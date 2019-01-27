Новак великолепный! Джокович уничтожил Надаля и выиграл свой 15-й «Большой шлем»

Теннис 27 января 2019 14:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Финал мечты вышел довольно скоротечным – в решающем матче Australian Open Новак Джокович уверенно разгромил Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3) и выиграл турнир в седьмой раз.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ФАВОРИТЫ

Годы идут, юные теннисисты взрослеют, приходят во взрослый Тур, и во многих из них видят будущих чемпионов, способных потеснить с Олимпа старую гвардию… Потом эти ребята доходят до пика карьеры… и постепенно сдуваются. А в лидерах рейтинга и в финалах «Больших шлемов» все те же, отлично знакомые лица – Джокович, Надаль, Федерер. Принципиально ничего не меняется уже 10 лет. Сейчас, в Австралии, многие возлагали надежды на новых потенциальных супервезд. И кто-то из них даже сумел блеснуть в Мельбурне. Только на составе решающего матча это никак не сказалось. Джокович по ходу турнира выбил Дениса Шаповалова, Даниила Медведева, Люку Пуя. Надаль убрал с дороги Алекса Де Минора, Фрэнсиса Тиафо, Стефаноса Циципаса. Новак всего по сету отдал канадцу и россиянину – они действительно смотрелись здорово, но на долгой дистанции никаких козырей против Джокера не нашли. Рафаэль, не выступавший с сентября из-за травма колена (и снявшийся накануне Australian Open с турнира в Брисбене), вовсе не проиграл ни партии. Даже юному греку – низвергшему здесь прошлогоднего чемпиона, самого Федерера. Эти парни – по-прежнему лучшие из лучших. И их финал обязан был стать украшением первого в сезоне мейджора.

ОЧЕРЕДНОЕ РАНДЕВУ

Для испанца этот финал стал пятым на Australian Open. И выиграл он лишь однажды – в 2012 году. Новак играл в Мельбурне в решающих матчах шесть раз. И во всех победил. В том числе – в 2013-м, когда взял верх над Надалем. Тот эпический пятичасовой баттл стал одним из лучших поединков в истории турнира!

– Хотел бы, чтобы я мои дети увидели этот матч? Наверное, нет. Я не хочу, чтобы они так долго сидели перед телевизором, – смеялся накануне Джокович.

Очередное рандеву двух суперзвезд стало для них 53-м очным поединком (счет был 27:25 в пользу Новака). И, если честно, все понимали – Надалю мало что светит. Он не выигрывал у Новака на харде с 2013 года. Он проиграл ему восемь последних встреч, состоявшихся не на грунте. В конце концов, еще недавно он лечил свое больное колено. И если Циципаса, Тиафо, Де Минора Рафаэль может обыграть и на одной ноге, то с Джокером другая ситуация. Новак – это Новак. Он прибавляет с каждым матчем. Он первый номер рейтинга. Да, он слегка забуксовал на старте сезона, вылетев в полуфинале в Дохе от набравшего сумасшедшую форму Батисты-Агута. Но Доха – не Мельбурн, а на Australian Open серб всегда демонстрирует свой лучший теннис. И, объективно, серьезных контраргументов у Рафы против него не было.

Пусть мы по привычке и надеялись на новую «зарубу».

РАЗГРОМ В ТРЕХ СЕТАХ

Сделать ранний брейк в каждой партии – классическая тактика Рафы. Сразу поддавить, надавить, прижать соперника «к канатам», получить преимущество – и пусть он нервничает, пытаясь отыграться, сравнять счет и что-то придумать в концовке. Все равно не получится! Именно так Надаль провел шесть предыдущих матчей в Мельбурне.

В финале, в первом сете против Джоковича он сам сразу же отдал свою подачу.

И все стало понятно. Новак вбивал соперника, как баба копра – сваи в фундамент новостройки. Мощнейшими ударами разводил по линии, гонял по задней линии, вперед-назад, изнурял своими чудо-приемами… И всячески демонстрировал, что он здесь – Король. Уступая 0:3 в стартовой партии, Надаль, конечно, силился что-то придумать. Делал упор на скорость. На свои крученные, резаные удары. Но толку было мало. Ведь в геймах на подаче Джоковича реальных шансов сделать брейк испанец все равно не получал. Так закончился первый сет – 6:3. Так прошел и второй – 6:2. И третий, в общем целом, ничем от них не отличался.

Новак взял свой седьмой чемпионат Австралии. И 15-й «Большой шлем» за карьеру. Из них – третий подряд. Обошел Пита Сампраса (14). Приблизился к тому же Надалю (17). Еще раз доказал, что он – реально легенда! Правда, уже не рвал на себе майку от счастья. Не рыдал после победы на матчболе. Конечно, опустился на колени и поцеловал счастливый корт. Но полноценного взрыва эмоций мы не видели.

Впрочем, менее счастливым Джокович все равно не выглядел.