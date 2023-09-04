Жуткий инцидент на матче US Open. Подстреленного фаната срочно увезли в больницу

В 70-е годы район Форест Хиллс, что в нью-йоркском боро Куинс, был одним из самых опасных мест в Америке. Однако именно там, в Вестсайдском теннисном клубе, целых 62 года проводились матчи Открытого чемпионата США. Одной из причин переноса турнира в другое место стал трагический инцидент.

Прямо в разгар матча раздался выстрел.

Что творилось в Форест Хиллс

Для нью-йоркцев 1977-й год был ознаменован сразу несколькими драматическими происшествиями. В июле над городом разразилась гроза, которая вывела из строя одну из главных электростанций. Результатом стал блэкаут практически всех районов. Отключение электричества и, как следствие, всех систем безопасности повлекло за собой рост вандализма и грабежей. В те дни полиция арестовала почти четыре тысячи человек, а ущерб, причинённый государству, оценили в 300 млн долларов.

City Journal

Вестсайдский теннисный клуб неприятности 1977-го стороной не обошли. Именно возле него были застрелены две жертвы маньяка Дэвида Берковица по прозвищу Сын Сэма. Убийцу арестовали за несколько недель до старта турнира, но атмосфера в Форест Хиллс всё равно была крайне напряжённой. Уровень преступности в районе оставался очень высоким, а возле клуба также периодически проходили демонстрации активистов. В основном это были противники апартеида в Южной Африке, возмущённые присутствием теннисистов из этой страны на турнире.

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Сам US Open тоже получился довольно скандальным. В один из дней организаторы перенесли с дневного времени на вечер матч звёздного аргентинца Гильермо Виласа. Подобное решение очень не понравилось публике. Фанаты бросали мусор на площадку и кричали: «Мы требуем Виласа!» Также в 1977-м на турнир впервые допустили транс-женщину Рене Ричардс: права на участие в соревнованиях теннисистке пришлось добиваться в суде.

Шальная пуля

US Open — 1977 также стал дебютным для будущей первой ракетки мира Джона Макинроя: американцу на тот момент было всего 18. В третьем круге Джон встречался с соотечественником Эдди Диббсом, который был старше на восемь лет. На матче собрались почти семь тысяч зрителей.

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В самом начале встречи неожиданно раздался выстрел. Матч прервали, чтобы разобраться в ситуации. В результате инцидента оказался ранен 33-летний болельщик Джеймс Райлли: пуля 38-го калибра попала мужчине в ногу. Пострадавшего вынесли со стадиона на носилках и доставили в больницу. К счастью, всё обошлось благополучно.

Поначалу никто не понимал, что именно произошло. Зрители на трибунах слышали стрельбу, но не знали о случившемся с Райлли. Даже теннисистов держали в неведении, из-за чего они сильно переживали. Макинрой впоследствии вспоминал, что его соперник хотел покинуть корт. Однако уже через шесть минут встреча возобновилась. Джон победил в трёх сетах со счётом 6:2, 4:6, 6:4. После игры спортсмены были поражены тем, что от них скрыли информацию об инциденте.

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Уже в следующем круге Макинрой без шансов вылетел, проиграв испанцу Мануэлю Орентесу (2:6, 3:6). Расследование случившегося тем временем зашло в тупик. Найти стрелявшего полиции так и не удалось. В итоге органы пришли к выводу, что попадание в Райлли не было намеренным: просто на стадион залетела… шальная пуля! Обычное дело в Форест Хиллс.

US Open переехал

Ассоциация тенниса США отреагировала на скандальную историю радикальными мерами. После 62 лет в Вестсайдском клубе US Open переехал в другое место. Турнир приютил парк Флашинг-Медоус, также расположенный в Куинсе. На постройку новой теннисной арены выделили 10 млн долларов, и уже к следующему году был возведён комплекс, самый крупный корт которого (арена имени Артура Эша) вмещает 22,5 тысячи зрителей.

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Впрочем, стрельба 1977-го была не единственной причиной переноса. В те годы теннис переживал масштабный рост популярности, и турниру просто требовалось более вместительное, комфортное и современное место проведения. Тогда же US Open обрёл свой нынешний облик, превратившись из грунтового турнира в хардовый. Что касается выстрелов, то их во время матчей, по счастью, больше не было слышно.