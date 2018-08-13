На прошедшей неделе Стефанос Циципас вышел в финал турнира «Мастерс» в Торонто, где уступил первой ракетке мира – Рафаэлю Надалю – 2:6, 6:7 (4:7). Что, в общем, не помешало ему стать главной сенсацией ATP-Тура. И попутно – пробиться в топ-20 мирового рейтинга.

ПРОРЫВ ЦИЦИПАСА

Год назад в это время Стефанос Циципас был 168-й ракеткой мира. Играл не «Мастерс» в Канаде, а «Челленджер» в словенском Портороже. И не имел в активе ни одной победы уровня основы турниров ATP.

В общем, на фоне ровесников особо не выделялся.

Все слышали другие имена. Андрей Рублев, Хен Чон, Борна Чорич. Да хоть бы Фрэнсис Тиафу и Джаред Дональдсон! Не говоря о Карене Хачанове, Данииле Медведеве. И уж тем более – об Александре Звереве. Им тоже было по 19-20 лет. Ну максимум – 21. При этом парни стояли в топ-100 (либо вовсю стучались в «сотню»). Зверев и вовсе ворвался в элиту. Он выиграл «Мастерс» в Канаде в прошлом году. И уже закрепился в топ-10. Как раз тогда же вдруг раскрылся 18-летний Денис Шаповалов, дошедший на том турнире аж до полуфинала! Чорич к этому времени нещадно – и не раз! – бил самого Надаля. Рублев взял титул в Умаге. Хачанов – в Ченду. Вот те ребята, в которых большинство болельщиков видели новых суперзвезд! А Циципас? О нем особо не слышали.

Как резко все изменилось.

Уже к концу 2017-го он сам ворвался в сотню. В начале нового сезона продолжил прибавлять. На всех покрытиях, на разных турнирах. Четвертьфиналы в Дохе и Дубае. Полуфинал в Эшториле. Финал в Барселоне! Уже к Уимблдону грек пробился в топ-40. А в Лондоне – вышел в четвертый круг.

Турнир в Торонто стал лучшей демонстрацией его прорыва.

Четыре победы подряд над игроками топ-10… Доминик Тим (8-й номер рейтинга). Затем – Новак Джокович (10). Упомянутый Зверев (3). Кевин Андерсон (6). Серьезно, да? При этом Циципас стал самым юным игроком в истории, сумевшим выдать подобную серию (всего-то в 19 лет!). Убрать с дороги обоих финалистов Уимблдона (Джокович и Андерсон), плюс действующего чемпиона турнира в Канаде (Зверев-младший) – уже достойно. При этом – в каком стиле! У Александра Циципас отыграл два матчбола. У Кевина – еще один. В самые важные моменты у молодого грека не дрожали колени, не опускались руки. Он просто делал то, что любит. Играл активно, размашисто, вдохновенно. И выносил соперника с корта.

В день финала Стефаносу исполнилось 20 лет. Надаль не стал делать подарков. Очередной сенсации мы не дождались – Рафа забрал себе титул. Но разве это как-то смазало впечатление от выступления грека?

Стефанос ЦИЦИПАС Родился 12 августа 1998 года в Афинах. Рост – 193 см. Правша. В профессионалах – с 2016 года. Победы/поражения в одиночном разряде – 34-29. Участник двух финалов турниров ATP (Барселона-2018, Торонто-2018). Текущий рейтинг ATP – 15. Призовые за карьеру – $1 982 015. Личный тренер – Апостолос Циципас. ЛИЧНОЕ ДЕЛО

НЕМНОГО О ГРЕКАХ И ТЕННИСЕ

Теннис в Греции – что-то из серии «хоккей во Франции». Вроде есть, а вроде – кто о нем знает? Теннисисты из этой страны никогда не были звездами. В женском Туре мы помним разве что Элени Данилиду – стояла в топ-20, взяла 5 титулов. В мужском никто ни разу в «сотню» не входил! Местная федерация сидит на хлебе и воде. Ни денег, ни амбиций. Тот же Стефанос от греческих чиновников не получил ни цента финансовой поддержки! Хотя был первым в юниорском рейтинге.

При этом есть немало греков, добившихся успеха – но только с паспортами других стран. Родившихся и выросших за границей. Речь даже не о Маркосе Багдатисе (финалисте Australian Open-2006 и экс-восьмой ракетке мира). Он, все же, киприот (пусть и с греческой части острова). Можно вспомнить другие примеры. От нынешних Таннаси Коккинакиса и Ника Кирьоса (ребята из Австралии). До звезд и легенд прошлого. От Марка Филиппусиса до Пита Сампраса. Да-да, того самого Сампраса. Если вы были не в курсе – он этнический грек!

