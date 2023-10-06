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«Вместе мы сила». Украинские теннисисты сенсационно признались в дружбе с россиянами

На родине жест спортсменов не оценили.
«Вместе мы сила». Украинские теннисисты сенсационно признались в дружбе с россиянами
06 октября 2023 09:00
автор: Глеб Томашевский
автор фото: Соцсети Андрея Кузнецова

Сегодня отношения между Россией и Украиной в теннисе не лучше, чем в других сферах жизни. Спортсмены даже не жмут друг другу руки по завершении матчей! Однако еще совсем недавно представители двух стран не только спокойно соревновались на международной арене, но и попросту дружили.

Совместная фотография российских и украинских теннисистов на Олимпиаде 2016 года наделала много шума.

Дружба на фоне скандала

На Игры в Рио сборная России ехала на фоне допингового скандала. Во многих видах спорта отношение к нашим спортсменам со стороны болельщиков и соперников оставляло желать лучшего. Россиян откровенно освистывали и называли обманщиками. Однако находились и те, кто проявлял солидарность с нашими атлетами. Особенно неожиданно было встретить поддержку со стороны Украины.

Широкий резонанс на той Олимпиаде получило фото, на котором российский и украинский гимнасты Давид Белявский и Олег Верняев обнимаются под флагами своих стран. Последнему тогда здорово досталось на родине за столь опрометчивый поступок. Тем более, как раз в то время Верняева активно сватали в сборную России.

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Засветился Верняев и на фото с другим российским гимнастом — Никитой Нагорным. Спортсмены показали на камеру неприличные жесты, адресовав их всем хейтерам. Вообще украинцы были весьма дружелюбны по отношению к нашим олимпийцам. Даже в Бразилию некоторые члены команды летели в одном самолете с россиянами. Да и по допинговым вопросам от Украины слышалась в основном поддержка.

Взбесили националистов

О дружбе с россиянами решили заявить и украинские теннисисты. Представители наших команд на Играх больших высот не добились. На обе страны получилась всего одна медаль. Её завоевали россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, выигравшие парный женский турнир.

РИА Новости

Еще по ходу соревнований представители российской и украинской команды решили сделать памятное фото. Кадр выложил в социальные сети выложил наш теннисист Андрей Кузнецов. На нем российские и украинские спортсмены, а также тренеры стоят в обнимку.

«На самом деле, все мы дружим», — подписал снимок Кузнецов, добавив также хэштег #вместемысила.

На Украине фотография произвела эффект разорвавшейся бомбы. Фактически расписавшись в дружбе с россиянами, теннисисты подставили себя под удар общественности. Особенно бесновались местные националисты, устроившие настоящий ад министру спорта Игорю Жданову.

Во многом скандал разразился из-за того, что перед Олимпиадой украинским спортсменам было строго-настрого запрещено контактировать с россиянами. Разговор шел больше о представителях прессы, а вот коммуникация с коллегами вроде как под запрет не попадала. Однако подобное проявление теплых чувств все равно показалось политикам страны вопиющим.

«Очень мрачное настроение, хочется много пакостей наговорить про наших доблестных спортсменов», — написал в соцсетях советник президента Украины Юрий Бирюков.

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В России же фото, наоборот, было воспринято скорее позитивно. В конце концов, у спортсменов своя голова на плечах, и они имеют право дружить с кем хотят. Что бы там ни говорили политики.

источник: «Советский спорт»
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