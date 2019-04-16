«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? - Советский спорт
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16 апреля 2019 09:45ТеннисМысин Николай

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?

Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.

«Советский спорт» попробовал найти причины неудач первой ракетки страны. И попросил прокомментировать ее выступление двух бывших теннисисток, а ныне – телекомментаторов: Анну Чакветадзе и Екатерину Бычкову.

РАССТАВАНИЕ С ДЕХАСОМ

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Бельгией Филипп Дехас начал работать с Дарьей Касаткиной в октябре 2017 года. Вместе с ним россиянка выиграла свой первый «Кубок Кремля» (в 2018-м), дошла до четвертьфиналов Уимблдона и «Ролан Гарроса», сыграла финалы в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также пробилась в топ-10 рейтинга. Но в конце февраля этого года Касаткина объявила, что решила расстаться Дехасом.

Дарья Касаткина: «Я очень многое должна ему за успехи последних двух лет. Но сейчас поняла, что должна взять ответственность за свою игру на себя. И почувствовала, что мне необходимо сделать паузу в работе в Филиппом. Мы решили, что будет лучше завершить сотрудничество».

Екатерина БЫЧКОВА (бывшая 66-я ракетка мира)

- Мы не знаем, что именно повлияло на такое решение Даши. Но, судя по результатам, расставание с тренером не пошло ей на пользу. Когда долго работаешь с одним человеком, это бесследно не проходит. Конечно, какое-то время можно прожить на старом багаже, но рано или поздно наступает спад. Быть самой по себе – это здорово и замечательно. Но очень часто нужен взгляд со стороны. Совет, подсказка. Тем более, когда выходишь на такой высокой уровень. Мы ведь говорим не об игроке из второй сотни. А о теннисистке топ-15!

Анна ЧАКВЕТАДЗЕ (бывшая 5-я ракетка мира)

- Мне очень нравился Дехас. Была обеими руками за бельгийца! Он очень силен в тактической подготовке. Многому Дашу научил. И вместе с ним она добилась серьезных успехов. Что привело к расставанию, мы можем лишь гадать. Но новый тренер нужен в любом случае. Не тот, который будет учить ее бить по мячу. Касаткина – игрок сформированный, она сама все умеет. Но тот, который станет для нее и хорошим психологом, и другом, и наставником. Который выведет ее из ступора.

ОТСУТСТВИЕ НОВОГО ТРЕНЕРА

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Последний месяц Касаткина отыграла без тренера. Увы, неудачно – в Индиан-Уэллсе выбыла во втором раунде, в Майами – в третьем. Результат – падение на 22-ю позицию в рейтинге.

Дарья Касаткина: «Сейчас я сама по себе. Отдыхаю от тренеров. И это может быть полезно – с самого детства со мной был кто-то, кто говорил, что и когда мне делать. Я всегда слушала только других. А сейчас все решаю сама. Ну, разве что мой брат накидывает мне мячи на тренировках. Да, я ищу нового тренера. Но, если честно, не слишком активно».

Екатерина БЫЧКОВА

- Найти тренера – не так-то просто. Нельзя взять первого, кто попадется, каким бы именитым он ни был, дать ему денег – и надеяться на результат. Человек, добившийся успеха с Шараповой, Халеп или условной Мугурусой, не обязательно поможет тебе. На таком уровне нужна профессиональная химия. Нужно совпадение характеров. Нужен человек, которому ты доверяешь, который хорошо тебя чувствует. Не думаю, что Даша прям никого не ищет. Просто это долгий процесс.

Анна ЧАКВЕТАДЗЕ

- Возможно, у Касаткиной сейчас такой период, что ей действительно нужно побыть одной. Успокоиться, привести мысли в порядок… И лишь потом начать искать того, с кем ей будет комфортно работать. Хороших тренеров не так много. И еще меньше тех, кому ты сможешь доверять. Кто сможет до тебя достучаться. Теннисисты – от природы упрямые люди. Их сложно в чем-то убедить. А тут важно не просто найти верный совет. Но и уговорить им воспользоваться! Показать, что ты – друг, что ты не просто получаешь деньги и составляешь расписание тренировок. А действительно хочешь помочь. Знаешь, как это сделать. И что тебя стоит слушать. Когда такой человек в окружении Даши появится, это серьезно ей поможет. Вопрос, удастся ли его быстро найти?

ПРОБЛЕМЫ С ЛИШНИМ ВЕСОМ

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Болельщики и зрители давно заметили – Дарья Касаткина прибавила «в объеме». При росте 170 см ее рабочий вес был 60 кг. Сейчас – заметно больше. Впрочем, спросить спортсменку об ее форме пока никто не решился.

Екатерина БЫЧКОВА

- Даше мешает личный вес – 100 процентов! Ты теряешь выносливость. Ты становишься медленней. Касаткина всегда была подвижной. Ее игра – не слишком атакующая. Она ведь не Серена Уильямс, которая решает все за два-три выстрела, чтобы не двигать лишний раз свое внушительное тело на 85 килограмм… Даша – не слишком высокая, у нее нет такой же подачи, нет такой скорости ударов. Ее козыри – в перемещении по корту, в умении читать игру, в движении мяча. И тут проблемы с весом крайне чувствительны! Особенно, когда появляются резко. Всегда была худенькой, а тут за раз – плюс 10 кг… К такому непросто привыкнуть!

