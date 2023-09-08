Русский мат против американки. Арина чудом спаслась и вышла в финал US Open

Игра 1/2 финала US Open 2023, между уже первой ракеткой мира белорусской теннисистка Ариной Соболенко и представительницей США Мэдисон Кис с самого начала обещала стать битвой. Иначе и быть не может, слишком серьёзная стадия крупнейшего турнира «Большого Шлема».

И Соболенко начала… из рук вон плохо. Хуже и быть не могло. Арина сразу же отдала свою подачу, а на розыгрышах соперницы явно не могла поймать ритм. Казалось, что такой удручающий первый сет от белорусской спортсменки ни к чему хорошему не приведёт. Однако, даже мысли не было, что будущая первая ракетка мира (станет ею после окончания турнира) безропотно отдаст первую партию с «нулём» в графе выигранных геймов. На таком-то уровне – это почти нонсенс.

17-й ракетке мира, а по совместительству ещё и хозяйке кортов в Нью-Йорке Мэдисон Кис в борьбе явно стены помогали. Тем более, что в финале девушке светило противостояние с соотечественницей Кори Гауфф. Могла получится историческая битва, ведь американки давненько не играли междусобойчики на родных кортах. Выиграв безоговорочно первый сет 6:0, казалось, что виктория уже очень рядом. Мало кто в теннисе морально и физически может восстановиться после такой оплеухи.

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В начале второго сета, при счёте 2:1 в пользу Кис, Соболенко включила коллег по амплуа (Бублика, Остапенко, Рублёва). Она настолько была расстроена своей игрой, что в сердцах разбила ракетку, сопроводив это действие целым потоком яркого мата. Причём, брань была не на белорусском языке. Арина обратилась с эмоциональной речью к трибуне, где сидел тренер титулованной девушки. На фразу «Раз в год и палка стреляет», обращённую в сторону Мэдисон, наставник подбодрил Арину словами: «Давай, давай, мы еще не проиграли!». И они правда не проиграли. Дальнейшие события показали, что это был чуть не переломный момент в игре.

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Два раза за второй сет Кис делала брейк (4:2, 5:3). Казалось, ну куда там Арине дальше сопротивляться. Но она упорно стояла на своём. Сначала отыграла этот убийственный гандикап, а потом довела второй сет до тай-брейка, в котором камня на камне не оставила от представительницы США. 6:7 (1:7). Этот перелом позволил Арине с новыми силами взяться за дело и поверить в то, что всё начинается сначала. Очень качественная была игра с обилием ударов навылет и мощных перестрелок на задней линии.

В середине решающего сета белоруска вновь отдала свою подачу при счёте 3:2 в пользу Кис, но, вспоминая прошлые мучения, быстро отыгралась. Да и у Мэдисон стало слишком много невынужденных ошибок, чувствовалась общая усталость и некоторое моральное опустошение после упущенной победы во второй партии. Так третий сет плавно докатился до второго тай-брейка в этом полуфинальном противостоянии.

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И, вновь, Арина была более чем хороша. Когда счёт стал 3:7 в пользу Соболенко, теннисистка начала преждевременно радоваться, думая, что она уже выиграла, однако забыла про то, что на US Open в последнем сете играется «чемпионский тай-брейк» и разборки продолжаются до цифры «10». Арина очень быстро сделала разницу с помощью убийственных подач, чуть тормознула, правда, на финишной прямой и 3:9 превратились в 5:9. Казалось, что наш ждёт очередной камбэк, но нет. После короткого обмена ударами, Кис пробила в аут и завершила выступление на турнире. 6:0, 6:7, 6:7. В финале Арина сыграет с другой американкой Кори Гауфф, и там будет не легче.