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Без проблем – это неинтересно. Карацев заставил понервничать

Аслану потребовалась почти три с половиной часа, чтобы выйти в третий круг US Open.
Без проблем – это неинтересно. Карацев заставил понервничать
31 августа 2023 00:10
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

В первом круге последнего турнира «Большого шлема» в году, USOpen, россиянин Аслан Карацев обыграл крепкого чешского теннисиста Иржи Лехечку, поэтому воодушевлённые любители тенниса начали предвкушать очередной успех нашего соотечественника. Ведь вместо опаснейшего Хольгера Руне в соперниках оказался куда менее известный и талантливый испанец Роберто Карбальес-Баэна.

Вот только в подобной ситуации всегда есть риск недооценки оппонента. Подсознательно в голове может сидеть мысль, что раз играть придётся не со звёздным теннисистом, то шансы на успех априори вырастают ещё до начала игры. Судя по первому сету, подобная проблема обошла Карацева стороной. Аслан уверенно забирал геймы на своей подаче, а в придачу к этому ещё и забрал парочку на чужой – 6:2.

Однако вторая партия в любом случае заставила спуститься с небес на землю: Карбальес-Баэна с ходу оформил брейк и дальше очень уверенно удерживал свою подачу: за первые три гейма на приёме Карацев суммарно выиграл только один розыгрыш. Не густо, поэтому ничего удивительного, что испанец довольно спокойно и уверенно довёл дело до победы – 6:4.

Третий сет оказался упорным и боевым: борьба шла почти в каждом гейме, поэтому удача могла улыбнуться любому из игроков. Чуть лучше в решающий момент проявил себя россиянин: в шестом гейме забрал чужую подачу, а в следующем отыграл двойной брейк-пойнт. Правда, после этого Роберто ещё успел создать некоторые проблемы Аслану, заставив его болельщиков нервничать.

Getty Images

Но настоящее испытание для нервной системы ждали всех впереди. Поначалу в четвёртом сете всё шло своим чередом, но ближе к его концу теннисисты решили испытать друг друга на прочность. Сперва испанец забрал тяжелейший гейм на чужой подаче, но россиянин тут же сделал обратный брейк, причём выиграв гейм под ноль. Но на этом спортсмены не остановились. При счёте 5:5 зрители стали свидетелями ещё одного длиннющего гейма, в котором четырежды был счёт 40:40, а Карацев забрал подачу Карбальес-Баэны только с третьего брейк-пойнта.

Оставалось только спокойно довести дело до победы, но Аслан решил помотать нервы болельщикам дальше. Сперва упустил тройной матч-бол, затем ещё один, уже четвёртый по счёту, а в довершение всего позволил сопернику перевести выяснение отношений на тай-брейк. Но там россиянин был чуть точнее и аккуратнее, поэтому сумел закрыть матч в четырёх партиях.

В прошедшей игре практически всё делал Карацев: 83 активно выигранных мяча и 54 невынужденные ошибки. Очень большие числа, у испанца на этом фоне их соотношение просто смешное – 10 и 8. Стоит заметить также, что Аслан часто и очень эффективно ходил к сетке: выиграл 39 и 49-и таких розыгрышей.

Дальше Карацеву предстоит сыграть с победителем матча между Домиником Тимом и Беном Шелтоном. И если американец пока не так хорошо знаком широкой публике, то вот австриец наверняка хорошо известен всем любителям тенниса. Он как раз выиграл здесь, в Нью-Йорке, три года назад. А в первом круге выбил крепкого, но излишне нервного Александра Бублика.

Getty Images

Сложно прикидывать шансы россиянина дальше, не зная имени конкретного оппонента, но уже сейчас можно представить, что Карацев в любом случае постарается действовать по-прежнему максимально остро и агрессивно. Получается, что всё будет зависеть от его стабильности в атакующих порывах. А заранее предсказать этот момент представляется практически невозможным.

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