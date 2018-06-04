В своем дебютном матче на корте Филиппа Шатрие Дарья Касаткина обыграла Каролин Возняцки и вышла в четвертьфинал «Ролан Гарроса».

Даша Касаткина в доме Рафаэля Надаля

Хмурой выходила Даша Касаткина на центральный корт, доигрывать незавершенный из-за темноты поединок против второй ракетки мира Каролин Возняки. Ее любимый Надаль выходит так же, без улыбки, и начинает всех перемалывать в пыль своими сверзакрученными мячами. Этот корт, на котором им выиграно 10 чемпионатов Франции, испанец называет своим домом. Многим этот просторный корт внушает благоговейный трепет, даже такому нетрепетному месье, как Жан Вильфред Тсонга. Француз Тсонга, всякий раз выходя на центральный корт родного Шлема заболевал, травмировался или хандрил и обычно снимался после первого сета.

Для Даши дебют оказался победным. Уверенно-победным. Но в душе у девушки все было не так спокойно.

- Я ведь даже ни разу на нем не потренировалась, - заметила Даша. Ни одного мяча не сыграла. Не знала, чего ожидать. Нас перенесли с Сюзан Ленглен на «Шатрие» еще вчера вечером во втором сете из-за темноты. Я честно говоря ничего не поняла: «Почему, зачем?» Нас просто внесли на корт, так торопили, но все равно и там доиграть не удалось.

- Каскад ошибок на подаче – следствие этого волнения?

- Есть реально большая разница подавать на Филиппа Шатрие или на обычном корте. Меня в начале здорово зажало: кажется, ускоряю мяч, а он вообще никуда не летит: первый летит в корень сетки, второй под заднюю линию. Думаю: «Господи, Даша, что ты делаешь, что происходит!» Потом поняла, что лучше хоть как нибудь первым мячом попасть в корт.

- Самое интересное, что она со скоростью 109 км/ч ничего не делала.

- Ну вот, поэтому я так его и вводила.

Дарья Касаткина: «Не отходи от своей философии игры»

На доигровке долго наслаждаться атмосферой большой арены не пришлось. И слава Богу. Выиграв пару длинных очков в первом гейме, Даша взяла ход игры в свои руки и уверенно довела матч до победы.

- Грунт, вне сомненья, ее любимое ее покрытие, - сказала мне после матча Каролин. - Любое медленное покрытие ей подойдет, потому что она все время пытается погасить скорость мяча. Она не дает тебе два одинаковых мяча подряд и все время меняет его скорость. Ее тактика- это намеренное замедление темпа. Получив хорошую возможость, она бьет со всей силы, но потом снова переходит на мягкие удары. Она очень хорошо чувствует мяч, может делать отличные углы и я думаю, ей здесь все подходит.

Возняцки подавола на 40 км/ч мощнее, но преимущества это ей не дало. Супер уверенная Даша, победительница юниорского «Ролан Гарроса» 2014, первый раз в жизни вышла в четвертьфинал взрослого чемпионата Франции.

- В прошлом году я была более ветренная, теперь конкретно знаю, что мне нужно, что я хочу от себя, от своей карьеры. Главное - никогда не отходить от своего плана, от своей философии игры.

- Первый в жизни четвертьфинал Ролан Гарроса, какие эмоции?

- Конечно, этот результат имеет для меня большое значение, но сейчас мне надо поскорее забыть о выигранном матче, и готовиться к следующему - играть уже завтра.