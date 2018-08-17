Светлана Кузнецова во втором круге крупного турнира в Цинциннати уступила в трех партиях украинке Элине Свитолиной – 6:7 (1:7), 6:4, 4:6. Несмотря на обидное поражение, теннисистка рассказала «Советскому спорту» о недавнем титуле в Вашингтоне, планах подготовки к предстоящему US Open (стартует 27 августа) и своей победе на Открытом чемпионате США в 2004 году.

«СВИТОЛИНУ ВЫРУЧАЛА УВЕРЕННОСТЬ»

– Конечно, я очень расстроилась, – признается Светлана. – Матч с Элиной вышел равным, мы обе могли победить. Но она играла очень уверенно, и эта уверенность часто выручала ее в ключевые моменты. Я же допускала ошибки, которые просто непозволительно допускать, когда встречаешься с соперницей из первой десятки.

– Вы со Свитолиной провели все три сета, накануне так же только в трех партиях победили Стефани Фогель из Швейцарии. Усталость как-то повлияла на результат во втором круге?

– Физически я чувствовала себя нормально – тут проблем не возникло. Но вот психологическая усталость дала о себе знать. Турнир в Вашингтоне сильно вымотал меня в эмоциональном плане. Дело не в том, что я два года не выигрывала титулы. Просто не так давно была операция, восстановление проходило тяжело, и я давно не проводила столько матчей подряд, в течение одной недели. К тому же из-за дождей в Вашингтоне серьезно сбилось расписание, и график получился жесткий. Возможно, сейчас это действительно как-то сказалось.

– Слышал мнение, что Цинциннати – самый скучный город из всех, где проводятся крупные турниры…

– Не назову его самым скучным, но делать тут действительно нечего! Мы все живем рядом с кортами, в таких скромных отелях… Они хорошие, чистые, но не такие, в каких привыкли жить теннисисты. А до центра города ехать минут 40 – если честно, я так туда ни разу и не выбралась.

– А где интересно? В какие города больше всего нравится приезжать?

– Таких много. Мне нравится Индиан-Уэлс. Как город он тоже, в принципе, скучный, но там красивые горы и общая приятная атмосфера спокойствия… Нравятся Мельбурн, Лондон, Париж и Нью-Йорк – те мегаполисы, где проводятся «Большие шлемы». Каждый континент, каждый турнир уникален. Австралийцы очень доброжелательны, Нью-Йорк – это «Большое яблоко» со своим сумасшедшим ритмом жизни, Париж – романтика, Лондон – другая сторона движения на дорогах, английские традиции, клубника со сливками и все такое… В общем, во все эти места действительно приятно приезжать вновь и вновь.

«ПОТОРОПИЛАСЬ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ»

– Победа в Вашингтоне стала неожиданной?

– Для меня было неожиданным другое – что я так долго не могла выйти на свой прежний уровень после операции на руке. Но это, все-таки, была первая операция в моей карьере. Не стоило торопиться с возвращением – это была серьезная ошибка. Понятно, что ты всегда рвешься в бой, стремишься защищать очки, думаешь о своих результатах… Но надо было восстановиться до конца, набрать физическую форму, и только потом возобновлять выступления. Что ж, это тоже опыт.

– Как удалось прибавить?

– Сезон и правда начался плохо, но потом как-то сумела собраться, провела хорошую подготовку и неожиданно для себя на первом же турнире после нее сумела выиграть титул! Это стало сюрпризом. С другой стороны, я понимаю, что действительно прибавила. Мне нравится тот теннис, который я сейчас показываю. И нравится то, что добиваюсь результатов, ради которых так много работаю.

– До Вашингтона вы не побеждали на турнирах почти два года – с «Кубка Кремля»-2016. Такие паузы спортсменов напрягают?

– В общем, нет. Об этом много пишут в прессе, но так всегда – журналистам всегда что-то не нравится, всегда на чем-то надо сконцентрировать внимание. Сначала тебе говорят, что ты до сих пор не выиграл титул. Потом – что долго не выигрываешь второй. Потом – что никак не возьмешь «Большой шлем»… И так далее. Всегда найдется какая-то проблема, за которую зацепятся в прессе. На этом просто нельзя заострять внимание. Другое дело – болельщики. Когда ты чувствуешь, что они правда за тебя переживают и искренне желают тебе новых побед – это всегда приятно.

– Теперь, наконец, победили! Сделали себе какой-нибудь подарок по такому поводу? Новое платье, смартфон, автомобиль?

– Нет-нет, обошлась без подарков, – смеется Светлана. – Раньше, кстати, могла что-нибудь такое устроить по случаю титула, но теперь не до этого. Все-таки, у меня была операция, долгая пауза, сложное начало сезона… А оплата команды существенно сказывается на заработке игрока.

«ОТПУСКА В ЭТОМ ГОДУ НЕ БЫЛО»

– После Уимблдона топ-теннисисты, как правило, уходят в отпуск. Вам отдохнуть удалось?

– Не в этот раз. Я сильно упала в рейтинге, вылетела из сотни и сконцентрировала все внимание на том, чтобы вернуть себе форму, играть как можно больше матчей, улучшить свои позиции и попадать в основу крупных турниров напрямую. Так что отправилась в Майами, к моему новому тренеру Гильермо Каньясу, который здесь живет и работает. Было проще всем съехаться сюда, акклиматизироваться и организовать полноценную подготовку к американским летним турнирам.

