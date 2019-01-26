Наоми – первая! Осака выиграла Australian Open и станет первой ракеткой планеты

В финале Открытого чемпионата Австралии японка Наоми Осака победила чешку Петру Квитову и выиграла второй турнир «Большого шлема» подряд. В понедельник она возглавит рейтинг WTA.
Год назад Осака была 72-й ракеткой мира. Ей было 20 лет, ее считали талантливой, но лишь одной из многих перспективных теннисисток в Туре. Даже победа в Индиан-Уэллсе (мы помним тот финал против Касаткиной) серьезно ничего не изменила. Никто не ожидал, что темнокожая японка внезапно уже осенью возьмет свой первый «Шлем». Да как – унизив, растоптав Серену Уильямс в финале в Нью-Йорке! И только нервный срыв американки, ее ужасная истерика испортили Наоми праздник. Стоя на церемонии с кубком в руках она плакала совсем не от счастья. А от того, что мгновение самого громкого, самого яркого успеха, который может быть в карьере теннисиста, у нее незаслуженно украла соперница, перетянув внимание на себя свои убогим поведением на корте.
После такого особенно хотелось, чтобы Наоми победила опять. Она заслужила возможность еще раз, по-настоящему, насладиться таким вот триумфом!
Два года назад Петра лежала больнице, приходя в себя после операции на руке. Грабитель, ворвавшийся в ее квартиру, застал девушку врасплох. Квитова сумела отбиться от мужика с ножом, но получила глубокие порезы ладони. Рабочей, левой руки. Врачам с трудом спаслось спасти ей пальцы. О том, удастся ли Квитовой вернуться на корт, какое-то время наверняка не знал никто.
– Только потом я узнала, что через два месяца после операции мой врач был недоволен тем, как срастаются швы. Моя карьера могла тогда закончиться. Но мне помогло то, что я – спортсменка. И я привыкла добиваться поставленных задач. До сих пор я опасаюсь незнакомых людей, настороженно смотрю на мужчин. С этим было очень сложно справиться. Но я смогла вернуться. Снова начать побеждать. И вот теперь – я в финале на «Большом шлеме»! – рассказывала Петра.
Ну разве ни одна, ни другая соперница по решающей встрече на Australian Open не заслужила этой громкой победы? Болельщики не знали, за кого переживать. Поэтому переживали за обеих.
У Квитовой с финалами – особый роман. Она их не проигрывает в принципе! Последние восемь завершила победами. С одной поправкой – на «Больших шлемах» она не была в финалах с 2014 года. Но и на «мейджорах» оба своих предыдущих закончила с титулом – на Уимблдоне (2011, 2014). Здесь, в Мельбурне, она катком прошлась по соперницам, ни одной из них не отдав больше шести геймов. И не единого сета. Да, ей немного повезло с сеткой – попалась всего одна сеянная (Эшли Барти – в четвертьфинале). Но разве это умаляет заслуг самой Квитовой? Было видно – она находится в блестящей форме.
Впрочем, как и Наоми. Которой пришлось потруднее – пришлось остановить двух девушек из топ-10 – Свитолину и Плишкову (при том, что Каролина накануне отыгралась со счета 1:5, 30:40 в третьей партии у Серены!). Пришлось дважды спасать ситуацию, уступив первый сет – против Су-Вей Си и Анастасии Севастовой. Осака провела на кортах почти в два раза больше времени, чем Петра. И, конечно, устала сильнее. Но ей всего 21. Она физически одаренная девушка. И главное – у нее есть характер. И умение прибавлять в критический момент игры.
– Не думаю, что Наоми удастся еще раз показать такой теннис, как в матче со мной. Но она определенно играет на высочайшем уровне! – призналась Каролина после поражения в полуфинале.
По всему выходило – финал выйдет жарким. И вряд ли завершится в двух партиях. Так, в общем, и получилось. Болельщикам скучать не пришлось.
Все, что мы любим в теннисе – все было в этом матче. И плотная, равная борьба. Особенно – в первой партии, когда соперницы поочередно изводили друг друга мощнейшими кроссами, косыми подачами, хитрыми укороченными… И Петра, и Наоми получали брейк-пойнты, обе красиво их отыгрывали. И ни одна из девушек не могла получить преимущество. Вплоть до тай-брейка. На котором лучше и сосредоточеннее сыграла японка – 7:6 (7:2).
Такая неудача, казалось, чешку надломила. Если в начале второй партии ей удается взять подачу соперницы, то вот развить успех – нет. И со счета 0:2 Наоми делает 5:3, после чего получает тройной матчбол на приеме! Все, борьба кончилась? Но Петра, до этого допускавшая простые ошибки, внезапно собирается и мощно бьет по каждому мячу. А главное – бьет точно. В отличие от Осаки, которой близость успеха, похоже, все же серьезно ударила по нервам и привела к потере концентрации. Не реализовав ни один из матчпойнтов, японка злится, лупит ракеткой по мячу, по своим кроссовкам, едва не лупит по корту… И окончательно теряется, отдавая еще три гейма подряд. Вместо 7:6, 6:3 мы получаем 7:6, 5:7. А значит – финал продолжается!
Лучшее, что могла сделать Наоми в такой ситуации – взять туалетный перерыв, воспользоваться с паузой, успокоить себя и заново собраться с мыслями. Она так и делает. По предыдущим двум часам игры заметно – преимущество все же у Осаки. Она бьет сильнее. Увереннее. И надежнее. Петра, конечно, тоже хороша. Но у нее нет резерва для того, чтобы прибавить. А у японки – есть!
И в третьей, решающей партии, она его использует. Тройной брейк-пойт при счете 4:2 Квитова опять каким-то чудом отыгрывает. Но второй тройной матчбол немногим позднее – уже не может.
А дальше будет все – и слезы горечи в глазах у Петры. И слезы радости – у Наоми. Впервые с 2001 года спортсменка, взявшая свой первый «Шлем», сумела выиграть второй такой турнир подряд (после Дженнифер Каприати, которая 18 лет назад покорила Australian Open и «Ролан Гаррос»). Впервые девушка из Азии возглавила рейтинг. Впервые это сделала теннисистка, которая за год до этого не была хотя бы в топ-20 (напомним, Осака не входила и даже в топ-70!). Да, Наоми обновила много рекордов…
Но об этом, все же, потом. Пока же она просто наслаждалась церемонией и своим кубком в Мельбурне. Сделала то, что не смогла в Нью-Йорке. И как не радоваться за нее вместе с ней?