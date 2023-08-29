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Медведев грубо сорвался на работнике арены в США. Бедняга убежал как ужаленный!

Американцы после этого освистывали россиянина весь матч.
Медведев грубо сорвался на работнике арены в США. Бедняга убежал как ужаленный!
29 августа 2023 10:06
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

На старте карьеры у Даниила Медведева было немало проблем с дисциплиной на корте. Российский теннисист периодически срывался на судей, а иногда и вовсе позволял себе некрасивые выходки: чего стоит одна только история с монетками, брошенными под ноги рефери на «Уимблдоне».

Зажигал молодой Медведев, впрочем, и на US Open. В 2019 году россиянин провёл один из самых безумных своих матчей, успев повздорить и с арбитром, и с гостями турнира. Даниилу повезло отделаться только штрафом.

«Вы все чудилы»

В третьем круге US Open-2019 Медведев столкнулся с испанцем Фелисьяно Лопесом. Матч не предвещал сенсации: россиянину предрекали в нём легкую победу. Теннисист сразу же забрал инициативу, но при счете 40:15 умудрился отдать гейм сопернику.

Раздосадованный игрок не совладал с эмоциями и выплеснул их на ближайшего болбоя. Причиной срыва стало… полотенце, которое парень якобы поздно принес спортсмену. Даниил вырвал его из рук работника арены и швырнул его на пол – тот с округлёнными от неожиданности глазами побежал подбирать полотенце. Судья же сделал спортсмену замечание – в ответ ему прилетела ракетка.

Эй, слезай с вышки, чудила! Тебе там нечего делать, чудила. Вы все чудилы! – прокричал Медведев.

Getty Images

Россиянину удалось взять себя в руки и выиграть сет (7:6, 7:1), однако публика пришла в ярость от грубости спортсмена. Чуть ли не каждое действие Медведева на корте сопровождалось неодобрительным гулом, тогда как успехи его соперника зрители встречали с ликованием.

При счете 5:5 и проигранном розыгрыше Медведеву окончательно всё надоело. Тогда россиянин показал зрителям средний палец. Спасло теннисиста то, что судья в этот момент не смотрел на него, однако режиссер трансляции успел запечатлеть эпизод. Гости US Open пришли в еще большую ярость.

«Хочу поблагодарить публику»

Даниил проиграл второй сет (4:6), но после этого всё-таки взял себя в руки. Не помешал россиянину даже свист трибун! Медведев сначала в тяжелейшем бою забрал у испанца третью партию на тай-брейке (7:6, 9:7), а затем уверенно подвёл черту под матчем (6:4), заработав путёвку на следующий этап турнира. После победы он в фирменном стиле обратился к зрителям:

– Я хочу поблагодарить публику. Ребята, вы лучшие. Вы дарили мне всю эту энергию. У меня вчера был трудный матч и я был измотан, но вы придали мне сил. Все это придало мне сил. Спасибо вам! Когда вы будете ложиться спать сегодня, помните, что я выиграл благодаря вам. Чем больше вы этого делаете, тем больше я побеждаю. Надеюсь, что этой вашей энергии хватит еще на пять матчей, – сказал он.

Getty Images

Остаться безнаказанным, правда, Медведеву не удалось. Пусть до серьезных санкций не дошло, россиянину всё же пришлось заплатить штраф в размере 9 тысяч долларов за неспортивное поведение.

Энергии же, которой его зарядили трибуны, Даниилу действительно хватило надолго. Теннисист уверенно прошёл Кёпфера в следующем раунде, а затем обыграл опытных Вавринку и Димитрова, добравшись до первого в карьере финала «Большого шлема». В решающей битве молодой спортсмен уступил Рафаэлю Надалю: их невероятный по накалу поединок уложился в пять сетов и продолжался почти пять часов.

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