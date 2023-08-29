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Украинка пожала русской теннисистке руку! И попросила Елену выиграть US Open

Марта Костюк разгромно проиграла Рыбакиной.
Украинка пожала русской теннисистке руку! И попросила Елену выиграть US Open
29 августа 2023 08:53
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Противостояние украинок и русских из всех видов спорта остаётся исключительно в большом теннисе. Именно теннис показывает, что всё возможно в этом сложно мире.

На последнем в году турнире Большого шлема, проходящем в Нью-Йорке, жребий свёл победительницу Уимблдона-2022 Елену Рыбакину, представляющую Казахстан и украинку Марту Костюк.

Как такового соперничества не получилось. Более мотивированная и титулованная Рыбакина уже в первом сете особо не замечала сопротивление Марты. Хотя, некоторые удачные, а порой и красивые атаки у украинки проходили.

Однако больше двух геймов за первый сет Елена не дала выиграть. При этом статистика по ударам навылет и невынужденным ошибкам была практически равная. Но мощь ударов Рыбакиной заметно превышала попытки обострить у Костюк – 6:2.

Getty Images

Второй сет ещё больше убедил в том, что у Марты совсем нет шансов на американском турнире. Обидно завершать своё участие уже в первом круге, но это спорт, и здесь такое случается сплошь и рядом. Счёт очень будничный (6:1), но на самом деле борьба внутри геймов была.

Костюк периодически неплохо принимала, даже навылет, пару раз успешно выходила к сетке, но в целом Рыбакина контролировала ход матча, много атаковала, играла глубоко и плотно, и на эти удары Костюк отвечать было очень тяжело. Кроме того, Елена регулярно цеплялась на приёме и постоянно создавала себе шансы в чужих геймах. Очень добротный теннис показала Рыбакина.

Самое интересное в этом матче произошло уже после окончания игры. Во время рукопожатия Марта Костюк произнесла фразу, которая рискует стать главной на турнире в США: «Выиграй US Open, пожалуйста». Теперь, главное, чтобы у украинки не возникли проблемы на родине. Конечно, Елена Рыбакина представляет Казахстан, но за глаза, все прекрасно знают о её происхождении. Тем удивительнее этот поступок смелой Костюк.

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