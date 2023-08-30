Забыл, куда приехал. Рублёв сыграл на US Open, словно во дворе

Рублёв довольно стабильный теннисист во всех смыслах. Мы всегда пониманием, чего стоит от него ожидать, какой игры и на какие приблизительно результаты Андрей замахивается. Разумеется, игрок, занимающий восьмую позицию в мировом рейтинге, рассчитывает оказаться как минимум во второй неделе.

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Лаки-лузер из Франции и второй сотни рейтинга Артур Казо не должен был становиться серьёзным препятствием для российской звезды. Так оно, в общем-то и произошло. Первый сет развивался спокойно в предсказуемом ключе: каждый брал свою подачу, а единственный брейк оказался на счету Рублёва, которому хватило всего одного брейк-пойнта за партию. Второй сет развивался по схожему сценарию: теннисисты берут своё лишь иногда намекая на попытку оформить брейк.

Но тех, кто начала засыпать от монотонности матча, резко взбодрила концовка партии: сперва Рублёв взял чужую подачу, но вместо того, чтобы спокойно повести со счётом 2-0, умудрился упустить два сет-бола и в итоге позволить сопернику сравнять счёт. Спортсмены доигрались в итоге до тай-брейка. На нём они тоже шли нос к носу, но в решающий момент россиянин всё-таки взял себя в руки и выиграл парочку решающих розыгрышей.

В третьем сете француз, кажется, банально перестал верить в возможный успех. У Андрея было целых шесть брейк-пойнтов, хотя за первые две партии суммарно набралось в два раза меньше. Рублёв уверенно довёл дело до победы – 6:1.

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Россиянин продемонстрировал нормальную игру, но без восторгов. Побеждать настолько среднего соперника можно было гораздо увереннее. Рублёв часто ошибался, 41 невынужденная, что определённо мешало ему «поймать волну». В итоге на классе он всё-таки прошёл дальше, но более серьёзный соперник может куда более эффективно воспользоваться сложностями в игре Андрея.

Дальше у россиянина Гаэль Монфис. Лучшие годы француза определённо позади, но всё-таки это куда более опасный соперник, чем было до этого. На американской серии турниров он обыграл Стефаноса Циципаса, Кэмерона Норри и Алекса Де Минаура – людей из топа мирового рейтинга ATP. Гаэль за четыре сета в первом круге US Open справился с Таро Дэниелем. Андрею точно стоит бережно относиться к шансам на чужой подаче, так как 23 эйса Монфиса говорят о том, что он может много их не предоставить.

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Для увеличения шансов на победу Рублёву не помешает как можно чаще пытаться усложнять игру соперника, заставляя совершать неудобные удары. Француз старается играть максимально остро, при этом нетерпелив, что приводит к большому количеству как активно выигранных мячей, так и невынужденных ошибок – 68 и 56 в первом матче на турнире.

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