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Мирра разгромно уступила американке. На успех не было ни единого шанса

Андреева во втором круге US Open проиграла Гауфф и вылетела из турнира.
Мирра разгромно уступила американке. На успех не было ни единого шанса
30 августа 2023 20:42
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

После дебютной трудной победы над австралийской теннисисткой Мирре Андреевой выпал крайне сложный соперник. Юная, но уже титулованная 6-я ракетка мира американка Кори Гауфф, которую нежно величают «Коко». Будем откровенны, шансов у Мирры в игре на харде с одной их фавориток US Open были крайне малы.

16-летняя россиянка провалила первый сет. Мирра взяла себя в руки и вынесла австралийку

Разница в силе и способностях была заметна уже в начале первого сета. Гауфф дала возможность в самом начале партии взять Мирре один гейм, а дальше включила пятую передачу и взяла подряд 4 гейма. Что оставалось делать молоденькой россиянке?

Мирра пыталась, билась пыталась играть по линии и даже порой выходить к сетке, но всё это было тщетно. Гауфф в огне – страшная сила. И здесь, в Нью-Йорке на неё все надежды зрителей. Надо было затягивать розыгрыши и рассчитывать на то, что Коко не сможет всю игру провести на своём высоком уровне. Младшей Андреевой удалось взять ещё два гейма, но на большее её не хватило. Первый сет был как-то буднично проигран. 3:6.

Getty Images

Второй сет начался зеркально первому, один гейм на своей подаче Мирра взяла, а дальше Гауфф была беспощадна. Сначала в одну калитку выиграла на своей, а потом случился традиционный для этого сражения брейк. И вот уже Андреева находилась буквально в шаге от фиаско. Предсказуемо? Да. Но надежды на итоговый успех всегда есть.

Но у нашей 16-летней звезды есть настоящий характер. На этот раз она не стала подряд отдавать гейм за геймом, а навязала отчаянную борьбу. Для Гауфф это было откровением. Казалось, что морально Мирра давно раздавлена, но это было не так. Такие игры дают массу опыта, который пригодится Андреевой в будущем.

Getty Images

Кори больше не дала россиянке ни единого шанса. После того как Мирра выиграла второй гейм, Гауфф забрала все остальные, а с ними и весь матч. 3:6, 2:6

источник: «Советский спорт»
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