Медведев ругался с фанатами и хитрил. А помог победить россиянину… дождь!

Обыграв неуступчивого австралийца Кристофера О'Коннелла и вволю повеселив болельщиков шуткой над вышедшим на корт врачом, Даниил Медведев пробился в третий круг USOpen, где его уже ждал Себастьян Баэс. Аргентинец проводит лучший сезон в своей карьере и к Открытому чемпионату США подходил после двух подряд побед на турнирах — на грунте в Кицбюэле и на харде в Уинстон-Сейлеме.

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К моменту выхода на матч против Медведева успешная серия в исполнении Себастьяна составляла двенадцать игр. Так что раньше времени отдавать победу Даниилу вряд ли стоило. Особенно зная, как первая ракетка России умеет создавать себе проблемы буквально на ровном месте.

Первый сет развивался по сценарию, более характерному для женского тенниса. Соперники куда увереннее чувствовали себя на приёме, чем на своей подаче. Молодой аргентинец, который пытался искать свои шансы в затяжных розыгрышах, первым добрался до брейк-пойнтов, но Медведеву удалось спасти гейм. А вот у Баэса подача не клеилась совсем. Даниил тоже был не безгрешен — и после двух сделанных брейков дал шанс Себастьяну вернуться в эту партию. Но выигрывая всего шесть мячей за сет на своей подаче, противостоять третьему номеру посева очень сложно. 6:2 — и если не видеть, как развивалась эта партия, можно бы было предположить, что проблем у российского теннисиста не было вовсе.

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Второй сет начался в очень похожем ключе. Медведев сделал брейк под ноль и завладел инициативой. Единственное, что получалось у Даниила в лучшем случае через раз — это укороченные удары. Но ситуация на корте и не требовала слишком часто использовать этот игровой элемент. Российский теннисист наращивал преимущество — и завершил вторую партию с тем же результатом, что и первую — 6:2.

Всё это отчётливо напоминало матч Даниила против О'Коннелла. И даже счёт первых двух сетов был точно таким же. Теперь Медведеву предстояло сохранить концентрацию на третью партию, чтобы избежать прежних ошибок — повторять шутку про победную таблетку очень уж не хотелось.

Но избежать почти «традиционного» спада по ходу легко складывавшейся игры российскому теннисисту не удалось. К тому же в третьем сете Баэс наконец-то наладил подачу и, сделав брейк, ушёл в отрыв — 4:1. Медведев очевидно завёлся — и в шестом гейме впервые за матч пошёл разговаривать с судьёй, а при счёте 2:5 уже безо всяких шуток попросил медицинской помощи. Судье Даниил, к слову, предъявлял дежурные претензии по поводу неспортивного поведение болельщиков. Но это уже традиция.

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В итоге помог Даниилу не только врач, но и американская погода. На корт пролились буквально несколько капель дождя — и это позволило Медведеву затянуть столь необходимую ему паузу. Российский теннисист после долгих споров убедил судью и супервайзера, что нужно не только протереть игровую поверхность, но и на всякий случай закрыть крышу.

Вскоре после этого счёт был уже равным — Медведев после перерыва резко прибавил и смог отыграть отставание. Судьба сета решалась на тай-брейке, на котором российский теннисист не без труда, но всё же дожал оппонента. Даииил вышел в четвёртый круг, где его соперником станет австралиец Алекс де Минор.

«Дайте мне такую же таблетку. Я потерял сет». Шутка Медведева перевернула матч