– Вы в соцсетях, кстати, жаловались на жуткую влажность во Флориде.

– Да, было тяжело! Влажность – это всегда очень сложно. Зато потом легче играть на жаре.

– До Каньяса вы много лет работали с Карлосом Мартинесом и расстались недавно – буквально месяц назад. Как пришли к такому решению?

– Это было непросто. Но все рабочие отношения рано или поздно подходят к концу. Так получилось и с Карлосом.

– После чего вы сразу выиграли титул в Вашингтоне…

– Карлос очень многое вложил в меня, как в игрока. И в этой победе есть и его заслуга. С другой стороны – мне было полезно выиграть турнир без него. Нужно было лишний раз подтвердить и доказать самой себе – все, что я делаю на корте, все мои результаты, зависят в первую очередь от меня. Я и так это знала. Просто дала себе повод убедиться в этом опять. Хотя, конечно, поддержка команды очень важна.

– По ходу первой половины сезона, когда побед было немного и вы впервые с 2002 года выпали из топ-100, руки не опускали? Не возникало мысли: «Пора заканчивать карьеру»?

– Это было бы глупо. Даже абсурдно. После травмы и операции сыграть пару неудачных турниров, все бросить и закончить карьеру? Нет, такой мысли не было. Я знала, что могу вернуться. Могу снова показывать хороший теннис и бороться на высоком уровне. В этом и была моя главная мотивация.

«СЕРЕНЕ ПОЗВОЛЯЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГИМ»

– На носу – US Open. Вы выиграли чемпионат США, когда вам было 19 лет. Воспоминания о той победе помогают или мешают, когда вы снова приезжаете в Нью-Йорк?

– Конечно, я помню тот турнир. Помню, как была счастлива. И да – возможно, в первые годы после нее тот успех, связанные с ним ожидания, мне немного мешали. Но сейчас прошло столько времени, что кажется – все это было в другой жизни, – смеется Светлана. – Так что нет – сейчас такие мысли никак не отвлекают.

– Помните, как представляли себе свою карьеру после того успеха? Насколько ожидания совпали с реальностью?

– Да никак особо я ее себе не представляла. Всегда двигалась от турнира к турниру, от матча к матчу и не загадывала далеко вперед. Я была счастлива, когда завоевала первый «Шлем». Была счастлива, когда завоевала второй. Но и только. Я всегда ставила перед собой одну задачу – выкладываться каждый раз, когда появляюсь на корте. В этом плане за все годы карьеры для меня ничего не изменилось.

– Как будете готовиться к US Open теперь?

– До старта турнира планирую провести неделю в Майами. Меня устроила подготовка, которую я провела там перед Вашингтоном, так что хотелось бы повторить этот процесс. Увы, за неделю между Вашингтоном и Цинциннати я не успела нормально восстановиться. Все-таки, мне уже не 20 лет, не получается играть все турниры подряд. К тому же, были некоторые повреждения... Но все, что нас не убивает, делает сильнее. Так что, надеюсь, к US Open я подойду в хорошей форме.

– Что больше всего бесит в работе теннисиста?

– Путешествия! Нет сами по себе, а то, что ты большую часть года находишься вдали от дома. Поддержка родных и друзей помогает, но по факту ты постоянно преодолеваешь какое-то одиночество… Это сложно. И еще не очень нравится популярность. Постоянно подписывать фотографии, раздавать автографы – не то, чем хочется заниматься почти каждый день. Но я стараюсь это делать, ведь понимаю, что это – часть моей работы.

– Не так давно случилась история – к Серене Уильямс домой явился допинг-офицер, но она закатила скандал, позвонила главе WTA, отказалась сдавать пробу и подняла по этому поводу большой шум в СМИ. При этом никаких санкций в отношении нее не последовало.

– Я без понятия, что там случилось с Сереной. Но точно знаю – у нее такой вес, какого больше нет ни у кого в женском теннисе. Серене позволяют и дозволяют многое, что никогда не разрешили бы другим игрокам. В одной и той же ситуации большинство теннисисток просто поставили бы на место, сказали: «Молчи», как-нибудь бы пригрозили бы… Но этого никогда не сделают с Уильямс.

– Она теперь жалуется, что ее слишком часто проверяют на допинг. Мол, это несправедливо…

– Не знаю, как часто у нее берут допинг-пробы – мне кажется, всех проверяют одинаково. С другой стороны – если она считает, что к ней относятся несправедливо, то почему не может об этом сказать? В конце концов, каждый имеет право на собственное мнение. Тут я не вправе давать какую-то оценку ее словам.

– Вы – известная автолюбительница. Находясь в Америке берете машины напрокат?

– Зависит от ситуации. На турнире игрокам предоставляют транспорт, и, конечно, удобнее передвигаться на нем. Но в остальное время действительно беру машины в аренду. Так проще и комфортнее. Ни к кому не привязываешься, сама себе хозяйка. Всегда можно заехать, например, в супермаркет, купить нормальных продуктов. Что важно – ведь я слежу за собственным питанием.

– Есть автомобиль, на котором хотелось бы поездить за рулем, но вот пока не получилось?

– В общем, нет. На всем, чем хотела, я ездила. Есть машины, которые хотелось бы купить. Но… Это было бы неразумной тратой денег, – смеется Светлана.