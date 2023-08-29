16-летняя россиянка провалила первый сет. Мирра взяла себя в руки и вынесла австралийку

Наша юная звёздочка Мирра Андреева проводила свой дебютный матч на US Open c соперницей и второй сотни женского рейтинга WTA австралийкой Оливией Гадеки (139-я ракетка мира). На данный момент соперниц в плане табели о рангах разделяет пропасть, но эти показатели имеют значение до игры, во время поединка, могло случиться всё что угодно.

Первая партия прошла для Мирры из рук вон плохо. Во всех компонентах была лучше оппонентка. Андреева старалась выправить неприятную ситуацию, но психология такая штука, что если не идёт, то лучше собраться с мыслями и выдать красоту уже во втором сете. Опасно, но в теннисе это часто работает.

Гадеки очень классно играла в атаке, не оставляя шансов россиянке. Не прошло и получаса, как на нью-йорском табло горели неутешительные цифры 5:0, а затем и 6:1.

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У Мирры ещё не так много опыта, и казалось, что эта ситуация может основательно выбить её из колеи. Но характер юного российского бриллианта чётко проявился во втором сете.

Андреева вернула всё с лихвой. Зеркальное соотношение во втором отрезке и уже Мирра отплясывает теннисный танец на радость своим болельщиками. Но не всё так просто. Сначала был брейк от австралийки и счёт 2:0. Именно в этот момент 16-летняя россиянка заиграла так, как мы все привыкли видеть, например, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» и на траве «Уимблдона». Пять геймов подряд и уже психологическое преимущество на стороне Мирры. В итоге, 3:6 и Андреева снова в игре.

Ну а в третьем сете нужно было просто довершить начатое во втором отрезке. Наша девушка сразу захватила инициативу и зарубилась на подаче обескураженной Оливии – 1:3. Всё-таки прилететь из Австралии всего лишь на один день в Нью-Йорк – сомнительное многочасовое перелётное удовольствие.

Гадеки сражалась и не хотела сдаваться. Но у младшей сестры Андреевой будто взгляд поменялся за это сказочное лето. Она стала сильнее и опытнее. Именно эти качества позволили без лишних нервов выиграть решающий сет – 6:1, 3:6, 4:6.

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