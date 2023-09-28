Шарапова назвала теннисиста, за которого болеет. Такой выбор может обидеть россиян

У каждого фаната тенниса есть свои фавориты испортсмены, за которыми он следит на каждом турнире. Такой есть и у великой российской теннисистки Марии Шараповой. Но её выбор удивил многих.

«Последний тренер в моей карьере (Рикардо Пьятти) работал с Синнером в течение многих лет, поэтому мне удалось сыграть с Янником несколько раз. Я всегда поддерживаю его. Мне нравится его подход к этому виду спорта, он очень скромный, мне нравится наблюдать за его теннисом», — приводит слова Шараповой Sportskeeda со ссылкой на The Rennae Stubbs Tennis Podcast.

А ведь итальянец Янник Синнер лишь седьмая ракетка мира. Это, безусловно, топовый теннисист, но и в пятёрку лучших он не входит. Тем не менее, похвалить свою наставницу спортсмен никогда не забывает. Он высказывался о Шараповой и в 2019-м, и в 2022 году. Вот одна из его цитат.

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«У неё был невероятный склад ума. Мне повезло, что смог узнать её поближе. Мы пару раз вместе тренировались на корте. Думаю, она очень особенный человек. То, что она сделала для этого спорта – также великолепно», – заявил Синнер.

Выбор Шараповой сделан из-за личного общения, а не симпатий к самой игре теннисиста. Но к мнению Марии не прислушаться невозможно. Это, пожалуй, наилучшая теннисистка из России за всю историю данного вида спорта. Она и считается наиболее титулованной россиянкой в международном теннисе. Всего за карьеру у Шараповой 39 трофеев разной сложности. Помимо того, Мария также представляла Россию на Олимпийских играх. И там она выиграла для нашей страны «серебро» в 2012 году, за что ей огромное спасибо.

Но выбор в пользу итальянца расстраивает. К сожалению, Мария не упомянула при ответе на вопрос о теннисистах, за которых болеет, ни одного россиянина. Зато куча комплиментов досталось Синнеру.

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А ведь есть и Даниил Медведев, который принёс России долгожданную победу на Открытом чемпионате США. Он даже был первой ракеткой мира некое время в эпоху Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. А сейчас занимает третью позицию, уступив лишь Джоковичу и Карлосу Алькарасу. Также сложно обойти стороной и успехи Андрея Рублёва. Он тоже выше в мировом рейтинге Синнера. Сейчас Рублёв занимает шестую позицию. Его прогресс и успехи впечатляют. На пошедшем US Open он оступился лишь на Медведеве в 1/4 финала.

Упоминать россиян Марии невыгодно, да и не нужно. Сейчас она живёт в США. И всё у неё хорошо. А чествовать наших лишний раз ей и не хочется.