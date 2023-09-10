Юная россиянка покорила Нью-Йорк! Настя стала чемпионкой US Open

Пока все любители тенниса восхищались прогрессом 16-летней Мирры Андреевой и звезды юниорского тенниса Алины Корнеевой, в молодёжном теннисе засверкала ещё одна российская девушка.

В этот раз на юниорский американский хард приехали шестеро россиян - Ярослав Дёмин, Данил Панарин, Анастасия Гурьева, Алиса Октябрёва, Кристина Сидорова, Екатерина Перелыгина. Однако практически все наши таланты сошли ещё до стадии четвертьфинала.

Были надежды на нашего первого сеянного парня Дёмина, но кучерявый блондин даже в парном разряде (с мексиканцем Пачеко Мендесом) не прошёл дальше полуфинала. Единственной из наших, кому удалось забраться на вершину оказалась 18-летняя Настя Гурьева. В дуэте с румынкой Марой Гаэ они выиграли US Open.

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При этом полуфинал и финал у девушек игрался с разницей в два часа. Т.е. после изнурительного матча, в котором россиянка и румынка натурально вытащили игру с японками Хаю Киноситой и Ваканой Сонобе, уступив в первом сете и сильно проигрывая во втором, сумели собраться и вытащили матч на решающем тай-брейке. Далее, им предстояло почти без перерыва на отдых сразиться с ещё одной японской парой Сара Саито и Нанака Сато.

Удивительно, но именно в США подобная ситуация повторяется уже не первый раз. Все мы помним, как мучали теннисистов на турнире в Цинциннати, то же самое предстояло пережить и юниорам. Решающие парные матчи определили провести за один день. Всё это из-за того, что накануне игры много раз её откладывали на потом из-за плохой погоды. Организаторы откровенно не жалуют юниоров, не подпуская их к основным кортам в Нью-Йорке. Подростки вынуждены ютиться на полянах №10 и №15, ожидая своей очереди после разборок взрослых коллег.

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Кстати, Гурьева никогда в жизни не заходила так далеко в США. На «Ролан Гаррос» в этом году она дошла аж полуфинала, где уступила в упорной борьбе перуанке Перес-Аларкон, хотя многие надеялись на российский финал, где её уже поджидала Корнеева. Но на кортах «Флашинг-Медоуз» Анастасия смогла добиться первого успеха в начале большого карьерного пути.

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В финальном поединке японские девушки по началу смотрелись свежее и слаженнее в парных действиях. Чувствовали себя соперницы легко и непринуждённо. Первый сет Настя и Мара уступили, второй взяли, сделав самый важный брейк в конце партии. В «чемпионском тай-брейке» девушки вновь уступали и, казалось, что им уже ничего не поможет. Но вновь перелом, а заодно физическая и моральная составляющая позволили выиграть 10:8. Эта победа открыла для фанатов тенниса в нашей стране очередную талантливую девушку.