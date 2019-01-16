Новый юбилей Марии. Шарапова одержала 600-ю победу

Теннис 16 января 2019 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Мария Шарапова, разгромив шведку Ребекку Петерсон, добилась 600-й одиночной победы в карьере и вышла в третий круг Australian Open. Куда чуть ранее также пробились Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова. «Советский спорт» – об основных событиях третьего дня турнира.

ШАРАПОВА ВЫИГРЫВАЕТ В ПОЛНОЧЬ

В Мельбурне уже давно перевалило за полночь, публика на трибунах арены Маргарет Корт уже вяло и сонно реагировала на происходящее в матче Шараповой с Петерсон, и только местные чайки привычно громко голосили и противно кричали, не обращая внимания на теннисные правила: во время розыгрыша шуметь запрещено! Впрочем, это мало отвлекало Марию. И точно не влияло на ее игру.

– Было непросто выходить на корт так поздно, ведь обычно я в это время уже сплю. Тем более, в первом круге я играла в 11 утра, а теперь – сразу в 11 вечера! Весь день выдался непростым. Я раза три успела размяться, в остальное время старалась отдыхать… Но, в любом случае, довольна тем, как провела этот матч, – признается позже Шарапова.

Свою первую игру на турнире Мария закончила быстро – за 63 минуты, устроив разгром британке Хэрриет Дарт (6:0, 6:0). Кроме нее никто не смог обойтись без проигранных геймов. Но Дарт – не топ-соперница. Она не входит в сотню лучших, она попала в основу из квалификации, и ей нечего было предложить россиянке. Другое дело – Ребекка Петерсон. Которая тоже не испытала особых проблем в понедельник, легко пройдя румынку Сорану Кирстю. По счету повозилась чуть больше – 6:1, 6:1, по факту – управилась даже быстрее Шараповой (ровно за 1 час). Шведка – 65-я ракетка мира. Она чуть опытнее Дарт. И, конечно, сильнее. По крайней мере – на бумаге.

Но все, чем может похвастаться Ребекка – это победой в первом гейме матча. Пока Мария еще не «раскачалась», не вошла в свой ритм и допускала ошибки, Петерсон взяла свою подачу. И вышла вперед – 1:0. Все. Точка. На этом успехи шведки закончились. И так засидевшись в «Мельбурн-Парке» допоздна, Шарапова совсем не собиралась затягивать еще и саму встречу. И мощными ударами по линиями, солидным приемом, хорошими подачами и парой выходов к сетке легко, уверенно, размашисто «приложила» соперницу под полусонные выкрики трибун. Итог – 6:2, 6:1. За 1 час 11 минут. Прошлогодний результат повторен – Шарапова в третьем круге. Но именно там начнется самое серьезное. Там ее уже ждет Каролина Возняцки. Действующая чемпионка турнира.

– Конечно, это будет очень сложный матч. Но у меня есть свой опыт, который я смогу использовать. И я постараюсь подготовиться ко встрече с Каро как можно лучше, – отметит Мария.

Вы уже поняли, какой матч станет центральным и самым интересным на Australian Open в предстоящую пятницу?

ХАЧАНОВ – В ТРЕТЬЕМ КРУГЕ

Из двух россиян в нижней половине мужской сетки остался лишь один – Карен Хачанов. И если в первом раунде у 10-го сеяного не все было гладко в игре с Петером Гойвчиком, то второй круг чемпион парижского «Мастерса» пролетел, не заметив. Японец Йошихито Нишиока очень старался что-нибудь придумать, но пал под натиском убойных выстрелов Хачанова. Три сета закончились с одинаковым счетом – 6:3. Все, разумеется, в пользу Карена.

– Мне было покомфортнее, чем в первом круге, – признается россиянин в интервью «Евроспорту», – Соперник попался другой, с иным стилем. Если Гойовчик бил очень плоскими и сильными ударами, то Нишиока играл от обороны. Он старается достать любой мяч и делает расчет на длинные розыгрыши. С одной стороны, пробить его непросто. С другой – мне было легче, потому что я сам вел игру. И понимал, что результат зависит в первую очередь от меня – от того, насколько удачно я атакую и как часто или редко ошибаюсь. Тем, как все сложилось, я доволен.

