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Касаткина опять мучилась в матче с американкой. Даша, пора что-то менять

Во втором круге US Open Дарья Касаткина с огромным трудом переиграла американку.
Касаткина опять мучилась в матче с американкой. Даша, пора что-то менять
01 сентября 2023 08:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Начало нынешнего US Open пока складывается очень тяжело для Дарьи Касаткиной. Перед стартом турнира её физическая форма не вызывала опасений. Но трудности в Нью-Йорке у тринадцатой сеяной Открытого чемпионата США начались уже со стартового матча.

В первом круге Касаткина больше двух часов откровенно промучилась на корте с американкой Алисией Паркс. Дарья почти без шансов отдала стартовую партию и потом ей пришлось приложить массуусилийдля того, чтобы вернуться в игру и не закончить борьбу на турнире в самом его начале. Старания увенчались успехом — российская теннисистка вышла-таки в следующий круг, где её ждал ещё один американский барьер в лице Софьи Кенин.

Getty Images

Первая партия до мельчайших подробностей напоминала начало игры против Паркс. У Касаткиной практически ничего не получалось на корте. А её соперница, быстро приспособившись к манере игры Дарьи, поймала кураж и выигрывала гейм за геймом. И даже счёт в первом сете был тем же, что и кругом ранее — 6:2 в пользу представительницы США.

Дальше — больше. Вторая партия вновь началась под диктовку не на шутку разошедшейся Кенин. Софья сразу же взяла подачу Касаткиной, защитила брейк — и при счёте 2:6, 1:3 не в пользу российской теннисистки могло показаться, что дело идёт к бесславному завершению турнира для Дарьи.

Но в шестом гейме Касаткиной наконец-то удалось перехватить инициативу. Во многом этому поспособствовал сверхзатяжной розыгрыш при счёте «по пятнадцати», который Дарья оставила за собой. Паритет в сете был восстановлен и российской теннисистке оставалось только довершить начатое. С первого же сетбола на приёме, который пришёлся на десятый гейм, Касаткина завершила борьбу в партии в свою пользу — 6:4.

Решающая партия вновь началась с брейка от Кенин. Но это был, по сути, последний яркий эпизод исполнении американки в этом матче. Инициативой и психологическим преимуществом уже прочно завладела Касаткина — и не собиралась отпускать соперницу. Дарья тут же вернула потерянную подачу и почти не ошибалась на своей. В результате в восьмом гейме Кенин всё же дрогнула. Дальнейшее для Касаткиной было уже, что называется, делом техники.6:4 — и она идёт дальше.

Getty Images

На этом испытания американками для первой ракетки России временно закончились. Сачия Викери не устояла в матче против Гретье Миннен — и теперь соперницей Касаткиной по третьему кругу станет бельгийка.

Но факт остаётся фактом — Дарье нужно тщательно проанализировать свою игру в первых двух раундах. Чудеса не могут длиться вечно, да и если каждый раз мучиться на корте по два часа с несеянными соперницами, что же будет, когда на турнирном пути появятся первые серьёзные испытания? В результате уже к началу второй недели у Касаткиной может просто не остаться сил на продолжение борьбы. А значит, настало время что-то менять.

Вовремя опомнилась. Касаткина еле избежала позорного поражения

источник: «Советский спорт»
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