ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Вовремя опомнилась. Касаткина еле избежала позорного поражения

Россиянка чуть было не споткнулась на первом же препятствии на US Open.
Вовремя опомнилась. Касаткина еле избежала позорного поражения
30 августа 2023 16:39
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Касаткина обладала талантом, чтобы стать одним из топов всего мирового тенниса, но на данный момент представляется, что место неподалёку от первой десяти рейтинга WTA ­– это её текущий потолок. Однако это ещё не повод вылетать на турнирах серии «Большого шлема» уже в первом круге. А именно это произошло с Дарьей на US Open в прошлом году и первом крупном турнире в текущем – Australian Open.

Французский паспорт не помог. Касаткина эффектно разгромила экс-россиянку

В соперники ей досталась американка Алисия Паркс. Да, не самый простой оппонент, но и тяжёлым её тоже язык назвать не повернётся. Пока на «Большом шлеме» дальше 1/32 финала спортсменка не пробивалась. Разумеется, россиянка считалась очевиднейшим фаворитом матча, но уже в первом сете начались серьёзные проблемы. Соперницы несколько раз обменялись брейками на старте игры, после чего Касаткина неожиданно могла обнаружить на табло неприглядный для неё счёт – 1:4. После этого она ещё раз отдала свою подачу – 2:6.

Getty Images

Итог первой партии был, прямо скажем, деморализующим. Второй сет тоже начался с обмена любезностями в виде брейков, но затем Дарье всё-таки удалось выйти вперёд. Решающий гейм был сыгран при счёте 4:3, когда россиянка в тяжелейшей борьбе всё-таки удержала свою подачу, отыграв два брейк-пойнта.

На третий сет россиянка вышла максимально заряженной, что подтвердила уже в первом гейме на чужой подаче, который взяла под ноль. Правда, вскоре наступил неприятный момент: Касаткина не использовала сразу четыре брейк-пойнта в третьем гейме, имея возможность ещё сильнее оторваться в счёте, а потом тут же позволила Паркс вернуться в игру – 2:2. Но после этого Дарья сумела взять себя в руки и не проиграла более ни одного гейма в партии – 6:2.

Getty Images

Прямо скажем, Касаткина не особенно впечатлила. Да, в нужные моменты она нередко собиралась, но общий уровень игры оказался не самым качественным. Повезло, что соперница ошибалась безумно часто – 65 невынужденных. При этом россиянке нужно как угодно прибавлять в активности: 9 «виннерсов» – это никуда не годится. При 36 у американки.

Дальше Касаткиной играть в бывшей чемпионкой Australian Open и финалисткой «Ролан Гаррсом» Софией Кенин. Правда, все её подвиги закончились ещё несколько лет назад. Из последних семи турниров «Большого шлема» она приняла участие только в четырёх, причём лишь однажды преодолела барьер хотя бы первого круга. Здесь, в Нью-Йорке, она не без проблем справилась с Аной Богдан из Румынии в двух партиях.

Кенин тоже провела свою игру не слишком активно, поэтому не исключено, что в матче с Касаткиной будет много затяжных розыгрышей, так как никто из теннисисток не будет торопиться брать инициативу на себя. И в таком случае победа достанется той, кто окажется банально стабильнее и надёжнее.

источник: «Советский спорт»
Забыл, куда приехал. Рублёв сыграл на US Open, словно во дворе
Забыл, куда приехал. Рублёв сыграл на US Open, словно во дворе
Российский теннисист взял себя в руки и прошёл во второй круг турнира в Нью-Йорке.
30.08.2023 11:02
Теннис
автор: Юрий Усынин
Матч российского теннисиста прервал странный розыгрыш. Не смеялись даже американцы
Матч российского теннисиста прервал странный розыгрыш. Не смеялись даже американцы
Фанаты с первых рядов изумлённо смотрели на «шутника».
30.08.2023 08:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
Карен, ну как так? Хачанов потерпел разгромное поражение на старте US Open
Карен, ну как так? Хачанов потерпел разгромное поражение на старте US Open
Россиянин взял лишь восемь геймов в первом за три месяца матче.
30.08.2023 00:00
Теннис
автор: Юрий Усынин
Пришёл, увидел, разгромил. Медведев разбушевался на US Open
Пришёл, увидел, разгромил. Медведев разбушевался на US Open
Даниил одержал самую крупную победу в карьере на турнирах «Большого шлема», отдав сопернику только два гейма.
29.08.2023 22:50
Теннис
автор: Юрий Усынин
Медведев грубо сорвался на работнике арены в США. Бедняга убежал как ужаленный!
Медведев грубо сорвался на работнике арены в США. Бедняга убежал как ужаленный!
Американцы после этого освистывали россиянина весь матч.
29.08.2023 10:06
Теннис
автор: Сергей Чиков
Россиянин не заметил сопротивления Чеккинато. Это его первая в карьере победа в Нью-Йорке
Россиянин не заметил сопротивления Чеккинато. Это его первая в карьере победа в Нью-Йорке
Сафиуллин уверенно вышел во второй круг US Open.
29.08.2023 09:37
Теннис
автор: Юрий Усынин
Татьяна в сердцах кидала ракетки. Возняцки проучила юную россиянку на US Open
Татьяна в сердцах кидала ракетки. Возняцки проучила юную россиянку на US Open
Любое удачное действие для Прозоровой было сродни вселенскому счастью.
29.08.2023 09:25
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Украинка пожала русской теннисистке руку! И попросила Елену выиграть US Open
Украинка пожала русской теннисистке руку! И попросила Елену выиграть US Open
Марта Костюк разгромно проиграла Рыбакиной.
29.08.2023 08:53
Теннис
автор: Андрей Тупиков
16-летняя россиянка провалила первый сет. Мирра взяла себя в руки и вынесла австралийку
16-летняя россиянка провалила первый сет. Мирра взяла себя в руки и вынесла австралийку
Андреева заставила понервничать, но в следующий раунд прошла. Эффектно, кстати.
29.08.2023 08:46
Теннис
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.