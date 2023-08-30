ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Забыл, куда приехал. Рублёв сыграл на US Open, словно во дворе

Российский теннисист взял себя в руки и прошёл во второй круг турнира в Нью-Йорке.
Забыл, куда приехал. Рублёв сыграл на US Open, словно во дворе
30 августа 2023 11:02
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Рублёв довольно стабильный теннисист во всех смыслах. Мы всегда пониманием, чего стоит от него ожидать, какой игры и на какие приблизительно результаты Андрей замахивается. Разумеется, игрок, занимающий восьмую позицию в мировом рейтинге, рассчитывает оказаться как минимум во второй неделе.

Getty Images

Лаки-лузер из Франции и второй сотни рейтинга Артур Казо не должен был становиться серьёзным препятствием для российской звезды. Так оно, в общем-то и произошло. Первый сет развивался спокойно в предсказуемом ключе: каждый брал свою подачу, а единственный брейк оказался на счету Рублёва, которому хватило всего одного брейк-пойнта за партию. Второй сет развивался по схожему сценарию: теннисисты берут своё лишь иногда намекая на попытку оформить брейк.

Но тех, кто начала засыпать от монотонности матча, резко взбодрила концовка партии: сперва Рублёв взял чужую подачу, но вместо того, чтобы спокойно повести со счётом 2-0, умудрился упустить два сет-бола и в итоге позволить сопернику сравнять счёт. Спортсмены доигрались в итоге до тай-брейка. На нём они тоже шли нос к носу, но в решающий момент россиянин всё-таки взял себя в руки и выиграл парочку решающих розыгрышей.

В третьем сете француз, кажется, банально перестал верить в возможный успех. У Андрея было целых шесть брейк-пойнтов, хотя за первые две партии суммарно набралось в два раза меньше. Рублёв уверенно довёл дело до победы – 6:1.

Getty Images

Россиянин продемонстрировал нормальную игру, но без восторгов. Побеждать настолько среднего соперника можно было гораздо увереннее. Рублёв часто ошибался, 41 невынужденная, что определённо мешало ему «поймать волну». В итоге на классе он всё-таки прошёл дальше, но более серьёзный соперник может куда более эффективно воспользоваться сложностями в игре Андрея.

Дальше у россиянина Гаэль Монфис. Лучшие годы француза определённо позади, но всё-таки это куда более опасный соперник, чем было до этого. На американской серии турниров он обыграл Стефаноса Циципаса, Кэмерона Норри и Алекса Де Минаура – людей из топа мирового рейтинга ATP. Гаэль за четыре сета в первом круге US Open справился с Таро Дэниелем. Андрею точно стоит бережно относиться к шансам на чужой подаче, так как 23 эйса Монфиса говорят о том, что он может много их не предоставить.

Getty Images

Для увеличения шансов на победу Рублёву не помешает как можно чаще пытаться усложнять игру соперника, заставляя совершать неудобные удары. Француз старается играть максимально остро, при этом нетерпелив, что приводит к большому количеству как активно выигранных мячей, так и невынужденных ошибок – 68 и 56 в первом матче на турнире.

Карен, ну как так? Хачанов потерпел разгромное поражение на старте US Open

Пришёл, увидел, разгромил. Медведев разбушевался на US Open

источник: «Советский спорт»
Матч российского теннисиста прервал странный розыгрыш. Не смеялись даже американцы
Матч российского теннисиста прервал странный розыгрыш. Не смеялись даже американцы
Фанаты с первых рядов изумлённо смотрели на «шутника».
30.08.2023 08:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
Карен, ну как так? Хачанов потерпел разгромное поражение на старте US Open
Карен, ну как так? Хачанов потерпел разгромное поражение на старте US Open
Россиянин взял лишь восемь геймов в первом за три месяца матче.
30.08.2023 00:00
Теннис
автор: Юрий Усынин
Пришёл, увидел, разгромил. Медведев разбушевался на US Open
Пришёл, увидел, разгромил. Медведев разбушевался на US Open
Даниил одержал самую крупную победу в карьере на турнирах «Большого шлема», отдав сопернику только два гейма.
29.08.2023 22:50
Теннис
автор: Юрий Усынин
Медведев грубо сорвался на работнике арены в США. Бедняга убежал как ужаленный!
Медведев грубо сорвался на работнике арены в США. Бедняга убежал как ужаленный!
Американцы после этого освистывали россиянина весь матч.
29.08.2023 10:06
Теннис
автор: Сергей Чиков
Россиянин не заметил сопротивления Чеккинато. Это его первая в карьере победа в Нью-Йорке
Россиянин не заметил сопротивления Чеккинато. Это его первая в карьере победа в Нью-Йорке
Сафиуллин уверенно вышел во второй круг US Open.
29.08.2023 09:37
Теннис
автор: Юрий Усынин
Татьяна в сердцах кидала ракетки. Возняцки проучила юную россиянку на US Open
Татьяна в сердцах кидала ракетки. Возняцки проучила юную россиянку на US Open
Любое удачное действие для Прозоровой было сродни вселенскому счастью.
29.08.2023 09:25
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Украинка пожала русской теннисистке руку! И попросила Елену выиграть US Open
Украинка пожала русской теннисистке руку! И попросила Елену выиграть US Open
Марта Костюк разгромно проиграла Рыбакиной.
29.08.2023 08:53
Теннис
автор: Андрей Тупиков
16-летняя россиянка провалила первый сет. Мирра взяла себя в руки и вынесла австралийку
16-летняя россиянка провалила первый сет. Мирра взяла себя в руки и вынесла австралийку
Андреева заставила понервничать, но в следующий раунд прошла. Эффектно, кстати.
29.08.2023 08:46
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Француженка материлась и бузила. Но Элина разобрала экс-звезду в трёх сетах!
Француженка материлась и бузила. Но Элина разобрала экс-звезду в трёх сетах!
Россиянка Аванесян в сложнейшем триллере пробилась во второй круг US Open.
29.08.2023 08:13
Теннис
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.