Карма настигла Серену? Уильямс проиграла Плишковой, ведя 5:1 в третьем сете

Теннис 23 января 2019 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Каролина Плишкова совершила восхитительный камбэк в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Уступая Серене Уильямс 1:5 в третьей партии, чешка сумела выиграть шесть геймов подряд. А началось все… с заступа американки, из-за которого ей не засчитали эйс на матбчоле.

НЕОЖИДАННЫЙ ВЫКРИК СУДЬИ

Где-то к середине второго часа игры все было кончено. По крайней мере – так думали все. «Я сама уже мыслями была в раздевалке», – расскажет Каролина. Серена вела 5:1 в третьем сете, имела 40:30 на своей подаче и выполнила эйс. Ну, как эйс… Мяч пролетел мимо Плишковой и, казалось, встреча закончилась. И только выкрик линейного судьи дал понять, что шанс у Каролины еще есть.

«Заступ!»

Это значит – Уильямс встала ногой на заднюю линию до того, как подбросила мяч.

– Серьезно? На матчболе кричать «заступ»? – удивлялась потом Мэри-Джо Фернандес (экс-капитан команды США в Кубке Дэвиса). С другой стороны, если нарушено правило, какое значение имеет сам момент игры? Первый это розыгрыш или, возможно, последний? Судья должен был крикнуть – он крикнул. Эйс не засчитали, Уильямс пришлось исполнить вторую подачу…

Помнится, 10 лет назад такое уже было. Тогда Серене тоже «свистнули» заступ. Закончилось все грандиозной истерикой, воплями американки в адрес девушки-судьи «Я этот мяч тебе в глотку засуну!», и, как следствие, штрафным очком. Что тоже было на матчболе. Только матчбол имела не Уильямс, а наоборот – ее соперница. Так Ким Клийстерс вышла в финал US Open, а Уильямс впервые узнала, что ей готовы прощать отнюдь не все.

Сейчас, в четвертьфинале в Мельбурне против Каролины Плишковой, она истерик не устраивала. Возможно, стала умнее. Скорее – просто чувствовала себя в безопасности. Подумаешь – не засчитали подачу! Счет-то – 5:1 в ее пользу! Что может вдруг пойти не так?

Если бы Уильямс знала, что с этого момента все повернется на 180 градусов, возможно, и линейному арбитру на центральном корте «Мельбурн-Парка» пришлось бы испытать на себе весь «праведный» гнев самой титулованной теннисистки планеты…

УРОК ДЛЯ СЕРЕНЫ

– Это, наверное, мой лучший камбэк! – счастливо улыбалась Плишкова, когда все закончилось. Словно поняв, что терять уже нечего, Каролина вдруг резко прибавила. Сумела сделать брейк. Потом отыграть несколько матчболов на своих подачах. И в конечном счете, выиграть шесть геймов подряд. Такая вот неофициальная «баранка». Для Уильямс!

Мы никогда не видели подобного. В смысле – со счета 1:5 порой уходят. Только не во встречах с Сереной. Тут случилось что-то экстраординарное. Американка стала чаще ошибаться. Ее агрессия на корте вдруг перестала приносить успех. А Каролина начала действовать свободно, раскрепощенно, и в то же время – стабильно, без каких-либо осечек. Итог – 7:5 в третьей партии в пользу Плишковой. И вылет Уильямс с Australian Open.

– У меня вдруг появился шанс. Таков наш вид спорта. Без везения тут не обошлось, но ведь такое случается нечасто. Возможно – раз в жизни! И я решила ухватиться за этот шанс. Подумала – какая уже разница, можно еще хотя бы один гейм протянуть… Когда сделала брейк, решила: «О-кей, теперь попробую взять свою подачу». И так себя настраивала до конца игры. На корте было много событий, но главное в том, что я увидела шанс – и вцепилась в него всеми силами! – расскажет чешка.

– Я всегда плохо переживаю поражения. Но при счете 1:5, 30:40 Каролина заиграла потрясающе! Да, я наделала несколько ошибок, но все же я не запорола этот сет. Нет, просто соперница сделала все, что в ее силах, чтобы добиться успеха. Она – молодец! Мне же это урок – в следующий раз надо ярче и агрессивнее играть на матчболах. Чтобы не давать никому лишних шансов, – вздохнула Серена.

И да – она ни слова не сказала про тот заступ. Но интересно – не возникло ли у Уильямс ощущения, что это – карма? За поведение в полуфинале против Ким в 2009 году? И за скандал, устроенный в прошлом году в Нью-Йорке?

Судьи – они ведь тоже люди. И дружат между собой. А заступы в теннисе – вещь вполне обычная. Повсеместная. И на них ведь частенько закрывают глаза…