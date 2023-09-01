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«Дайте мне такую же таблетку. Я потерял сет». Шутка Медведева перевернула матч

Даниил традиционно ругался с болельщиками, а потом рассмешил их.
«Дайте мне такую же таблетку. Я потерял сет». Шутка Медведева перевернула матч
01 сентября 2023 10:52
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Сетка Открытого чемпионата США в этом году откровенно благоволит Даниилу Медведеву. На старте заключительного в году турнира Большого шлема он получил отличный шанс размяться и втянуться в игру. Матч первого раунда против венгра Аттилы Балажа эти прогнозы уверенно подтвердил — соперник смог взять всего два гейма.

Дальше на пути Медведева оказался австралиец Кристофер О'Коннелл. И начало этой встречи выглядело так, как будто Даниил продолжает играть с Балажем. У представителя Зелёного континента не получалось почти ничего. И результат своего венгерского «предшественника» он превзошёл всего лишь на два гейма — 2:6, 2:6. К тому же соперник явно испытывал проблемы со здоровьем и обращался за медицинской помощью.

Вмешательство врача помогло австралийцу. В третьем сете он смотрелся куда лучше. Медведев начал нервничать и бурно реагировать на выкрики с трибун. В результате дело дошло до тай-брейка, на котором Даниил упустил два матчбола, после чего при счёте 6:7 допустил двойную ошибку.

Getty Images

После этого российский теннисист неожиданно решил развлечь и себя, и публику. Теперь уже он пригласил на корт врача. Но в итоге оказалось, что Даниил решил просто пошутить. Он попросил дать ему то же лекарство, которое ранее получил О'Коннелл. А на удивлённый вопрос врача о том, что его беспокоит, ответил «Я потерял третий сет. Я хочу выиграть». К счастью, это небольшое юмористическое представление обошлось без последствий для первой ракетки России. А зрители, почти наверняка увидевшие такое в первый раз в жизни, запомнят этот в целом рядовой матч надолго.

При этом четвёртый сет Медведев начал так, как будто заветный препарат ему всё же принесли. Он быстро взял подачу соперника и захватил инициативу в партии. В седьмом гейме австралиец был близок к обратному брейку, но в ключевой момент поцарапал ногу. После этого матч был приостановлен для очередного выхода на корт медицинского работника. После вынужденной паузы Кристофер растерял перевес в гейме и очень скоро встреча подошла к своему логическому завершению. 6:2 в четвёртой партии — и Медведев отправляется в третий круг.

Getty Images

Там его ждёт встреча с аргентинцем Себастьяном Баэсом. Представитель Южной Америки на этом турнире уже успел удивить болельщиков и специалистов, выбив в первом круге двадцать седьмого номера посева — хорвата Борну Чорича. Тем не менее, обыгрывать его можно и нужно — класс Медведева позволяет справляться с соперниками такого уровня в трёх партиях. Осталось только исключить собственные ошибки, которых в матче с О'Коннеллом всё же было немало.

Пришёл, увидел, разгромил. Медведев разбушевался на US Open

источник: «Советский спорт»
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