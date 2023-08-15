Дождь сломал игру российской теннисистки. Вероника отдала 5 сетов подряд 43-летней американке

Вероника Кудерметова и Винус Уильямс никогда ранее не пересекались на теннисных кортах. Тому есть веское объяснение. Легендарная американка аж на 17 лет старше своей российской соперницы. 43-летняя Винус, семикратная чемпионка «Шлемов» в одиночном разряде, сейчас является 533-й ракеткой мира, а Вероника занимает в рейтинге 16-ю строчку.

На хардовый «тысячник» в Цинциннати представительница США попала, благодаря «уайлд кард». Наша же спортсменка посеяна на представительном турнире под 16-м номером. Интересно, что Винус давненько не проходила на соревнованиях первые круги. И на этот раз не должна была.

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Всё в этом матче было буднично. Явный фаворит Кудерметова спокойно брала гейм за геймом в первом сете, не замечая прославленную, но сильно уступающую в скорости оппонентку. При счёте 4:1, казалось, что российская теннисистка вот-вот доведёт дело до победы в партии.

Однако куда-то улетучилась, буквально испарилась первая подача у Вероники, и уже Винус, почувствовав, что у соперницы всё начало валиться из рук, перехватила инициативу и выиграла подряд пять геймов. Это была расплата за постоянные двойные ошибки и неуверенную игру на задней линии - 4:6.

Но во втором сете россиянка пришла в себя и, потратив чуть более получаса, практически сравняла счёт по сетам. Давалось это, конечно, не легко. Всё также напоминали о себе проблемы с первой подачей. Да и количество невынужденных ошибок хоть и уменьшилось, но всё равно было заметно, что Кудерметова испытывает какой-то дискомфорт в игре на скрипучем харде. Тем более, что у обеих теннисисток периодически возникали претензии к не самому качественному покрытию корта.

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При счёте 5:2 в пользу Вероники, в очередной, наверное, в пятый раз за матч, пошёл дождь. Игра прервалась. До этого момента перерывы были достаточно краткосрочными. А здесь форс-мажорный тайм-аут затянулся минут на двадцать. Эта пауза была явно на руку американке. В 43 года сложно выдерживать темп, задаваемый более молодой соперницей. Более того, за время вынужденного простоя, Винус умудрилась поменять игровое платье. После возобновления игры Винус вновь вернулась в, казалось бы, проигранный сет, и прикарманила подряд 5 геймов, одержав сверхволевую победу над россиянкой. 4:6, 5:7.