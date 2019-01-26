Наоми – первая! Осака выиграла Australian Open и станет первой ракеткой планеты

Теннис 26 января 2019 15:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

В финале Открытого чемпионата Австралии японка Наоми Осака победила чешку Петру Квитову и выиграла второй турнир «Большого шлема» подряд. В понедельник она возглавит рейтинг WTA.

ИСТОРИИ ДЕВУШЕК

Год назад Осака была 72-й ракеткой мира. Ей было 20 лет, ее считали талантливой, но лишь одной из многих перспективных теннисисток в Туре. Даже победа в Индиан-Уэллсе (мы помним тот финал против Касаткиной) серьезно ничего не изменила. Никто не ожидал, что темнокожая японка внезапно уже осенью возьмет свой первый «Шлем». Да как – унизив, растоптав Серену Уильямс в финале в Нью-Йорке! И только нервный срыв американки, ее ужасная истерика испортили Наоми праздник. Стоя на церемонии с кубком в руках она плакала совсем не от счастья. А от того, что мгновение самого громкого, самого яркого успеха, который может быть в карьере теннисиста, у нее незаслуженно украла соперница, перетянув внимание на себя свои убогим поведением на корте.

После такого особенно хотелось, чтобы Наоми победила опять. Она заслужила возможность еще раз, по-настоящему, насладиться таким вот триумфом!

Два года назад Петра лежала больнице, приходя в себя после операции на руке. Грабитель, ворвавшийся в ее квартиру, застал девушку врасплох. Квитова сумела отбиться от мужика с ножом, но получила глубокие порезы ладони. Рабочей, левой руки. Врачам с трудом спаслось спасти ей пальцы. О том, удастся ли Квитовой вернуться на корт, какое-то время наверняка не знал никто.

– Только потом я узнала, что через два месяца после операции мой врач был недоволен тем, как срастаются швы. Моя карьера могла тогда закончиться. Но мне помогло то, что я – спортсменка. И я привыкла добиваться поставленных задач. До сих пор я опасаюсь незнакомых людей, настороженно смотрю на мужчин. С этим было очень сложно справиться. Но я смогла вернуться. Снова начать побеждать. И вот теперь – я в финале на «Большом шлеме»! – рассказывала Петра.

Ну разве ни одна, ни другая соперница по решающей встрече на Australian Open не заслужила этой громкой победы? Болельщики не знали, за кого переживать. Поэтому переживали за обеих.

ДОРОГА К ФИНАЛУ

У Квитовой с финалами – особый роман. Она их не проигрывает в принципе! Последние восемь завершила победами. С одной поправкой – на «Больших шлемах» она не была в финалах с 2014 года. Но и на «мейджорах» оба своих предыдущих закончила с титулом – на Уимблдоне (2011, 2014). Здесь, в Мельбурне, она катком прошлась по соперницам, ни одной из них не отдав больше шести геймов. И не единого сета. Да, ей немного повезло с сеткой – попалась всего одна сеянная (Эшли Барти – в четвертьфинале). Но разве это умаляет заслуг самой Квитовой? Было видно – она находится в блестящей форме.

Впрочем, как и Наоми. Которой пришлось потруднее – пришлось остановить двух девушек из топ-10 – Свитолину и Плишкову (при том, что Каролина накануне отыгралась со счета 1:5, 30:40 в третьей партии у Серены!). Пришлось дважды спасать ситуацию, уступив первый сет – против Су-Вей Си и Анастасии Севастовой. Осака провела на кортах почти в два раза больше времени, чем Петра. И, конечно, устала сильнее. Но ей всего 21. Она физически одаренная девушка. И главное – у нее есть характер. И умение прибавлять в критический момент игры.

– Не думаю, что Наоми удастся еще раз показать такой теннис, как в матче со мной. Но она определенно играет на высочайшем уровне! – призналась Каролина после поражения в полуфинале.

По всему выходило – финал выйдет жарким. И вряд ли завершится в двух партиях. Так, в общем, и получилось. Болельщикам скучать не пришлось.

ТРИ УПОРНЫХ ПАРТИИ

Все, что мы любим в теннисе – все было в этом матче. И плотная, равная борьба. Особенно – в первой партии, когда соперницы поочередно изводили друг друга мощнейшими кроссами, косыми подачами, хитрыми укороченными… И Петра, и Наоми получали брейк-пойнты, обе красиво их отыгрывали. И ни одна из девушек не могла получить преимущество. Вплоть до тай-брейка. На котором лучше и сосредоточеннее сыграла японка – 7:6 (7:2).

Такая неудача, казалось, чешку надломила. Если в начале второй партии ей удается взять подачу соперницы, то вот развить успех – нет. И со счета 0:2 Наоми делает 5:3, после чего получает тройной матчбол на приеме! Все, борьба кончилась? Но Петра, до этого допускавшая простые ошибки, внезапно собирается и мощно бьет по каждому мячу. А главное – бьет точно. В отличие от Осаки, которой близость успеха, похоже, все же серьезно ударила по нервам и привела к потере концентрации. Не реализовав ни один из матчпойнтов, японка злится, лупит ракеткой по мячу, по своим кроссовкам, едва не лупит по корту… И окончательно теряется, отдавая еще три гейма подряд. Вместо 7:6, 6:3 мы получаем 7:6, 5:7. А значит – финал продолжается!

Лучшее, что могла сделать Наоми в такой ситуации – взять туалетный перерыв, воспользоваться с паузой, успокоить себя и заново собраться с мыслями. Она так и делает. По предыдущим двум часам игры заметно – преимущество все же у Осаки. Она бьет сильнее. Увереннее. И надежнее. Петра, конечно, тоже хороша. Но у нее нет резерва для того, чтобы прибавить. А у японки – есть!

И в третьей, решающей партии, она его использует. Тройной брейк-пойт при счете 4:2 Квитова опять каким-то чудом отыгрывает. Но второй тройной матчбол немногим позднее – уже не может.

А дальше будет все – и слезы горечи в глазах у Петры. И слезы радости – у Наоми. Впервые с 2001 года спортсменка, взявшая свой первый «Шлем», сумела выиграть второй такой турнир подряд (после Дженнифер Каприати, которая 18 лет назад покорила Australian Open и «Ролан Гаррос»). Впервые девушка из Азии возглавила рейтинг. Впервые это сделала теннисистка, которая за год до этого не была хотя бы в топ-20 (напомним, Осака не входила и даже в топ-70!). Да, Наоми обновила много рекордов…

Но об этом, все же, потом. Пока же она просто наслаждалась церемонией и своим кубком в Мельбурне. Сделала то, что не смогла в Нью-Йорке. И как не радоваться за нее вместе с ней?