Причины? Возможно, последствия стресса. Возможно, это что-то личное. Жизнь состоит не только из тенниса, а большинство проблем приходят из-за корта. Вряд ли Даша взяла и просто так наела все эти лишние кило. Но избавляться от них очень надо!

Анна ЧАКВЕТАДЗЕ

- Вес влияет на все – на выносливость, на скорость, на передвижение по корту. На самочувствие, в конце концов. Ты начинаешь задыхаться, ты хуже подаешь, ты медленнее бегаешь… Да, у Даши возникли такие проблемы. Причины? Вряд ли в плохих тренировках. Или в малой нагрузке. Думаете, Марион Бартоли была с лишним весом, потому что недостаточно «пахала»? «Пахала» будь здоров! Но ведь и ела, при этом, много. Причем, не самую подходящую пищу. Факторов, влияющих на форму, очень много. От диеты до психологии. Девушке одна смска может испортить настроение так, что все сразу летит в тартарары! К тому же, это мы видим, что Касаткина утратила легкость. А может, ей так не кажется? Или кажется, что это ей не мешает? Поэтому и нужен человек в команде, который не просто заметит проблему. Но и найдет ее решение.

ГРУНТОВЫЙ СЕЗОН

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Касаткина традиционно хорошо выступает на грунте. В прошлом году на этом покрытии она дошла до четвертьфиналов в Чарлстоне, Мадриде и на «Ролан Гарросе», плюс побывала в третьем круге в Риме. Если Дарья не сможет повторить эти успехи, то рискует к июню покинуть топ-50.

Екатерина БЫЧКОВА

- Да, грунт ей подходит, но… Мы опять возвращаемся к лишнему весу! Куда девать вот эти 10 кг? На грунте надо играть долгие розыгрыши, надо уметь хорошо двигаться, уметь скользить, быть выносливой… В нынешней форме Даше придется тяжело. Правда, пока мы не знаем, чем она занимается. Касаткина не выступает в Чарлстоне. Может, как раз работает над физикой. Вдруг через три недели мы вновь увидим ее стройной?

Анна ЧАКВЕТАДЗЕ

- Грунт может ей помочь. Просто должен! На харде, против атакующих соперниц, Касаткиной всегда сложнее. Но на медленных кортах, с ее стилем игры, с ее тактической подготовкой, с ее крученными ударами, у Даши есть все шансы выступить успешнее. Другой вопрос, как она справится с давлением. Ей надо защищать очки, а это – дополнительный прессинг. С которым не так просто справиться, когда тебе лишь 21 год.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

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Если перед началом сезона все ждали, что Дарья будет прогрессировать дальше и станет бороться за первый «Большой шлем», то сейчас перспективы Касаткиной кажутся более туманными.

Дарья Касаткина: «У меня больше нет особых целей. Все цели на этот сезон я уже запорола. После прошлого года случился срыв. Что ж, лучший способ оправиться от поражений – пахать, пахать и пахать. Мне предстоит серьезная работа, чтобы заново построить игру. Пусть не с нуля, но с очень низкого уровня. Многие через это проходят. Я исключением не стала».

Екатерина БЫЧКОВА

- Не ставьте на Касаткиной крест! Ей всего 21 год, ее рано списывать! Даша может 100 раз упасть и столько же подняться. И вернуться в топ-10. И даже – может быть – взлететь на первую строчку. История знает немало примеров, когда игроки после кризиса становились сильнее. Иногда можно опуститься до какой-то точки, - лишь затем, чтобы потом от нее оттолкнуться. Надеюсь, в окружении Касаткиной найдутся люди, которые помогут ей справиться с этим периодом. Она ведь очень одаренная. И у нее – большой потенциал. Будет жалко, если она его растеряет…

Анна ЧАКВЕТАДЗЕ

- Это сказать легко – мол, один неудачный сезон – не беда, плюнь – разотри, работай дальше, и все сразу наладится… Жизнь немного сложнее. Через подобное проходят почти все игроки. Но кто-то возвращается сразу. Кто-то тратит на это пять лет. А кто-то так и не может вернуться. Психологически сложно, когда делаешь все, как раньше, а результатов – нет. Ведь в спорте результат – самое главное. В итоге опускаются руки, глаза – не горят, мотивации – нет… Надеюсь, с Дашей такого не случится. Она действительно очень талантлива. И в своем теннисе – не атакующем, но умном, комбинационном, - может стать лучшей в мире. У нее светлая голова. Сейчас ей важно эту голову не потерять. Важно выиграть несколько матчей – и этим обрести уверенность. Ведь без уверенности, к сожалению, кина не будет…

КАСАТКИНА В ПРОШЛОМ ГОДУ И СЕЙЧАС

Как Дарья выступала в начале сезона-2018 и в первые три месяца нынешнего.

Турнир

2018

2019

Брисбен (Австралия)

1-й круг

1-й круг

Сидней (Австралия)

1-й круг

1-й круг

Australian Open

2-й круг

1-й круг

Санкт-Петербург (Россия)

полуфинал

четвертьфинал

Доха (Катар)

1-й круг

-

Дубай (ОАЭ)

финал

2-й круг

Индиан-Уэллс (США)

финал

2-й круг

Майами (США)

2-й круг

3-й круг

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