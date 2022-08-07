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Супермодель с ракеткой. Как Мария Шарапова стала самой известной россиянкой на Земле

Она смогла не только одержать множество побед на корте, но и преобразовать их в сотни миллионов долларов и статус всемирной шоу-звезды.
Супермодель с ракеткой. Как Мария Шарапова стала самой известной россиянкой на Земле
07 августа 2022 15:32

Пока одни месяц напролет спорили, чья – российская или казахстанская - Елена Рыбакина, наши коллеги из партнерского издания «Плеймейкер» решили вспомнить другую русскую чемпионку Уимблдона.

Мария Шарапова взорвала теннисный мир 3 июля 2004 года. В этот день 17-летняя девочка из сибирского города Нягань, выйдя на центральный лондонский корт, за час с хвостиком расплющила в финальном матче победительницу двух предыдущих Уимблдонов Серену Уильямс.

Американка запомнила это поражение навсегда: с 2005-го счет их личных встреч с Шараповой – 18:0 в пользу Уильямс! В этом смысле Маше не повезло. Ей всю карьеру пришлось соперничать с сильнейшей теннисисткой всех времен, которая «неровно дышала» к русской конкурентке и вдобавок была крайне неудобной для нее соперницей. Шараповские агрессию и мощь Уильямс перебивала своей, еще большей мощью. Зачастую напрочь – как в финалах Australian Open-2007 (6:1, 6:2) и Олимпиады-2012 (6:0, 6:1).

Кабы не Серена, список шараповских побед был бы куда длинней. И родись она на десяток лет позже – сейчас наверняка доминировала бы почище Иги Швёнтек.

Медведев, Сафин и Кафельников отдыхают

Впрочем, у Шараповой и так получилось о-го-го: карьерный «Большой шлем», полгода в статусе первой ракетки мира и так далее. Маша — однозначная звезда №1 в истории российского тенниса, выше Сафина, Кафельникова, Кузнецовой, Мыскиной и всех прочих. Нынешнему лидеру мирового мужского рейтинга Даниилу Медведеву нужно сильно постараться, чтобы встать хотя бы вровень с Шараповой.

Таблица, в которой представлены 13 теннисистов России и СССР, игравших в финалах одиночных разрядов на турнирах «Большого шлема»

Всего 13-24, женщины 8-17, мужчины 5-7, Ролан Гаррос 6-7, Australian Open 3-9, US Open 3-4, Уимблдон 1-4.

С семилетней дочкой — в американский омут

Как видите, она остается единственным человеком, выигравшим Уимблдон под нашим триколором. Причем споры о степени «российскости» Шараповой не утихают по сей день. Отец увез Машу в США, когда ей было всего семь лет от роду – то есть, ни о каких серьезных навыках речи еще не шло. И в дальнейшем они росли-учились-пробивались исключительно в Америке. По большому счету, единственное, что сделала Россия, это случайно свела Шарапову с Мартиной Навратиловой — осенью 1993-го знаменитая чемпионка приехала в Москву, чтобы провести здесь мастер-класс.

Шараповы в то время жили в Сочи. Машин отец, уже лелеявший мечту о дочке-чемпионке, привез ее в столицу, и короткого обмена ударами с Навратиловой оказалось достаточно. Мартина поняла, что перед ней выдающийся талант, и настоятельно посоветовала папе отправиться во Флориду, в знаменитую теннисную академию Ника Боллетьери.

Навратилова ляпнула — и отец, загоревшись, повез дочь в Америку. Насовсем, с семью сотнями долларов за душой!

От России – один паспорт

Решиться на такое мог только сумасшедший. Что ж, Юрий Шарапов действительно был очень необычной личностью. В Штатах он брался за любую, самую грязную работу, а потом, когда уже не надо было мыть посуду в забегаловках, своеобразно вел себя на трибуне – оскорблял машиных соперниц, подсказывал ей вслух, ругался с соседями-болельщиками…

Омерзительно? Может и так, только своей главной цели «двинутый папа» добился: уже в 95-м Машу взяли в академию Боллетьери. С этого момента ее восхождение было, считайте, предрешено. А уж когда девочка выросла в девушку, и все увидели, какая она красавица…

При чем тут Россия? Да в том-то и дело, что ни при чем. Ноль — по сравнению с той же Рыбакиной, которую у нас воспитывали-тренировали аж до 19-ти, прежде, чем за неимением денег отпустить на казахские вольные хлеба. У Шараповой же вся жизнь прошла в США. На родине она бывает редко, по делам, и по большому счету ничем ей не обязана. Хотя от нашего гражданства отказываться не хочет и по-русски говорит практически без акцента.