Так что с талантом к теннису у эллинов – порядок. И Циципас это наглядно подтвердил. Правда, конкретно этот парень – грек лишь наполовину. А на вторую половину – русский.



Стефанос Циципас и Рафаэль Надаль. Фото: Gettyimages.ru

РОССИЙСКИЕ КОРНИ

– Мой дед – великий футболист Сергей Сальников. Моя мама играла за теннисную сборную СССР. Я чувствую связь с Россией. И я горжусь историей своей семьи! – признается Стефанос.

Или Степа. Степан. Так его зовет мама. Юлия Сальникова – дочь того самого Сергея Сальникова, олимпийского чемпиона Мельбурна-1956, бывшего главного тренера «Спартака». В начале 90-х Юлия уехала в Грецию, вышла замуж за Апостолоса Циципаса и родила в Афинах четырех детей. Вместе с супругом они работали в местном теннисном клубе. Логично, что трех сыновей и дочку с малых лет тоже брали на корт.

Стефанос хорошо знает русский. Может свободно говорить (хотя заметно, что парню не хватает практики). Он хочет приехать в Россию и, видимо, выступит на «Кубке Кремля» в октябре. Он чувствует и чтит свои корни. Тем удивительнее было наблюдать за небольшим скандалом, случившемся весной.

На «Мастерсе» в Майами в первом круге Циципас уступил Даниилу Медведеву. После чего, уходя с корта, бросил в адрес последнего: «Bullshit Russian». В вольном и очень мягком переводе: «Долбанный русский». На самом деле, звучит гораздо обиднее.

Судье на вышке пришлось отдать немало сил, чтобы сдержать Медведева, который явно был настроить вбить эту фразу обратно в соперника – причем, отнюдь не в фигуральном смысле. К счастью, все обошлось. Даниил жестко ответил словесно, Стефанос затем извинился, Юлия Сальникова подчеркнула: речь не о том, что ее сын не любит русских – просто он слишком расстроился и поддался эмоциям, но никак не хотел оскорбить россиян.

И, кстати, эмоциональность – одна из ярких черт Циципаса. За что его многие любят.

nourish your sensations. Публикация от Stefanos Tsitsipas (@stefanostsitsipas98) 23 Июл 2018 в 12:41 PDT

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Итак – год назад Стефанос не входил в топ-160 рейтинга. Сейчас он – 15-я ракетка мира. К концу сезона-2017 в активе Циципаса было 4 победы на уровне основы турниров ATP. Теперь у него 6 побед только над игроками топ-10! При этом парню в воскресенье исполнилось 20 лет.

Что дальше?

Из всех соперников, обыгранных греком в Торонто, лишь Александр Зверев не подобрал хороших слов в адрес Стефаноса. Что, кстати, никого не удивило – Зверев-младший частенько отличается неуважением к парням, которым уступает. Тем более – ведя по ходу матча 6:3, 5:2!

– Мы провели никчемный матч! – развел руками третий номер рейтинга. – И Циципас не показал ничего необычного.

Все остальные вели себя достойнее.

– Стефанос – один из лидеров своего поколения. Мы можем многого от него ждать, – отметил Джокович. – Он крайне целеустремлен и дисциплинирован. Он пашет в тренажерном зале и на кортах. Он очень талантлив. И если будет продолжать в этом духе, его ждет великое будущее.

– В ближайшие год-два мы все увидим Циципаса в топ-10, – признался Тим. – Это высокий парень с мощной подачей, при этом для своего роста он отлично передвигается по корту! У Стефаноса нет слабых сторон. И он играет агрессивно и быстро.

– Я сделал все, что мог. Я имел свои шансы, но соперник не дал их использовать, – добавил Андерсон. – Его серия побед над игроками топ-10 – это серьезная заявка на успех! Будет весьма любопытно понаблюдать за Стефаносом в будущем. Есть подозрение, что он не раз нас удивит.

– У Циципаса нет главного оружия. У него каждый удар – смертельно опасен! – рассказал и Надаль. – То, что он сделал в Торонто, внушает уважение. И, думаю, в дальнейшем бороться с ним будет только сложнее.

А главное – сам Стефанос пока вполне трезво реагирует на успех.

– Я многое понял после матча с Надалем. Прочувствовал разницу – где он, и где я. И осознал, что мне надо рвать задницу дальше! Чтобы хотя бы приблизиться к уроню Рафы…