Итальянские фаны травят русского теннисиста. Медведев попросил убрать хама с трибун

Вечером на центральном римском корте Форо Италико, третья ракетка мира Даниил Медведев встретился с Александром Зверевым (22-я ракетка мира). Зверев, по традиции, вполне удобный соперник для россиян. Поэтому перед матчем особых опасений в конечном итоге не было. Но это большой теннис, где в любой момент может произойти сенсация. Тем более, что Зверев – не мальчик для битья и вполне способен преподнести неприятный сюрприз.

Змеиная тактика игры Медведева иной раз завораживает соперников. Они стоически пережидает на задней линии пока у соперника дрогнут нервы, и он начнет ошибаться на корте. Многие такой стиль считают скучным, но только не Даниил. Уселся на любимого конька и разводит по противоположной части корта свои форхенды и бэкхенды. С эйсами у Даниила тоже было все в порядке.

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Два победных сета – хорошая иллюстрация того, каким был теннис в Италии в этот вечер. В первом сете россиянин совсем не испытал проблем, съев соперника 6:2, во втором же Саша Зверев закусился, не захотел отдать просто так турнир и довез нашу звезду аж до тай-брейка. В этой части программы Даниил также не испытал видимых проблем, зачехлив немца с комфортным счетом 7:6 (7:3). Встреча, по меркам тенниса, продлилась не долго – менее двух часов.

Но есть еще одна часть этого прекрасного вида спорта, где российские теннисисты умудряются проявить себя. Вчера, словно сговорившись, сначала Андрей Рублев преподал судье на вышке урок настоящего русского языка, Даниил Медведев в ходе второго сета попросил рефери выгнать, надоевшего ему болельщика с трибун, а вышедшая в ½ финала Вероника Кудерметова, в ходе споров о том, попал ли мяч в аут, назвала линейного судью «очень старым».