«А если бы у нее в руках был ваш телефон?»

Теннисные победы – только часть феномена Марии Шараповой. Если угодно, стартовая площадка, откуда она взлетела в пантеон штучных мировых звезд, чья известность выходит далеко за рамки спорта. Поворотным в этом смысле стало заключение контракта с IMG – могущественной корпорацией, ведущей бизнес с десятками топ-спортсменов от Новака Джоковича до Криштиану Роналду.

Именно IMG оплачивала учебу Шараповой в академии Боллетьери. И вскоре эти инвестиции принесли гигантский доход как компании, так и ее русской клиентке. IMG до сих пор контролирует все коммерческие дела Маши — связаться с ней напрямую даже для обычного интервью последние лет двадцать практически невозможно. Только через агента Макса Айзенбанда, которого Шарапова называет членом своей семьи.

Она рекламирует все: ракетки, спортивную одежду, духи, шампуни, зубную пасту, фотоаппараты, мобильные телефоны и прочие гаджеты, видеоигры, бытовую технику, ювелирные украшения, часы, минеральную воду, соки, конфеты, недвижимость и автомобили всех мастей — от внедорожников до суперкаров. Плюс фотосессии, показы мод, съемки на ТВ и в кино, издание автобиографической книги, благотворительность, должность посла ООН и бог знает что еще.

Шарапова — даже не супермодель. Она — человек-бренд, отлаженная фабрика для зарабатывания денег всеми возможными способами. А это в Америке умеют делать лучше, чем где бы то ни было на Земле.

Вот как это работает. Когда Маша, победив Уильямс на Уимблдоне-2004, бросилась к отцу, их объятия, естественно, транслировали на весь мир в прямом эфире. После чего, в ожидании церемонии награждения юная чемпионка решила позвонить маме – кто-то с трибун бросил ей мобильник. Но едва Шарапова успела набрать номер в Лондоне, как в США, у одного из руководителей «Моторолы» тоже раздался звонок — из IMG, с простым вопросом: «А если бы у нее в руках был ваш телефон?» Через месяц рекламный контракт был подписан.

Миллионы и миллиарды

За 20 лет спортивной карьеры Шарапова заработала 38,8 миллиона долларов призовых. Для теннисистки ее масштаба это не так уж много – даже у румынки Симоны Халеп суммарный гонорар повыше, а рекорд Уильямс приближается к ста миллионам. Зато по доходам вне корта Маша бьет американку одной левой, как, впрочем, и всех остальных. Журнал «Форбс» 11 лет подряд называл Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой планеты!

Или другое недавнее исследование: кто из российских спортсменов больше всех заработал за «десятые» годы. Второе место в этом списке занял Александр Овечкин, чей общий доход за 10-летие составил 136,9 миллиона — сумма, спору нет, впечатляющая. Только до Шараповой с ее 197,8 хоккейному супербомбардиру, как пешком до луны.

Сейчас ее состояние по разным оценкам — от двухсот миллионов до четверти миллиарда. Кроме того, Шарапова – однозначно самая известная спортсменка из России за всю историю нашей страны. В плане всемирной узнаваемости она легко даст фору любым олимпийским чемпионам.

Теннис тут уже ни при чем. С тем же успехом можно называть Шварценеггера «культуристом из Австрии». Она Шарапова – и этого достаточно, чтобы таблоиды разных континентов месяц назад остервенело гадали: родила Маша своего первенца от британского миллиардера Александра Гилкса или еще нет? «Советский спорт» подробно писал об этом.

источник: «Советский спорт»
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