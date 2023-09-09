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Пятый финал невероятной Звонарёвой в Нью-Йорке! Вера летит к очередному титулу

Российско-немецкий дуэт сыграет второй в карьере финал на US Open.
Пятый финал невероятной Звонарёвой в Нью-Йорке! Вера летит к очередному титулу
09 сентября 2023 17:47
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Карьера 39-летней россиянки Веры Звонарёвой отдалённо напоминает путь великой чешско-американской теннисистки Мартины Навратиловой. Но не в плане того количества титулов, которые завоевала легендарная Мартина, а в плане долгожительства и игры на высоком уровне в преклонном для тенниса возрасте.

На проходящем в Нью-Йорке US Open Вера вместе со своей 35-летней партнёршей из Германии Лаурой Зигемунд вышли в финал очередного турнира «Большого Шлема». Навратилова выиграла свой последний титул в миксте на US Open (в паре с Бобом Брайаном) в 2006 году, когда ей было уже 50 лет (до сих пор никто не перекрыл этот возрастной рекорд Мартины!). Есть к чему стремиться.

Кстати, американский турнир «Большого Шлема» - любимое соревнование Звонарёвой. Первый раз она выступила в основной сетке более двадцати лет назад. Восемнадцатилетние Вера встретила в третьем круге US Open – 2002. Тогда талантливая россиянка дошла до 1/16 финала, где уступила бельгийке Ким Клийстерс.

Getty Images

Через два года наша девушка впервые познала вкус победы на главном американском харде. Тогда, выступая в миксе с Бобом Брайаном (этот американец – был залогом успеха побед именно миксте) пара не оставила шансов своим соперникам по сетке. Пройдёт ещё пару лет, и к Звонарёвой придёт успех уже в любимом парном разряде. Дуэт с француженкой Натали Деши никому из соперников на оставил шансов в 2006 году. В том самом году, где в миксте свою последнюю победу одержала Навратилова.

В 2010 году Вера могла собрать, выражаясь карточным языком, фулл-хаус на US Open, когда дошла до финала уже в одиночном разряде. Но на пути к мечте вновь стала Ким Клийстерс, которая в двух сетах не оставила россиянке никаких шансов (6:2, 6:1). Лишь через 10 лет, с нынешней напарницей по дуэту Лаурой Зигемунд Вера познает вкус очередной, но очень долгожданной победы на нью-йоркском харде. В финале девушки одолели американо-китайскую пару Николь Мелихар – Сюй Ифань (6:4, 6:4). Для Зигемунд этот титул стал первым в карьере.

Getty Images

Из двух опытных теннисисток получился образцовый дуэт. Помимо виктории на US Open 2020, им удалось в 2022 году главенствовать на кортах в Лионе и Майами, а в 2023 году они с блеском выиграли соревнование в Вашингтоне. И вот на US Open 2023 Вера и Лаура вновь в финале турнира, при этом преимущество над всем остальным парным разрядом у российско-немецкого дуэта колоссальное. Игровой интеллект и чувство локтя у девушек заметно выше, чем у других соперниц.

Подарок к дню рождения. Звонарёва вышла в финал парного разряда US Open

В недавнем полуфинале на американском харде у россиянки и немки в соперницах были американка Дженнифер Брэйди и бразильянка Луиза Стефани. По началу казалось, что всё у девушек пройдёт легко и гладко. Брейк в начале встречи вселил надежды на недолгую разборку. Однако на противоположной части корта упёрлись и сумели навязать борьбу фаворитам. Но соперниц хватило только на один сет (6:4). Во втором сете Звонарёва и Зигемунд довели дело до логического завершения (6:1) и благополучно вышли в финал, где теперь им предстоит экзаменовать канадско-новозеландский дуэт Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф. Есть подозрение, что Вера Звонарёва может сделать себе шикарный подарок на день рождения (7 сентября) в виде очередного успеха в Нью-Йорке.

источник: «Советский спорт»
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