В отличие от Шараповой, свой прошлогодний результат Australian Open Хачанов уже превзошел. Если в 2018-м во втором раунде он попал на Хуана-Мартина Дель-Потро и, пусть и в борьбе, но все же уступил аргентинцу, то теперь Карен уже в третьем круге. И ждет встречи с Роберто Баутистой-Агутом. Который посеян ниже (22-м, а не 10-м, как Хачанов). Но выглядит очень опасно! С учетом победы над Новаком Джоковичем неделю назад, титулом в Дохе и выигранном в первом раунде чемпионата Австралии матча у Энди Маррея…

СЮРПРИЗ ОТ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Первой девушкой из топ-10 рейтинга, покинувшей чемпионат Австралии, стала, увы, россиянка – Дарья Касаткина (проигравшая в стартовом раунде швейцарке Тимее Бачински). Вторую – голландку Кики Бертенс – выбила… опять же россиянка! Анастасия Павлюченкова, отдав сопернице первый сет, внезапно резко прибавила после проигранной партии и полностью переломила ход борьбы. Итог – 3:6, 6:3, 6:3.

И это – замечательный сюрприз от Насти!

Весь прошлый год для Павлюченковой сложился неважно. С 15-го места в рейтинга она упала аж в пятый десяток (сейчас – 44-я), взяла всего один титул (в Страсбурге), но чаще выбывала уже в первых кругах, а на всех «Больших шлемах» в сумме сумела одержать две победы (по одной – в Мельбурне и в Париже). По сути, сезон-2018 стал для нее худшим в карьере. Да и начало нынешнего не слишком задалось – в Шеньчжене во втором раунде Анастасия уступила Веронике Кудерметовой, в Сиднее в Хобарте уже на старте – белоруске Вере Лапко. Не самым, прямо скажем, опытным и сильным соперницам…

Но в Мельбурне, похоже, Павлюченкова поймала свой ритм! Два года назад она играла здесь в четвертьфинале. И, видимо, приятные воспоминания немного помогли на этот раз. Вслед за олимпийской чемпионкой Рио Моникой Пуиг обыграна девятая ракетка планеты. Дальше – встреча с Александрой Саснович. Против которой Настя тоже не будет фаворитом. Но тоже может нас приятно удивить!

ЦИФРА

57-ю победу на Australian Open одержал Рафаэль Надаль, разгромив в среду во втором круге австралийца Мэтью Эбдена (6:3, 6:2, 6:2). По этому показателю он обошел Стефана Эдберга и вышел на чистое третье место в истории. Чаще Надаля на кортах чемпионата Австралии побеждали лишь шестикратные обладатели титула – Новак Джокович (62) и Роджер Федерер (96).

Мельбурн

Открытый чемпионат Австралии

Турнир «Большого шлема»

Открытые корты

Покрытие – хард

Общий призовой фонд: $60 000 000

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Хачанов (Россия, 10) – Нишиока (Япония) – 6:3, 6:3, 6:3

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Шарапова (Россия, 30) – Петерсон (Швеция) – 6:2, 6:1

Павлюченкова (Россия) – Бертенс (Голландия, 9) – 3:6, 6:3, 6:3

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Сегодня на Australian Open состоятся следующие матчи второго круга с участием россиян.

2-й запуск (ориентировочно 4.30 мск)

Анастасия Потапова (Россия) – Мэдисон Кис (США, 17)

Маргарита Гаспарян (Россия) – Элиза Мертенс (Бельгия, 12)

Наталья Вихлянцева (Россия) – Тимея Бачински (Швейцария)

3-й запуск

Даниил Медведев (Россия, 15) – Райан Харрисон (США)

Евгений Донской (Россия) – Филипп Крайинович (Сербия)