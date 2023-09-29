Карен, что с тобой? Хачанов потерпел заслуженное поражение после триумфа в Китае

Российский теннисист Карен Хачанов удивил всех любителей тенниса победой на своём прошлом турнире. Тогда россиянин в Китае завоевал своей первый титул за последние пять лет. Так долго Карен не мог прийти к победе и как же сладок был его успех в этот раз.

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В Чжухае Хачанов на своём пути переиграл Нисиоку, Корду, Макдональда и Болта. За весь турнир Карен отдал соперникам всего один сет. И сразу же стал кумиром для местной публики. Он показывал такую игру, что даже смог бы навязать борьбу первой ракетке мира Карлосу Алькарасу.

Придал красок той победе тот факт, что Хачанов совсем недавно вернулся после травмы. Он провалил старт Открытого чемпионата США, а после залечивал повреждение. И столь уверенного и изящного тенниса от него никто на первом же турнире не ожидал. Да и соперники попадались по сетке не из лёгких.

Сейчас же Хачанов представилась возможность сразиться за титул в Пекине. Это главный теннисный турнир в Китае, на котором собрались ещё более статусные спортсмены. Поэтому сразу же ему достался непростой соперник из Италии Лоренцо Музетти. Сейчас россиянин – 14-й в мировом рейтинге, а его оппонент располагается на четыре строчки ниже в таблице лучших.

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Но начал Хачанов не так, как хотелось бы. Теннисиста-победителя прошлого турнира было просто не узнать. Карен часто ошибался, а Музетти, наоборот, был неожиданно слишком хорош.

Россиянин выиграл жеребьёвку, но отдал подачу сопернику. Этот шаг смело можно назвать ошибкой. Итальянец загонял Хачанова. Уверенно забрал первый гейм Музетти, а Карен будто бы просто не был готов к таким скоростям.

За первые три гейма у Хачанова было шесть невынужденных ошибок. Удивительная статистика, учитывая, что на победном турнире ошибки были редкостью для теннисиста. Итальянец же этим пользовался. Ведя в счёте 3:0, он расслабился, упустив преимущество (3:3). Но потом снова завёлся и не оставил россиянину в первом сете ни одного шанса, закончив со счётом 6:3. Хачанов сохранял спокойствие, но, естественно, был недоволен происходящим.

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А вот второй сет Хачанов забрал уверенно и красиво. Он переиграл соперника по всем фронтам. То изящный укороченный, то ранний брейк исполнил Карен. По итогу – 6:1 в сете. Казалось, что россиянин почувствовал свою игру, уверенность, а итальянец расслабился. Но как бы не так.

В следующем сете Хачанов вновь допустил кучу ошибок. И ему это прощать не стали. Да и с фартом не повезло. Сколько же мячей у Музетти попадали прям на линию. Иногда он и не ожидал даже своего выигранного очка, но удача помогала как только могла. В решающем сете россиянин забрал лишь два гейма. И те, на зубах.

После невероятного триумфа в Чжухае Хачанов порадовать местную китайскую публику не смог. Хотя она настойчиво болела именно за него. Такой невзрачной игры на самом престижном турнире в Китае никто не ожидал. Музетти одержал первую победу в карьере над Хачановым.

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