Раскороновала Каролину. Шарапова выбила Возняцки с Australian Open

Теннис 18 января 2019 11:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Мария Шарапова впервые с 2016 года вышла в четвертый круг Australian Open. В пятницу в центральном матче дня россиянка обыграла действующую чемпионку турнира Каролину Возняцки – 6:4, 4:6, 6:3.

ГРОМКАЯ ВЫВЕСКА

Мы ждали триллера – и мы его получили! Вывеска «Шарапова – Возняцки» просто не могла остаться незамеченной – днем на центральном корте «Мельбурн-Парка», арене имени Рода Лейвера, заблаговременный аншлаг. Все хотят увидеть двух самых сексуальных теннисисток мира. Двух экс-первых ракеток. Двух чемпионок Australian Open – при том, что одна из них -действующая! Мария против Каролины – их встреча обещала получиться интересной. И пусть датчанка номинально считалась фаворитом (как ни крути, а третий номер рейтинга, тогда как Шарапова – всего лишь 30-й, да и свой первый турнир в наступившем году россиянка провела неважнецки, снявшись в Шэньчжэне из-за травмы уже в четвертьфинале и не демонстрируя высокий уровень игры), это не имело значения. Все знают – против топовых звезд настрой у Марии особенный. И она постарается сделать все, чтобы раскороновать Каролину. Лишить ее возможности отстоять свой титул. И самой пробиться в следующий круг.

То, что наши ожидания нас не обманули, становится понятно уже в стартовом гейме. Восемь минут! Целых восемь минут соперницы изводят друг друга убойными ударами по линиями, затяжными розыгрышами, красивыми комбинациями, острыми подачами (в исполнении Возняцки) и столь же острыми приемами (Шараповой). Пара брейк-пойнтов останется нереализованной – датчанка все же поведет 1:0. Но ясно – борьба будет жесткой. Долгой. Упорной. И главное – интересной!

АТАКИ МАРИИ

Обе девушки будут играть, как привыкли. Использовать свои козыри. Мария – атаковать, периодически ходить к сетке, вкладываться в каждый удар и максимально разводить Каролину по линии. Возняцки – тащить любой мяч, здорово и остро подавать, использовать шансы для контратаки. По первым геймам видно – небольшое преимущество на стороне Шараповой. Но исключительно в плане агрессии и мощи. Датчанка берет тем, что сделало ее когда-то первой ракеткой мира на несколько сезонов – стабильностью. Почти не ошибается, надежно сидит в обороне и ловит «косяки» Марии, используя их для того, что выйти вперед. И выходит! Счет 4:1 в первом сете в пользу Возняцки слегка напрягает. Но почему чувство тревожности сменяется уверенностью в том, что россиянка быстро исправит ситуацию?

Она ведь исправляет!

Наконец, раскачавшись, поймав свой темп, Шарапова снижает количество выстрелов в ауты. При этом не снижает количество атак. И постепенно все надежнее и ярче переигрывает оппонентку. Сначала – сравнивает счет. Потом делает еще один брейк. Берет пять геймов подряд. И побеждает в партии – 6:4!

Жаль, что второй сет сразу начинается с 0:3…

УМНЫЙ ТЕННИС ШАРАПОВОЙ

- В этот момент закрыли крышу на корте, и это повлияло на игру, - расскажет позже Мария. – Каролине удобнее в закрытых помещениях. В них меняется все – воздух, скорость полета мяча… Мне же понадобилось время, чтобы адаптироваться. Но главное, думаю, не в этом. После эмоциональной концовки первого сета я потеряла концентрацию, и это тут же сказалось на моей игре.

Примерно 15 минут – столько времени требуется, чтобы Шарапова вновь стала побеждать. Ей удается отыграться – 3:3, 4:4… Но опять небольшая потеря внимания, падение стабильности – и Каролина делает ключевой брейк, сравняв счет по партиям (6:4). Впрочем, возможно, так даже лучше. Было бы немного обидно, если бы такой красивый матч закончился всего в двух сетах…

Тем более, что больше провалов Шарапова себе не позволяет. И с каждым новым розыгрышем, с каждым новым геймом, все больше и больше давит на Каролину. Убойными косыми приемами. Атаками из угла в угол. Выходами к сетке. Ударами слета. Что важно – Мария не старается «влупить» каждый мяч. Нет-нет, она играет умно! Грамотно развивает свои комбинации, полагается не только на мощь. И сколь бы ни была быстра и стабильна Каро, против такой Шараповой ей не справиться. После счета 3:2 в пользу датчанки Мария выигрывает четыре гейма подряд. Красиво. Уверенно.

А главное – абсолютно заслужено!