие, как манакорец. Никто не способен на такие филигранные розыгрыши, на такое мышление и на такое видение ситуации в целом, как Тим. Тот факт, что никто, помимо австрийца, не обыгрывал Надаля на грунте в последние два года, тоже о многом говорит. Да, у него была травма, полученная в Индиан-Уэлсе. Да, в Монте-Карло Доминик едва не уступил нашему Андрею Рублеву. Только с тех пор прошло немало времени. Австриец набрал форму. Почувствовал ритм. В Париже он уже дважды был в шаге от финала – но оба раза разгромно уступил (в 2016-м – Джоковичу, в 2017-м – Надалю). Теперь его главная цель – преодолеть этот рубеж. Если что-то случится, и Надаль выйдет из борьбы, именно Тим станет первым претендентом на титул.

АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ

ГЕРМАНИЯ

Рейтинг: 3

Лучший результат на «Ролан Гарросе»: 3-й круг (2016)

Зверев сыграл пять финалов на «Мастерсах» за последние 10 таких турниров. И выиграл три. Кроме него никому не удалось показать аналогичный результат. Никому! Ни Федереру, ни Надалю, ни прочим. Парню, кто не помнит, всего-то 21 год. Никто не сомневается, что в будущем он станет первой ракеткой планеты.

Беда Саши в том, что он плохо играет на «Больших шлемах». Ни разу не был в четвертьфинале. Тут то ли дело в нестабильности, то ли – в психологической неустойчивости, то ли – банально, в неопытности… Хотя странно говорить о неопытности в случае с третьим номером рейтинга.

Зверев одарен и физически, и технически. Нам остается лишь локти кусать, что сын члена сборной СССР в Кубке Дэвиса выступает за другую страну! Понятно – рано или поздно он должен совершить прорыв на «мейджоре». В финале в Риме Зверев проиграл Надалю лишь потому, что пошел дождь – а так-то вел в третьем сете с брейком! Как ни крути, но Александр показал – он, в принципе, способен дать бой Рафе. Вопрос лишь в том – дойдет ли он в Париже до очного противостояния с испанцем?

НОВАК ДЖОКОВИЧ

СЕРБИЯ

Рейтинг: 22

Лучший результат на «Ролан Гарросе»: победа (2016)

Джокович сдал после травмы руки. И его возвращение проходит не так быстро, как хотелось. Точнее – Новак вернулся. Но не на свой уровень. Что мешает? Последствия травмы? Веганство? Что-то еще?

Полуфинал в Риме (и относительно упорная борьба с Надалем) нам, вроде, показали – серб на верном пути. Он постепенно обретает уверенность, у него есть мотивация, и он действительно хочет бороться за громкие титулы! При этом в столице Италии Джокер впервые в сезоне одержал более трех побед подряд. Того Новака, который громил всех подряд в своих лучшие годы, мы все еще не видим. Даже не видим его тени. Ладно, признаем – парни, подобные ему, способны собираться на «мейджоры». Прыгать там выше головы. Одна беда – чтобы всерьез претендовать на титул (пусть даже в случае осечки Надаля), Джокеру прямо сейчас нужно сигать гораздо выше. А вот способен ли он на такое – сомнительный факт.

ХУАН-МАРТИН ДЕЛЬ-ПОТРО

АРГЕНТИНА

Рейтинг: 6

Лучший результат на «Ролан Гарросе»: полуфинал (2009)

Вместо Дельпо мог быть Григор Димитров. Или Давид Гоффен. Или Пабло Каррено-Буста. Серьезно – подобрать пятого фаворита оказалось непросто! Федерера - нет, Маррея – нет… И большинство теннисистов ничем не впечатлили по ходу грунтового сезона (за исключением тех, кто указан выше). Тот же Хуан-Мартин сыграл на мягком покрытии два турнира – и выиграл всего два матча. Признаем – слабая заявка на успех в Париже…

Но все же, Дель-Потро проводит успешный сезон. Он взял титул в Индиан-Уэлсе. Он поднялся до шестой строчки рейтинга. А уж по умению побеждать фаворитов он может давать мастер-класс – вспомнить, хотя бы, Олимпиаду в Рио! Если вылетит Надаль – главным претендентами на титул станут Тим, Зверев и Джокович. Если вылетят все – сдается, лучшие шансы на успех в Париже останутся у Дель-Потро.