Битва блондинок. Шарапова против Возняцки – главный матч дня на Australian Open

Теннис 17 января 2019 21:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Мария Шарапова против Каролины Возняцки… Центральный матч пятницы на Australian Open стал известен еще в среду, когда обе экс-первые ракетки мира добыли победы во втором круге. «Советский спорт» - о том, чего ждать от их поединка.

МАША ПРОТИВ КАРО

- Я все понимаю о бизнесе в теннисе, но когда пятую ракетку мира ставят на пятый корт после 11 часов вечера, а спортсменка, отбывшая дисквалификацию за допинг, проводит каждую игру на центральной арене, это вызывает вопрос. И может быть плохим примером для молодых игроков.

Так в сердцах «рубанула» Каролина Возняцки во время US Open-2017, когда вылетела уже во втором раунде. Намек, само собой, был на Шарапову.

- Мне все равно, куда и когда меня ставят играть. Скажут выходить на корт на парковке в Квинсе – без проблем, я выйду. Для меня значение имеет только результат. И я знаю, что только что я обеспечила себе место в 1/8 финала. А где сейчас Возняцки – понятия не имею, - парировала Мария.

Еще до этого Каролина успела выступить против получения Шараповой wild card на «Ролан Гаррос» (который ей в том году – едва Мария вернулась в WTA-Тур – в итоге не дали). Тогда же агент россиянки Макс Айзенбад проехался по Возняцки, отметив:

- Такие посредственности, как она, поступают очень продуманно, стараясь не допустить появления Шараповой в сетке. Ведь это их последний шанс, наконец, выиграть «Большой шлем».

В общем, конфликт у Марии и Каролины случился. И пусть сами девушки не сцеплялись друг с другом прилюдно, эти истории наверняка помнят обе. В пятницу в Мельбурне они сыграют впервые с 2015 года (то есть последний очный матч двух главных теннисных красавиц прошел задолго до упомянутых событий). А значит – болельщикам будет, что обсудить и что «посмаковать». Вне зависимости от результата самой встречи.

ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ?

Слова Айзенбада больше не актуальны – Возняцки все же взяла свой «Большой шлем». Причем, как раз в Мельбурне – в прошлом году. Сейчас она защищает здесь титул. Она же – третья ракетка планеты, одна из главных фавориток и безусловный кумир местной публики. Впрочем, как и Шарапова, бравшая кубок Australian Open еще в 2008-м, плюс еще трижды игравшая здесь в финалах (2007, 2012, 2015). Только Мария, в отличие от Возняцки, довольно средне провела прошлый год. Не обзавелась новыми титулами, с трудом осталась в топ-30 рейтинга, а после US Open и вовсе не выходила на корт (из-за проблем с бедром и плечом). Формально, именно датчанка будет считаться фаворитом матча в пятницу. Только есть одно «но». В случае с Шараповой все такие расклады совсем не работают. Она и в плохой форме в отдельный день способна обыграть любую (вспомним победу над Симоной Халеп в первом круге Нью-Йорке в том 2017-м). А уж датчанку Мария била не раз! В том числе, последняя их встреча тоже осталась за Шараповой – в Мадриде-2015. Правда, битва на корте была знатной. И тем не менее – в трех сетах сильнее оказалась россиянка.

Каро ту встречу, разумеется, помнит. И вряд ли эти воспоминания добавляют ей хороших эмоций. Зато вот мотивации добавляют уж точно.

У КОГО КАКИЕ КОЗЫРИ?

Шарапова и Возняцки похожи во многом. Обе – высокие, красивые блондинки, одни из самых сексуальных спортсменок планеты. Обе обласканы вниманием спонсоров, имеют колоссальные рекламные контракты, обожаемы публикой по всему миру. В спорте тоже добились немалого, и пусть у Марии титулов больше, Каро ведь тоже не последний человек в мире тенниса. Была и первой в мире - дважды по окончании сезона (2010-2011). И «мейджор» выиграла. И в топе держится почти всю карьеру. При этом в плане стиля игры россиянка с датчанкой – полные противоположности друг другу.

Шарапова всегда играет от себя. Ее стихия – атаки. Постоянный, не снижающийся прессинг. Ее ставка – на мощь и силу ударов. И, немного, на скорость. Возняцки – классический «бегунок». Датская стенка. Вернет любой мяч, будет носиться во всех направлениях без передышки и изнурять соперницу своей непрошибаемой обороной! Каро почти не ошибается. При этом остро чувствует момент, когда можно самой пойти в атаку. Пусть и ходит в нее неохотно. Короче, классика - «Коса и Камень», «Лед и Пламень». Оттого все очные матчи Шараповой и Возняцки выходят напряженными и интересными (за редким исключением).

Можно не сомневаться – так будет и в этот раз.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Мария ШАРАПОВА (Россия, 30) Каролина ВОЗНЯЦКИ (Дания, 3) 19 апреля 1987 года Родилась 11 июля 1990 года 31 год Возраст 28 лет 188 см Рост 177 см Нягань (Россия) Место рождения Оденсе (Дания) Брадентон (США) Место проживания Монте-Карло (Монако) 30 Текущий рейтинг WTA 3 1 Высший рейтинг WTA 1 36 Титулы WTA 30 5 Титулы «Больших шлемов» 1 $38 355 240 Призовые $33 495 723 6 Очные встречи 4

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