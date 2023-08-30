Вовремя опомнилась. Касаткина еле избежала позорного поражения

Касаткина обладала талантом, чтобы стать одним из топов всего мирового тенниса, но на данный момент представляется, что место неподалёку от первой десяти рейтинга WTA ­– это её текущий потолок. Однако это ещё не повод вылетать на турнирах серии «Большого шлема» уже в первом круге. А именно это произошло с Дарьей на US Open в прошлом году и первом крупном турнире в текущем – Australian Open.

Французский паспорт не помог. Касаткина эффектно разгромила экс-россиянку

В соперники ей досталась американка Алисия Паркс. Да, не самый простой оппонент, но и тяжёлым её тоже язык назвать не повернётся. Пока на «Большом шлеме» дальше 1/32 финала спортсменка не пробивалась. Разумеется, россиянка считалась очевиднейшим фаворитом матча, но уже в первом сете начались серьёзные проблемы. Соперницы несколько раз обменялись брейками на старте игры, после чего Касаткина неожиданно могла обнаружить на табло неприглядный для неё счёт – 1:4. После этого она ещё раз отдала свою подачу – 2:6.

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Итог первой партии был, прямо скажем, деморализующим. Второй сет тоже начался с обмена любезностями в виде брейков, но затем Дарье всё-таки удалось выйти вперёд. Решающий гейм был сыгран при счёте 4:3, когда россиянка в тяжелейшей борьбе всё-таки удержала свою подачу, отыграв два брейк-пойнта.

На третий сет россиянка вышла максимально заряженной, что подтвердила уже в первом гейме на чужой подаче, который взяла под ноль. Правда, вскоре наступил неприятный момент: Касаткина не использовала сразу четыре брейк-пойнта в третьем гейме, имея возможность ещё сильнее оторваться в счёте, а потом тут же позволила Паркс вернуться в игру – 2:2. Но после этого Дарья сумела взять себя в руки и не проиграла более ни одного гейма в партии – 6:2.

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Прямо скажем, Касаткина не особенно впечатлила. Да, в нужные моменты она нередко собиралась, но общий уровень игры оказался не самым качественным. Повезло, что соперница ошибалась безумно часто – 65 невынужденных. При этом россиянке нужно как угодно прибавлять в активности: 9 «виннерсов» – это никуда не годится. При 36 у американки.

Дальше Касаткиной играть в бывшей чемпионкой Australian Open и финалисткой «Ролан Гаррсом» Софией Кенин. Правда, все её подвиги закончились ещё несколько лет назад. Из последних семи турниров «Большого шлема» она приняла участие только в четырёх, причём лишь однажды преодолела барьер хотя бы первого круга. Здесь, в Нью-Йорке, она не без проблем справилась с Аной Богдан из Румынии в двух партиях.

Кенин тоже провела свою игру не слишком активно, поэтому не исключено, что в матче с Касаткиной будет много затяжных розыгрышей, так как никто из теннисисток не будет торопиться брать инициативу на себя. И в таком случае победа достанется той, кто окажется банально стабильнее и надёжнее.